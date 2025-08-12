Зеленський у розмові з президентом Румунії: Готуємося до важливих контактів і чекаємо в Україні

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Він наголосив, що лідери готуються до важливих контактів уже в середу, 13 серпня.

"Подякував Нікушору Дану та всім лідерам ЄС за сьогоднішню заяву про чітку підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. Ми всі згодні: першим кроком до чесного миру має стати припинення вогню. Зараз усе вирішує рішучість президента Трампа та єдність Європи. Якщо Росія не готова зупинити вбивства, значить, мають бути санкції для її економіки, які примусять її це зробити", - наголосив під час розмови Зеленський.

Він також подякував президенту Румунії за підтримку синхронного та спільного руху України до ЄС разом із Молдовою.

"Чекаємо пана президента в Україні. Команди вже працюють над деталями", - підкреслив Володимир Зеленський.