Президент Литви Науседа назвав неприйнятними подвійні стандарти у допомозі Ізраїлю та Україні
Допомога Ізраїлю не повинна конкурувати з увагою Заходу до України. Весь цивілізований світ повинен підтримувати обидві країни
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.
"Неприйнятно, що ми застосовуємо подвійні стандарти. Наша допомога Ізраїлю, безумовно, не конкурує і не повинна конкурувати з нашою увагою до України", - сказав політик.
"Я вважаю, що якщо ми принципові й дійсно стоїмо за демократичні цінності, ми повинні підтримувати й тих, і інших, а не підраховувати - одному даємо стільки-то, а іншому стільки-то", - додав він.
Заява Науседи прозвучала після того, як український лідер Володимир Зеленський закликав союзників продемонструвати таку ж єдність щодо України, яку Захід показав після нападу Ірану на Ізраїль.
- Франція збивала безпілотники, які Іран спрямував на Ізраїль у ніч із 13 на 14 квітня. Президент Емманюель Макрон заявив, що Париж зробив це на прохання Йорданії.
- У держдепі заявили, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні". Там наголосили, що Ізраїль є основним союзником США поза НАТО, а Україна перебуває в іншому становищі.
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