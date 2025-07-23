Президент Болгарії постійно повторює наративи та пропагандистські тези Кремля, - політичний радник у Європарламенті
На дипломатичному рівні між Болгарією та Україною відсутня реальна кооперація, а президент Болгарії регулярно поширює проросійські пропагандистські тези
Про це сказав політичний радник у Європейському парламенті Петар Танев у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"З початком війни найактивніші люди, представники болгарського суспільства, постійно підтримували Україну. Це люди, які зверталися до уряду, до нашої влади, що б вони не казали, що не треба турбувати Росію, бо ми маленька країна, і такі різні пропагандистські наративи. Зараз це війна між цінностями, війна між європейським шляхом та шляхом авторитаризму й диктатури.
Я пишаюсь, що був тією людиною, яка разом із болгарськими громадянами виходила на вулиці й публічно підтримувала Україну. Я робив це як активіст, а зараз - уже на політичному рівні. Щодо нашої влади в Болгарії - це складне питання", - зауважив Танев.
За словами політичного радника в Європейському парламенті, Болгарія - і це офіційна позиція - підтримує Україну. Проте в країні постійно триває політична криза, безперервні вибори ускладнюють розуміння майбутнього політики безпеки.
"Зараз у нас нарешті є уряд і влада. Я не хочу більше виборів у нашій країні. Це шанс продовжити конструктивні відносини з Україною. Але є питання, яке дуже турбує представників болгарського суспільства в Україні, а також українців і болгар. Це питання того, що з початку війни Болгарія не має посла в Україні, і це дуже дивно. За моїми джерелами, проблема полягає в президентові Болгарії Руменові Радеві, який, як відомо, постійно повторює наративи та пропагандистські тези Кремля - що це не війна, а так звана спеціальна операція, що Україна не зможе перемогти, бо Росія велика, і так далі. Тож це погано, що на дипломатичному рівні я не бачу реальної кооперації між Болгарією та Україною", - наголосив Танев.
- Президент Болгарії Румен Радев висловив сумнів у тому, що Україна зможе перемогти Росію, і назвав допомогу Києву з боку Євросоюзу марною справою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.62Продаж 49.31
- Актуальне
- Важливе