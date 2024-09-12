Нова система Patriot і підготовка пілотів F-16: Умєров провів розмову з румунським колегою Тилваром
Міністр оборони України Рустем Умєров у четвер, 12 вересня, провів телефонну розмову з румунським колегою Анджелом Тилваром
Про це інформує Міноборони.
Вказано, що ключовою темою розмови стало посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів.
"Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", - зазначив Умєров.
Він подякував румунському колезі, народу та уряду Румунії за зміцнення української ППО та зазначив, що вони домовилися продовжувати співпрацю. Також Умєров повідомив, що планує відвідати Румунію.
- 5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив надання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.26Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе