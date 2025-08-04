Президент Литви Науседа прийняв відставку уряду й призначив тимчасового премʼєр-міністра

Про це повідомили литовський мовник LRT і агенція Reuters.

На час формування нового кабінету обов’язки голови уряду тимчасово виконуватиме міністр фінансів Рімантас Шадзюс — теж представник Соціал-демократичної партії Литви, як і попередній прем’єр.

Очікується, що саме соціал-демократи, які мають 52 зі 141 місця в парламенті, висунуть нового очільника уряду. Однак остаточне рішення залежатиме від погодження з партнерами по коаліції.

Процес призначення передбачає кілька етапів, зокрема президія партії має визначитися з кандидатурою. Далі її мають узгодити з президентом Науседою. Після цього глава держави подасть кандидатуру на затвердження Сейму.

Найближче засідання парламенту відбудеться 10 вересня, після завершення літніх канікул.