Президент Литви Науседа прийняв відставку уряду й призначив тимчасового премʼєр-міністра
4 серпня президент Литви Ґітанас Науседа офіційно прийняв відставку уряду прем’єр-міністра Ґінтаутаса Палуцкаса й призначив тимчасового премʼєра
Про це повідомили литовський мовник LRT і агенція Reuters.
На час формування нового кабінету обов’язки голови уряду тимчасово виконуватиме міністр фінансів Рімантас Шадзюс — теж представник Соціал-демократичної партії Литви, як і попередній прем’єр.
Очікується, що саме соціал-демократи, які мають 52 зі 141 місця в парламенті, висунуть нового очільника уряду. Однак остаточне рішення залежатиме від погодження з партнерами по коаліції.
Процес призначення передбачає кілька етапів, зокрема президія партії має визначитися з кандидатурою. Далі її мають узгодити з президентом Науседою. Після цього глава держави подасть кандидатуру на затвердження Сейму.
Найближче засідання парламенту відбудеться 10 вересня, після завершення літніх канікул.
- Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас у четвер, 31 липня, подав у відставку з посади прем'єра та голови партії на тлі корупційного скандалу.
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