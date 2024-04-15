Це була подвійна поразка для Ірану, - Кемерон закликав Ізраїль не атакувати у відповідь
У понеділок, 15 квітня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав Ізраїль не вживати заходів у відповідь на ракетну атаку Ірану, назвавши дії Тегерана провалом
Про це повідомляє Reuters.
Він зауважив, що наразі багато ізраїльтян можуть жадати помсти, і вони мають право на це, однак закликав цього не робити.
"Але ми закликаємо їх не вдаватися до ескалації", - заявив Кемерон. - Багато в чому це була подвійна поразка для Ірану. Атака була майже повністю провалена, і вони показали світові, що вони є зловмисною силою в регіоні, готовою до цього. Тому ми сподіваємося, що не буде ніякої реакції у відповідь".
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За словами британського очільника зовнішньополітичного відомства, наразі основна увага має бути зосереджена на досягненні домовленості про припинення вогню в секторі Гази.
- У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут
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