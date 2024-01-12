Європарламентарі зібрали підписи за позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС
У Європарламенті зібрали підписи під петицією за позбавлення права голосу Угорщини в Раді Європейського Союзу
Про це повідомив депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа.
"Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу. Зворотний зв'язок був потужним, дякуємо всім, хто підтримав цю історичну петицію", - заявив він.
Також Сарвамаа уточнив, що його петицію підтримали 120 європарламентарів із різних політичних партій та з "кількох держав-членів".
"Далі було б надзвичайно важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні. Це можливо вже наступного тижня, оскільки наступного тижня парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини", - наголосив єврочиновник.
- 7 січня президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту влітку, тому достроково залишить посаду. Якщо це станеться, наступником Шарля Мішеля тимчасово може стати чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Згодом Мішель заявив, що в разі його відставки з посади існує багато способів уникнути того, щоб його наступником став Орбан.
- 9 січня правоцентристський депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу через "порушення цінностей ЄС"
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