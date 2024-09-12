Нова система Patriot і підготовка пілотів F-16: Умєров провів розмову з румунським колегою Тилваром

Про це інформує Міноборони.

Вказано, що ключовою темою розмови стало посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів.

"Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", - зазначив Умєров.

Він подякував румунському колезі, народу та уряду Румунії за зміцнення української ППО та зазначив, що вони домовилися продовжувати співпрацю. Також Умєров повідомив, що планує відвідати Румунію.