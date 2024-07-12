Фінляндія ухвалила закон, який дозволяє не пускати мігрантів з Росії
Парламент Фінляндії ухвалив закон, який дозволяє не пропускати мігрантів, яких Росія спрямовує до свого кордону в рамках гібридної війни
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з законом про "інструменталізовану імміграцію", Фінляндія зможе відмовляти у перетині кордону мігрантам з РФ без можливості оскарження рішення. Закон має на меті протидіяти тому, що Гельсінкі вважає спробою Кремля підірвати національну безпеку країни за допомогою міграції.
"Це потужний сигнал Росії і нашим союзникам, що Фінляндія дбає про власну безпеку, а також про безпеку кордонів Європейського Союзу", - заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
Крім того, закон, який діятиме протягом одного року, дозволяє Фінляндії розглянути питання про відновлення роботи деяких пунктів пропуску на кордоні з Росією.
За словами міністерки внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, будь-які подібні заходи будуть розглядатися лише в тому випадку, якщо фінські силовики вважатимуть це за можливе.
- У вівторок, 21 травня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час пресконференції заявив, що країна потребує змін до законодавства для боротьби з міграцією на кордоні з Росією.
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