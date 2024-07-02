Прем'єр Угорщини Орбан може приїхати до Києва 2 липня, - The Guardian

Про це інформує The Guardian, посилаючись на три джерела, обізнаних з планами.

Джерела видання у Будапешті повідомили, що очікується, що Орбан зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Це буде перша поїздка угорського прем'єра в Україну після початку російського вторгнення. План візиту був узгоджений після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні.

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"Передумовою для зустрічі було розв'язання питання прав національних меншин. Протягом останніх тижнів було досягнуто домовленості. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", - повідомило одне з джерел.

Вказано, що в Офісі президента інформацію про візит Орбана коментувати відмовились.