Президент Євроради Мішель передав свої повноваження експремʼєру Португалії Кошті

Про це йдеться на сайті Євроради.

Мішель заявив у Брюсселі, що головування в Єврораді було "честю його життя" та побажав успіхів Кошті.

"Шановний Антоніо, ми багато років сиділи за одним столом Ради, як колеги, як друзі. На жаль, ні у вас, ні у мене немає кришталевої кулі, щоб визначити виклики, які стоять перед нами. Але від щирого серця я сподіваюся, що наступні кілька років будуть менш бурхливими, ніж попередні", - додав він.

Chairing the European Council has been the honour of my life.



I would like to thank everyone at @eucouncil for your dedication and hard work.



Dear António, I wish you all the best.



Vive l'Europe! pic.twitter.com/fqVO4UOeYM — Charles Michel (@CharlesMichel) November 29, 2024