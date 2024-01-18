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Прем'єрка Естонії може змінити Борреля на посаді головного дипломата ЄС, - Politico

18 січня, 2024 четвер
16:54
Світ Кая Каллас

Прем’єр-міністрка Естонії Кая Каллас є кандидатом на посаду головного дипломата Євросоюзу після виборів. Зараз цей пост обіймає Жозеп Боррель

Про це пише Politico.

У матеріалі йдеться, що є сценарій, за яким головні інституції ЄС очолюватимуть жінки, у тому числі Кая Каллас.

Журналісти Politicо стверджують, що в кулуарних розмовах чутно імена чотирьох кандидаток. Зазначено, що посаду очільниці Єврокомісії, ймовірно, збереже за собою Урсула фон дер Ляєн, а президенткою Європарламенту залишиться Роберта Мецола.

Чинна прем’єрка Данії Метте Фредеріксен може стати президентом Європейської ради, тоді як Кая Каллас може обійняти посаду високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Таким чином Єврокомісію та Європарламент продовжили б очолювати представники найчисленнішої групи - Європейської народної партії, посада голови Євроради дісталась би соціалістам, а лібералам - посада зовнішньодипломатичної служби ЄС.

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Естонську прем’єрку все частіше згадують як можливу наступницю Борреля, зокрема через географічний чинник. Адже у світлі нових геополітичних обставин, у тому числі війни РФ проти України, східноєвропейські лідери вважають, що представник цього регіону має отримати принаймні одну з головних посад.

Politico додає, що за таким географічним сценарієм Європа буде логічно представлена: Каллас зі сходу, фон дер Ляєн із заходу, Фредеріксен з півночі, а Мецола – з півдня.

Проте кандидатури Фредеріксен і Каллас у ЄС можуть не підтримати ті, на чию думку данська прем’єрка є "недостатньою соціалісткою" через її жорстку позицію в міграційному питанні, коли Каллас для деяких дипломатів була надто агресивною до РФ, аби призначати її на посаду головного дипломата Євросоюзу. 

Зараз ідеться лише про можливі сценарії, тому в останній момент усе може змінитися, як колись це було з призначенням фон дер Ляєн.

Європейські вибори відбудуться в червні, після них посади президентів Єврокомісії, Євроради, Європарламенту та Європейської служби зовнішніх справ будуть розподілятися між основними політичними групами.18 січня стало відомо: найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, пропонує створити посаду комісара з оборони замість позиції головного дипломата, яку нині обіймає Жозеп Боррель.

ЄС
вибори
Естонія
Європарламент
Єврокомісія
Данія
Жозеп Боррель
Урсула фон дер Ляєн
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