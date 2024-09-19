Президент Румунії Йоганніс попросив парламент схвалити створення центру підготовки українських морпіхів

Про це йдеться у його листі до парламенту, пише Euractiv.

Йоганніс у листі висвітлив останній події російсько-української війни та наголосив на необхідності посилення та диверсифікації підготовки українських військових.

Як пише видання, підтримувати роботу центру в Румунії допоможуть внески міжнародної спільноти, а Велика Британія забезпечить повне фінансування на початковому етапі його розвитку.

Центр функціонуватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення військовими партнерами. Водночас Румунія залишає за собою право відмовитись від своїх зобов'язань в будь-який момент під час тренувального процесу.

Президент Румунії звернуся до парламенту з цією пропозицією в межах Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка керує механізмом, спрямованим на посилення морських спроможностей України.