Президент Чехії Павел підтримав очільницю Грузії Зурабішвілі та грузинів у боротьбі за демократичне майбутнє
Президент Чехії Петр Павел висловив підтримку очільниці Грузії Саломе Зурабішвілі та грузинському народові у боротьбі за демократичне майбутнє
Про це він написав у соцмережі Х.
Павел розповів, що після того, як ОБСЄ оприлюднило звіт щодо виборів у Грузії він провів розмову з очільницею країни Саломе Зурабішвілі, щоб обговорити останні події.
"Вона поінформувала мене не лише про різні недоліки жовтневих виборів, зазначені у звіті, а й про триваючі репресії, насильство та нещодавні законодавчі зміни, які все більше зближують Грузію з Росією. Я пропоную свою підтримку президентці в її зусиллях зорієнтуватися в цій складній ситуації, а також грузинським громадянам, які продовжують боротися за демократичне майбутнє своєї країни", - йдеться у повідомленні.
- 22 грудня чинна глава грузинської держави Саломе Зурабішвілі, що дотримується проєвропейської позиції, висунула вимогу уряду партії "Грузинська мрія" щодо призначення до 29 грудня 2024 року нових, позачергових виборів до парламенту.
- 23 грудня очільник Польщі Анджей Дуда висловив підтримку президентці Грузії Саломе Зурабішвілі та підтримав проведення нових парламентських виборів у Грузії.
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