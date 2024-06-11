Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист біженцям з України до березня 2026 року
Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які рятуються від російської агресії проти України, з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року
Про це повідомила Єврокомісія.
Комісія вважає, що через російські атаки на цивільну та критичну інфраструктуру, наразі немає безпечних умов для повернення в Україну. Тому причини для тимчасового захисту залишаються, і його слід продовжити ще на один рік.
У Єврокомісії додали, що їхньою метою є надання захисту біженцям, які рятуються від російської агресії. Також там наголосили, що наразі майже 4,2 мільйона біженців з України користуються тимчасовим захистом в країнах Євросоюзу, серед яких третина – діти.
Тепер цю пропозицію комісії має затвердити Рада ЄС.
- Польський президент Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям, який продовжує час їхнього перебування в країні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.31
- Актуальне
- Важливе