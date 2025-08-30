Прибуток "Роснафти" за перше півріччя 2025 року впав на 68%
Гендиректор "Роснафти" Ігор Сєчин заявив, що чистий прибуток компанії у першій половині 2025 року скоротився на 68% — до 245 млрд рублів (близько 3 млрд доларів). Причиною падіння стали низькі ціни на нафту, спричинені зростанням видобутку країнами ОПЕК, зокрема Саудівською Аравією, ОАЕ, Іраком та Кувейтом
Про це пише Reuters.
Сєчин, давній соратник президента Володимира Путіна, висловив занепокоєння щодо стратегії ОПЕК+, яка передбачає прискорене зростання видобутку.
"Перша половина року характеризувалася зниженням цін на нафту, головним чином через надвиробництво нафти. Основною причиною є активне збільшення видобутку країнами ОПЕК, включаючи Саудівську Аравію, ОАЕ, Ірак, Кувейт", - підкреслив він.
Він застеріг, що надлишок на світовому ринку у четвертому кварталі може сягнути 2,6 млн барелів на добу, але у 2026 році скоротиться до 2,2 млн барелів.
Як зазначили у виданні, коментарі Сєчина стали першими публічними ознаками невдоволення Росії щодо стратегії ОПЕК+ з прискорення зростання видобутку.
- Українські удари по російським нафтопереробним заводам та експортній інфраструктурі вивели з ладу щонайменше 17% потужностей Москви: це еквівалентно 1,1 млн барелям на добу.
