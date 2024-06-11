Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист біженцям з України до березня 2026 року

Про це повідомила Єврокомісія.

Комісія вважає, що через російські атаки на цивільну та критичну інфраструктуру, наразі немає безпечних умов для повернення в Україну. Тому причини для тимчасового захисту залишаються, і його слід продовжити ще на один рік.

У Єврокомісії додали, що їхньою метою є надання захисту біженцям, які рятуються від російської агресії. Також там наголосили, що наразі майже 4,2 мільйона біженців з України користуються тимчасовим захистом в країнах Євросоюзу, серед яких третина – діти.

Тепер цю пропозицію комісії має затвердити Рада ЄС.