Президент Чехії Павел підтримав очільницю Грузії Зурабішвілі та грузинів у боротьбі за демократичне майбутнє

Про це він написав у соцмережі Х.

Павел розповів, що після того, як ОБСЄ оприлюднило звіт щодо виборів у Грузії він провів розмову з очільницею країни Саломе Зурабішвілі, щоб обговорити останні події.

"Вона поінформувала мене не лише про різні недоліки жовтневих виборів, зазначені у звіті, а й про триваючі репресії, насильство та нещодавні законодавчі зміни, які все більше зближують Грузію з Росією. Я пропоную свою підтримку президентці в її зусиллях зорієнтуватися в цій складній ситуації, а також грузинським громадянам, які продовжують боротися за демократичне майбутнє своєї країни", - йдеться у повідомленні.