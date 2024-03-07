Прем'єрка Естонії Каллас відмовилась висувати свою кандидатуру на посаду голови Єврокомісії

Про це повідомляє TV3.

"Я ретельно розглянула всі плюси і мінуси цієї пропозиції, але я повідомила керівництву Альянсу лібералів і демократів за Європу, що я не погоджуся на цю роль", - сказала Каллас.

Політикиня зазначила, що хоче й надалі залишатися прем’єр-міністеркою своєї держави.

"Ця пропозиція - велика честь для Естонії загалом, для уряду. Можливо, ми зробили щось правильне", - додала Каллас та зауважила, що висування її кандидатури на вибори голови Єврокомісії надасть можливість Естонії порушити проблеми у великих дебатах, проте "можливо, цю роботу можна зробити і без висування моєї кандидатури".