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Президент Фінляндії затвердив закон про можливості відмови мігрантам у притулку, ухвалений через побоювання дій РФ

16 липня, 2024 вiвторок
17:59
Світ Президент Фінляндії Александер Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб затвердив закон про можливості відмови мігрантам у притулку, ухвалений через побоювання дій РФ. Він набуде чинності 22 липня

Зміст

Про це повідомляє Yle.

"Закон, який є відступом від Конституції і який є життєво важливим для нашої національної безпеки, наразі прийнято. Я розумію напруженість, пов’язану із законом", - написав Стубб в Instagram.

У виданні зазначають, що найсуттєвішою зміною, внесеною законом про надзвичайні повноваження, є те, що шукачам притулку, які намагаються в’їхати до Фінляндії, можуть заборонити в’їзд або вислати з країни. Це означає, що фінським прикордонникам більше не потрібно буде приймати заяви від усіх на східному кордоні.

Однак новий закон не застосовуватимуть після його набуття чинності. Як надзвичайний захід, уряд і президент повинні разом оцінити, коли буде досягнуто порогу для виконання.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен зазначила, що для активації закону потрібен високий поріг, і наразі немає ситуації, коли його застосування було б необхідним.

Минулого тижня парламентарі прийняли суперечливий урядовий законопроект 167 голосами проти 31.

Уряд підтримав законопроєкт, бо  вважає законопроект необхідним для боротьби з будь-яким потенційним використанням "гібридного впливу" з боку Росії, наприклад, спрямуванням великих груп мігрантів на фінські контрольно-пропускні пункти на східному сухопутному кордоні.

  • 12 липня парламент Фінляндії ухвалив закон, який дозволяє не пропускати мігрантів, яких Росія спрямовує до свого кордону в рамках гібридної війни.
Теги:
Росія
Фінляндія
мігранти
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