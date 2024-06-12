Президент Аргентини Мілей вирішив взяти участь у Саміті миру, - ЗМІ
Президент Аргентини Хав'єр Мілей змінив своє рішення і вирішив взяти участь у Саміті миру 15-16 червня у Швейцарії, на яке його запрошував президент України Володимир Зеленський
Про це повідомляє Clarin.
Зазначається, що Мілей передумав "в останню хвилину", коли Зеленський надіслав йому спеціальне послання з проханням бути присутнім принаймні на церемонії відкриття саміту на підтримку України, яке відбудеться в швейцарському Бюргенштоку цієї суботи, 15 червня.
Видання пише, що близько 20 аргентинських організацій, які представляють українську діаспору, доєднались до заклику Зеленського.
За інформацією Clarin, є ті, хто стверджували, що Мілей отримував повідомлення з проханням поїхати до Швейцарії не лише з Києва, а й із Вашингтона.
- Раніше було відомо, що президент Аргентини Хав'єр Мілей не відвідає Глобальний саміт миру у Швейцарії 15-16 червня, тому що повернеться до Аргентини на національні свята.
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