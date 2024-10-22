Президент ОАЕ під час зустрічі з Путіним заявив, що готовий "докласти зусилля з пошуку миру в Україні"

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Путін зустрівся з шейхом Мухаммедом на неформальних переговорах у неділю, які тривали до півночі в його підмосковній резиденції.

"Ми продовжуємо докладати зусиль для посередництва в обміні полоненими", - наголосив арабський шейх.

Він запевнив Путіна, що ОАЕ продовжуватимуть працювати в цьому напрямку.

"Ми готові докласти будь-яких зусиль для врегулювання криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін", - наголосив президент ОАЕ.