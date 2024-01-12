Європарламентарі зібрали підписи за позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС

Про це повідомив депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа.

"Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу. Зворотний зв'язок був потужним, дякуємо всім, хто підтримав цю історичну петицію", - заявив він.

Також Сарвамаа уточнив, що його петицію підтримали 120 європарламентарів із різних політичних партій та з "кількох держав-членів".

"Далі було б надзвичайно важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні. Це можливо вже наступного тижня, оскільки наступного тижня парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини", - наголосив єврочиновник.