Президент Польщі заявив, що необхідно буде негайно втрутитися в разі атак РФ на АЕС України

Про це, як передає PAP, заявив у середу, 25 вересня, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи слова Володимира Зеленського.

Під час брифінгу журналісти запитали в лідера Польщі про слова українського президента, який заявив, що Росія, ймовірно, планує атаки на українські атомні електростанції.

Дуда нагадав, що Росія раніше атакувала Запорізьку АЕС та залишки Чорнобильської АЕС, зауваживши, що, "на щастя, ядерної катастрофи не було".

"Є ризик атак на інші електростанції – Рівненську чи Хмельницьку – і ми повинні це враховувати. Якщо будуть атаки, ми повинні будемо негайно втрутитися і викликати експертів (...)", – додав Дуда.