Найбільша група Європарламенту пропонує створити посаду комісара з оборони замість позиції головного дипломата
Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, пропонує скасувати посаду головного дипломата ЄС, яку нині займає Жозеп Боррель, натомість створити посаду комісара з оборони
Про це повідомляє Euractiv.
Це одна з пропозицій, яку Європейська народна партія представила у своєму проєкті передвиборчого маніфесту.
Найбільша політична партія в Європейському парламенті, до якої також належить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступає за інвестиції в європейську, а також трансатлантичну, оборонну промисловість і збройні сили.
У маніфесті йдеться, що наступна Європейська комісія повинна повністю змінити спосіб управління зовнішньою та оборонною політикою блоку, створивши окрему посаду комісара з питань оборони та трансформувавши посаду головного дипломата ЄС.
Її пропонують замінити на посаду "міністра закордонних справ ЄС і призначити Європейську раду безпеки для підтримки, щоб ЄС міг швидко реагувати на міжнародні кризи та послідовно виконувати свої зовнішньополітичні рішення".
Як процес відбору відбуватиметься на практиці, у маніфесті не уточнюється. "Представники зовнішньої політики, призначені соціал-демократами, часто не виконували своєї ролі", - йдеться в документі.
"Посада вищого дипломата в ЄС, яку зараз обіймає іспанець Жозеп Боррель, від початку перебувала в руках кандидатів від соціал-демократів, тоді як правоцентристська ЄНП очолювала Європейську Раду та Європейський парламент", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Європейська правоцентристська партія хоче надати виконавчій владі ЄС більшої ролі в оборонній політиці, доручивши роботу комісара з оборони, яку зараз поділяють керівник дипломатії ЄС Боррель та комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який був відповідальний за оборонну промисловість блоку.
"Потрібно створити Уповноваженого з питань оборони", - йдеться в документі. Ця роль дозволить "краще координувати питання оборони в рамках компетенції ЄС, сприяти співпраці та, в той же час, забезпечувати наявність оборонного бюджету ЄС у розмірі щонайменше 0,5% ВВП ЄС на додаток до національних бюджетів", - зазначається у маніфесті.
Інвестування 0,5% ВВП блоку в оборону склало б приблизно 100 млн євро - цю саму сумму, за словами Бретона, ЄС повинен інвестувати в оборонну промисловість.
ЄНП пише, що наступний семирічний бюджет ЄС повинен "надати ресурси для інновацій і задоволення наших військових потреб", додаючи, що ЄС повинен "збільшити наше озброєння, виробничі можливості та військова мобільність".
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