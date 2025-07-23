Президент Болгарії постійно повторює наративи та пропагандистські тези Кремля, - політичний радник у Європарламенті

Про це сказав політичний радник у Європейському парламенті Петар Танев у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"З початком війни найактивніші люди, представники болгарського суспільства, постійно підтримували Україну. Це люди, які зверталися до уряду, до нашої влади, що б вони не казали, що не треба турбувати Росію, бо ми маленька країна, і такі різні пропагандистські наративи. Зараз це війна між цінностями, війна між європейським шляхом та шляхом авторитаризму й диктатури.

Я пишаюсь, що був тією людиною, яка разом із болгарськими громадянами виходила на вулиці й публічно підтримувала Україну. Я робив це як активіст, а зараз - уже на політичному рівні. Щодо нашої влади в Болгарії - це складне питання", - зауважив Танев.

За словами політичного радника в Європейському парламенті, Болгарія - і це офіційна позиція - підтримує Україну. Проте в країні постійно триває політична криза, безперервні вибори ускладнюють розуміння майбутнього політики безпеки.

"Зараз у нас нарешті є уряд і влада. Я не хочу більше виборів у нашій країні. Це шанс продовжити конструктивні відносини з Україною. Але є питання, яке дуже турбує представників болгарського суспільства в Україні, а також українців і болгар. Це питання того, що з початку війни Болгарія не має посла в Україні, і це дуже дивно. За моїми джерелами, проблема полягає в президентові Болгарії Руменові Радеві, який, як відомо, постійно повторює наративи та пропагандистські тези Кремля - що це не війна, а так звана спеціальна операція, що Україна не зможе перемогти, бо Росія велика, і так далі. Тож це погано, що на дипломатичному рівні я не бачу реальної кооперації між Болгарією та Україною", - наголосив Танев.