Президентка Єврокомісії скасувала візит до Польщі через пневмонію. До її приїзду готували протест

Про це повідомив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер, передає PAP.

У Польщі фон дер Ляєн мала головувати на виїзному засідання Єврокомісії, запланованому на 9-10 січня у Гданську.

Через хворобу фон дер Ляєн заплановане в Польщі засідання ЄК "відбудеться пізніше".

"Президентка фон дер Ляєн скасувала свої…зобов'язання на перші два тижні січня". – повідомив де Керсмакер.

У п’ятницю, 3 січня, відбудеться церемонія початку польського головування в ЄС, але присутність фон дер Ляєн на урочистому заході не була запланована.