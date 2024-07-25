ЄС може створити для військовозобов'язаних українців такі умови, які стимулюватимуть їх повертатися, – глава МЗС Польщі

Про це польський дипломат сказав у інтерв'ю RMF24.

Сікорський заявив, що Київ потерпає від нестачі зброї та військових.

"Ми, як європейські країни, також повинні допомогти. У країнах ЄС сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати Батьківщину, і Польща в авангарді допомоги Україні в підготовці цих людей до військової служби", - підкреслив міністр.

За його словами, на рівні ЄС триває дискусія щодо екстрадиції в Україну осіб, які ухиляються від мобілізації.

"Тут можна поставити такі умови перебування українців у ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту Батьківщини", - сказав Сікорський.

У грудні 2023 року міністр оборони Рустем Умєров сказав, що Україна хотіла б призвати чоловіків, які живуть у Німеччині та інших країнах Європи як біженці. При цьому у Міноборони підкреслили, що очільник відомства говорив не про механізм призову в інших країнах, а про необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська.

У червні 2024 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україна обговорює з ЄС можливість повернення біженців, які потрапили туди незаконно.

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