Президент Румунії на запрошення Зеленського вирушить до України восени
Президент Румунії Нікушор Дан після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським анонсував свій візит до столиці України
Про це він написав у себе в Х.
"Я прийняв запрошення президента Зеленського відвідати Київ цієї осені", - написав Дан.
Він також наголосив на необхідності тривалого миру в Україні та припиненню щоденних обстрілів Росії.
Дан зазначив, що Румунія підтримує і зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, а мир має бути досягнутий за столом переговорів з Україною.
"Угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Як сусід та партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу Україн", - написав президент Румунії.
За його словами, безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря та всієї Європи.
- Як розповів Зеленський напередодні, під час телефонної розмови 12 серпня президенти України та Румунії узгодили подальші спільні кроки в дипломатії.
