Це була подвійна поразка для Ірану, - Кемерон закликав Ізраїль не атакувати у відповідь

Про це повідомляє Reuters.

Він зауважив, що наразі багато ізраїльтян можуть жадати помсти, і вони мають право на це, однак закликав цього не робити.

"Але ми закликаємо їх не вдаватися до ескалації", - заявив Кемерон. - Багато в чому це була подвійна поразка для Ірану. Атака була майже повністю провалена, і вони показали світові, що вони є зловмисною силою в регіоні, готовою до цього. Тому ми сподіваємося, що не буде ніякої реакції у відповідь".

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За словами британського очільника зовнішньополітичного відомства, наразі основна увага має бути зосереджена на досягненні домовленості про припинення вогню в секторі Гази.