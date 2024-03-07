Прем'єрка Естонії Каллас відмовилась висувати свою кандидатуру на посаду голови Єврокомісії
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас відмовилася від пропозиції європейських лібералів висунути свою кандидатуру на вибори голови Європейської комісії
Про це повідомляє TV3.
"Я ретельно розглянула всі плюси і мінуси цієї пропозиції, але я повідомила керівництву Альянсу лібералів і демократів за Європу, що я не погоджуся на цю роль", - сказала Каллас.
Політикиня зазначила, що хоче й надалі залишатися прем’єр-міністеркою своєї держави.
"Ця пропозиція - велика честь для Естонії загалом, для уряду. Можливо, ми зробили щось правильне", - додала Каллас та зауважила, що висування її кандидатури на вибори голови Єврокомісії надасть можливість Естонії порушити проблеми у великих дебатах, проте "можливо, цю роботу можна зробити і без висування моєї кандидатури".
- 18 січня повідомлялося, що Каллас була кандидатом на посаду головного дипломата Євросоюзу після виборів. Зараз цей пост обіймає Жозеп Боррель.
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