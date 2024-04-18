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Президент Литви Науседа назвав неприйнятними подвійні стандарти у допомозі Ізраїлю та Україні

18 квітня, 2024 четвер
17:15
Світ Гітанас Науседа

Допомога Ізраїлю не повинна конкурувати з увагою Заходу до України. Весь цивілізований світ повинен підтримувати обидві країни

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Неприйнятно, що ми застосовуємо подвійні стандарти. Наша допомога Ізраїлю, безумовно, не конкурує і не повинна конкурувати з нашою увагою до України", - сказав політик.

"Я вважаю, що якщо ми принципові й дійсно стоїмо за демократичні цінності, ми повинні підтримувати й тих, і інших, а не підраховувати - одному даємо стільки-то, а іншому стільки-то", - додав він.

Заява Науседи прозвучала після того, як український лідер Володимир Зеленський закликав союзників продемонструвати таку ж єдність щодо України, яку Захід показав після нападу Ірану на Ізраїль.

  • Франція збивала безпілотники, які Іран спрямував на Ізраїль у ніч із 13 на 14 квітня. Президент Емманюель Макрон заявив, що Париж зробив це на прохання Йорданії.
  • У держдепі заявили, що США не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони зробили це з іранськими в Ізраїлі, тому що американсько-ізраїльські й американсько-українські відносини "абсолютно різні".  Там наголосили, що Ізраїль є основним союзником США поза НАТО, а Україна перебуває в іншому становищі.
Теги:
Новини
Україна
Ізраїль
Литва
Війна з Росією
допомога Україні
Війна в Ізраїлі
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