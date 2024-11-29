Президент Євроради Мішель передав свої повноваження експремʼєру Португалії Кошті
Президент Європейської ради Шарль Мішель 29 листопада офіційно передав свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Португалії Антоніу Кошті
Про це йдеться на сайті Євроради.
Мішель заявив у Брюсселі, що головування в Єврораді було "честю його життя" та побажав успіхів Кошті.
"Шановний Антоніо, ми багато років сиділи за одним столом Ради, як колеги, як друзі. На жаль, ні у вас, ні у мене немає кришталевої кулі, щоб визначити виклики, які стоять перед нами. Але від щирого серця я сподіваюся, що наступні кілька років будуть менш бурхливими, ніж попередні", - додав він.
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