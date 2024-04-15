Атака Ірану на Ізраїль: Макрон пояснив, чому Франція перехоплювала дрони

Про це розповів президент Франції Емманюель Макрон.

За його словами, Тегеран відповів непропорційним чином на напад на його консульство в Дамаску, який стався 1 квітня.

Макрон підтвердив, що французькі літаки відреагували на порушення повітряного простору Йорданії, коли іранські дрони летіли на Ізраїль.

"Уже кілька років ми маємо авіабазу в Йорданії для боротьби з тероризмом… Повітряний простір Йорданії було порушено. Ми були змушені підняти наші літаки й перехопили те, що мали перехопити", – сказав Макрон.

Президент Франції висловив стурбованість ескалацією на Близькому Сході та пообіцяв "зробити все можливе, щоб уникнути спалаху".

Він оголосив про свої плани провести переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. За словами Макрона, його мета – "переконати Ізраїль, що йому слід відповідати не ескалацією, а радше ізоляцією Ірану" за допомогою санкцій і посилення контролю над ядерними операціями Тегерана.

Варто зазначити, що такої ж думки дотримується і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. 15 квітня він закликав Ізраїль не вживати заходів у відповідь на ракетну атаку Ірану.