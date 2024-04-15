Атака Ірану на Ізраїль: Макрон пояснив, чому Франція перехоплювала дрони
Франція дійсно збивала безпілотники, які Іран спрямував на Ізраїль у ніч із 13 на 14 квітня. Париж зробив це на прохання Йорданії
Про це розповів президент Франції Емманюель Макрон.
За його словами, Тегеран відповів непропорційним чином на напад на його консульство в Дамаску, який стався 1 квітня.
Макрон підтвердив, що французькі літаки відреагували на порушення повітряного простору Йорданії, коли іранські дрони летіли на Ізраїль.
"Уже кілька років ми маємо авіабазу в Йорданії для боротьби з тероризмом… Повітряний простір Йорданії було порушено. Ми були змушені підняти наші літаки й перехопили те, що мали перехопити", – сказав Макрон.
Президент Франції висловив стурбованість ескалацією на Близькому Сході та пообіцяв "зробити все можливе, щоб уникнути спалаху".
Він оголосив про свої плани провести переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. За словами Макрона, його мета – "переконати Ізраїль, що йому слід відповідати не ескалацією, а радше ізоляцією Ірану" за допомогою санкцій і посилення контролю над ядерними операціями Тегерана.
Варто зазначити, що такої ж думки дотримується і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. 15 квітня він закликав Ізраїль не вживати заходів у відповідь на ракетну атаку Ірану.
- У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут
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