Премʼєрка Італії назвала НАТО найкращою структурою для гарантування миру в Україні
Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що гарантії безпеки для України потрібно реалізовувати у контексті НАТО: вона назвала Альянс найкращою структурою для гарантування миру
Про це Мелоні сказала за підсумками зустрічі з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Римі, передає Європейська правда.
За словами Мелоні, вона обговорила з Крістерссоном зусилля спрямовані на закладення основ справедливого і тривалого миру в Україні".
"Цієї мети можна досягти лише за умови надання Києву адекватних гарантій безпеки, щоб те, що ми бачили протягом останніх трьох років, не повторилося, і щоб європейські країни, які відчувають найбільшу загрозу, могли натомість почуватись у безпеці", – наголосила вона.
Прем'єрка Італії вказала, що, на її думку, гарантії "повинні бути реалізовані в контексті Атлантичного альянсу", оскільки "це найкраща структура для гарантування миру, який не є ані крихким, ані тимчасовим, і який саме запобігає ризику того, що Європа може незабаром знову скотитись у драму війни".
Мелоні додала, що інші рішення стосовно гарантій безпеки вважає "складнішими й, відверто кажучи, менш ефективними".
- 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Лідери обговорили гарантії безпеки для України.
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