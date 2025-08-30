Прибуток "Роснафти" за перше півріччя 2025 року впав на 68%

Про це пише Reuters.

Сєчин, давній соратник президента Володимира Путіна, висловив занепокоєння щодо стратегії ОПЕК+, яка передбачає прискорене зростання видобутку.

"Перша половина року характеризувалася зниженням цін на нафту, головним чином через надвиробництво нафти. Основною причиною є активне збільшення видобутку країнами ОПЕК, включаючи Саудівську Аравію, ОАЕ, Ірак, Кувейт", - підкреслив він.

Він застеріг, що надлишок на світовому ринку у четвертому кварталі може сягнути 2,6 млн барелів на добу, але у 2026 році скоротиться до 2,2 млн барелів.

Як зазначили у виданні, коментарі Сєчина стали першими публічними ознаками невдоволення Росії щодо стратегії ОПЕК+ з прискорення зростання видобутку.