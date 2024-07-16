Президентка Єврокомісії скасувала візит комісарів до Угорщини: у Будапешті відреагували

Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер у соцмережі Х.

За його словами, у світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини, президентка Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради.

Проте візит Колегії до головуючої країни, не відбудеться.

Своєю чергою міністр європейських справ Угорщини Янош Бока повідомив, що як голова ротаційного головування в ЄС, Будапешт залишається "відданим щирій співпраці" з установами європейського блоку та державами-членами.

"Європейська комісія не може вибирати інституції та країни-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Чи всі рішення Комісії зараз базуються на політичних міркуваннях?", - написав Бока у соцмережі Х.