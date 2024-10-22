Президент ОАЕ під час зустрічі з Путіним заявив, що готовий "докласти зусилля з пошуку миру в Україні"
Президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян 21 жовтня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що готовий підтримати зусилля з пошуку миру в Україні
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Путін зустрівся з шейхом Мухаммедом на неформальних переговорах у неділю, які тривали до півночі в його підмосковній резиденції.
"Ми продовжуємо докладати зусиль для посередництва в обміні полоненими", - наголосив арабський шейх.
Він запевнив Путіна, що ОАЕ продовжуватимуть працювати в цьому напрямку.
"Ми готові докласти будь-яких зусиль для врегулювання криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін", - наголосив президент ОАЕ.
- Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Об'єднані Арабські Емірати наразі є головним посередником у поверненні українців з полону РФ.
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