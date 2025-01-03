Президентка Єврокомісії скасувала візит до Польщі через пневмонію. До її приїзду готували протест
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит до Польщі, яка 1 січня розпочала головування в Раді ЄС. Політикиня захворіла на пневмонію
Про це повідомив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер, передає PAP.
У Польщі фон дер Ляєн мала головувати на виїзному засідання Єврокомісії, запланованому на 9-10 січня у Гданську.
Через хворобу фон дер Ляєн заплановане в Польщі засідання ЄК "відбудеться пізніше".
"Президентка фон дер Ляєн скасувала свої…зобов'язання на перші два тижні січня". – повідомив де Керсмакер.
У п’ятницю, 3 січня, відбудеться церемонія початку польського головування в ЄС, але присутність фон дер Ляєн на урочистому заході не була запланована.
- Польські фермери планували 3 січня провести мітинг, зокрема, проти імпорту сільгосппродукції з України. Акція протесту була запланована у зв'язку з приїздом до Польщі високопоставлених представників Європейської комісії, зокрема президентки Урсули фон дер Ляєн.
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