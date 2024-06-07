Президент Аргентини Мілей, імовірно, не поїде на Саміт миру у Швейцарії: причина
Президент Аргентини Хав'єр Мілей не відвідає Глобальний саміт миру у Швейцарії 15-16 червня, тому що повернеться до Аргентини на національні свята
Про це повідомляє La Nacion з посиланням на високопосадові джерела.
Зазначається, що Мілей вирішив скоротити свою 10-денну поїздку до Європи, яка мала розпочатись у середу, 12 червня.
"Президент не буде присутнім на Саміті миру 15-16 числа цього місяця, який відбудеться у Швейцарії і на який його запросив Президент України Володимир Зеленський", – сказали джерела.
Мілей поїде до Європи 12-15 червня на зустріч лідерів країн Групи семи, після чого повернеться до Аргентини, а потім повернеться до Європи 22-24 червня для участі в окремих заходах.
"Зміна планів пов'язана з тим, що президент хоче бути в Аргентині на національні свята 17 та 20 червня, тому він повернеться до Аргентини 15-го числа та повернеться в Європу 22-го, щоб завершити своє турне", – зазначили джерела.
Довідково. 17 червня в Аргентині відзначають національний День латиноамериканської свободи, а 20 червня – День прапора.
Також Мілей скасував зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка була запланована на 19 червня.
- У швейцарському Саміті миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня, братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій.
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