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Президентка Єврокомісії скасувала візит комісарів до Угорщини: у Будапешті відреагували

16 липня, 2024 вiвторок
06:32
Світ Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 липня скасувала візит колегії комісарів до Угорщини. У Будапешті не впевнені, що всі рішення Комісії базуються на політичних міркуваннях

Зміст

Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер у соцмережі Х.

За його словами, у світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини, президентка Єврокомісії вирішила представляти орган на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради.

Проте візит Колегії до головуючої країни, не відбудеться.

Своєю чергою міністр європейських справ Угорщини Янош Бока повідомив, що як голова ротаційного головування в ЄС, Будапешт залишається "відданим щирій співпраці" з установами європейського блоку та державами-членами.

"Європейська комісія не може вибирати інституції та країни-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Чи всі рішення Комісії зараз базуються на політичних міркуваннях?", - написав Бока у соцмережі Х.

  • Нагадаємо,1 липня Угорщина перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року. Гаслом угорського головування став видозмінений, але відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again).
  • Натомість пізніше ЗМІ писали, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні замість того, щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.
Теги:
ЄС
Європа
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
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