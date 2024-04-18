Президент Литви Науседа назвав неприйнятними подвійні стандарти у допомозі Ізраїлю та Україні

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Неприйнятно, що ми застосовуємо подвійні стандарти. Наша допомога Ізраїлю, безумовно, не конкурує і не повинна конкурувати з нашою увагою до України", - сказав політик.

"Я вважаю, що якщо ми принципові й дійсно стоїмо за демократичні цінності, ми повинні підтримувати й тих, і інших, а не підраховувати - одному даємо стільки-то, а іншому стільки-то", - додав він.

Заява Науседи прозвучала після того, як український лідер Володимир Зеленський закликав союзників продемонструвати таку ж єдність щодо України, яку Захід показав після нападу Ірану на Ізраїль.