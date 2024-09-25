Президент Польщі заявив, що необхідно буде негайно втрутитися в разі атак РФ на АЕС України
Необхідно враховувати небезпеку нападу Росії на атомні електростанції в Україні, і якщо він станеться, негайно втрутитися
Про це, як передає PAP, заявив у середу, 25 вересня, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи слова Володимира Зеленського.
Під час брифінгу журналісти запитали в лідера Польщі про слова українського президента, який заявив, що Росія, ймовірно, планує атаки на українські атомні електростанції.
Дуда нагадав, що Росія раніше атакувала Запорізьку АЕС та залишки Чорнобильської АЕС, зауваживши, що, "на щастя, ядерної катастрофи не було".
"Є ризик атак на інші електростанції – Рівненську чи Хмельницьку – і ми повинні це враховувати. Якщо будуть атаки, ми повинні будемо негайно втрутитися і викликати експертів (...)", – додав Дуда.
- Раніше президент України під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив про дані розвідки, які свідчать, що Росія, схоже, планує атаки на ядерну інфраструктуру України, щоб від'єднати реактори від енергоживлення.
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