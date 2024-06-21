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Клименко: консультуємося з ЄС щодо повернення в Україну втікачів, які незаконно перетнули кордон

21 червня, 2024 п'ятниця
06:00
Війна з Росією Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україна обговорює з ЄС можливість повернення на батьківщину біженців, які незаконно перейшли через кордон

Зміст

Про це Клименко сказав у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського союзу і ці переговори продовжуватимуться й надалі. Звичайно, кожна країна ЄС діє за законами і правилами Єврокомісії, тому ці переговори триватимуть і далі - щодо можливого повернення наших громадян, які нелегально перетнули кордон", - сказав Клименко.

Міністр підтвердив, що наразі в ЄС переважає позиція не повертати в Україну біженців, які втекли від війни.

"Здебільшого - так", - сказав Клименко. 

Міністр також розповів про наявну ситуацію з незаконним виїздом із України.

"Ми затримуємо людей не лише безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які знаходяться за 5-10 км від кордону. Ми говоримо, звичайно, про десятки людей кожного дня. Буває 10, буває 20, буває 30. Ми говоримо не тільки про людей, які хочуть переплисти Тису або пройти ліс, прости через гори. Ми говоримо про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти за підробними документами. І це достатньо великий процент - приблизно 15% таких наших громадян", - сказав Клименко.

За словами міністра, кордон із Румунією, Словаччиною, Польщею, Молдовою та Угорщиною з боку України мінімально захищений і технічно не обладнаний, тому складно застосувати великі сили прикордонників і поліції, щоб закрити цей кордон нелегального перетину.

Міністр сказав, що загальна статистика нелегального перетину кордону обчислюється, проти відмовився її назвати.

"Ці цифри на сьогодні закриті і вони не відображають реальний стан справ, тому що людей, яких ми затримуємо за 10-20 км до кордону, ми в ці цифри рахуємо", - сказав Клименко.

При цьому чисельність у "десятки тисяч" міністр назвав завищеною.

Теги:
Новини
ЄС
мобілізація
біженці
біженці з України
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