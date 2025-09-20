Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Європа анонсувала нові санкції проти Росії, а Польща підіймала літаки в повітря після чергової атаки РФ по Україні. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
Огляд

Європа анонсувала нові санкції проти Росії, а Польща підіймала літаки в повітря після чергової атаки РФ по Україні. Акценти світових ЗМІ 20 серпня

Володимир Федорович
20 вересня, 2025 субота
11:42
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – Європа продовжує тиск на РФ шляхом економічних обмежень, в той час наближений до Путіна чиновник, який нібито критикував наступ на Україну, пішов у відставку

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ, станом на ранок 20 вересня.

Анонс нового санкційного пакета від Євросоюзу

Як повідомляє New York Times, Європейський Союз оголосив у п'ятницю, 19 вересня, про новий пакет санкцій, спрямованих на удар по російській економіці та ускладнення фінансування країною війни в Україні, з планами обмежити торгівлю енергоносіями та покарати компанії, що надають фінансові послуги.

У виданні зазначають, що новим пакетом також посилають сигнал Білому дому після того, як президент Трамп останніми днями закликав європейські країни припинити купувати нафту у Росії.

"Настав час закрити кран. Наші санкції є ефективним інструментом економічного тиску, і ми будемо продовжувати їх застосовувати, доки Росія не сяде за стіл переговорів", – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, анонсуючи новий пакет.

Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)

Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025), фото: president.gov.ua

Переходячи до складу нового переліку, він містить план поступового припинення закупівель російського скрапленого природного газу до початку 2027 року, на рік раніше, ніж планувалося до того. 

Окрім того, йдеться і про положення, спрямовані тиснути на компанії з Китаю та інших країн, аби ті припинили співпрацю з Росією. Також вперше це торкнеться криптовалютних платформ, які дозволяють здійснювати транзакції з РФ. 

Звісно ж, у цьому пакеті ЄС продовжує боротьбу з тіньовим танкерним флотом РФ. Мовиться про 560 суден, які допомагають країні-агресорці обійти західні обмеження і продовжувати отримувати прибуток від продажу нафти.

Аби вказаний санкційний пакет пустили в дію, його повинні схвалити політичні лідери 27 країн-членів ЄС, що може статися вже наступного місяця. Однак, оскільки санкції були ретельно обговорені перед їхнім оголошенням, ймовірно, що якась версія пропозиції буде в кінцевому підсумку прийнята.

Поруч із тим, у NYT підкреслили, що анонс відбувся в той час, коли президент США Дональд Трамп регулярно говорить про санкції й стверджує, що США готові приєднатися до зусиль, спрямованих на те, щоб завдати Росії сильного удару, але тільки в тому випадку, якщо європейські країни припинять купувати нафту у Росії.

Польща активізовувала авіацію після чергової РФ по Заходу України

Польські та союзні літаки були розгорнуті рано в суботу задля безпеки повітряного простору після того, як Росія завдала авіаударів по Заходу України поблизу кордону з Польщею, повідомляє Reuters

"Польські та союзні літаки діють у нашому повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перебувають у стані найвищої готовності", – йдеться в повідомленні оперативного командування Польщі в X.

Літак. авіація, Польща

У виданні наголошують, що близько 03:40 майже вся Україна перебувала в стані повітряної тривоги після попереджень українських ВПС про російські ракетні та дронові атаки. 

Вже після 05:00 польські та союзні ВПС завершили операцію, оскільки Російська Федерація припинила повітряні удари по Україні, повідомило польське командування, додавши, що ці дії були "превентивними і спрямованими на забезпечення безпеки повітряного простору в районах, прилеглих до зони загрози".

Путінський радник, який нібито критикував ідею нападу на Україну, пішов у відставку

У Washington Post вирішили написати про відставку Дмитра Козака, який працював з Путіним з 1990-х років і був одним з небагатьох, хто міг нібито відверто висловлювати йому свою незгоду з вторгненням в Україну.

У виданні припускають, що відхід високопоставленого помічника Кремля, який, як повідомляється, виступав проти вторгнення в Україну, залишає російського президента Володимира Путіна ще більш оточеним підлабузниками, ніж раніше, що вже давно відзначається західними аналітиками. 

Вся ж інформація про контрпозицію заступника керівника апарату Кремля Козакова щодо вторгнення в Україну базується на інформації від російських ЗМІ та кремлівських інсайдерів. 

Мовиться, що у п'ятницю, 19 серпня, Путін опублікував указ, що офіційно закріпив відставку Козака після того, як у четвер речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що той пішов у відставку за власним бажанням.

Знову ж таки, за даними російських аналітиків і ЗМІ, Козак, який колись входив до кола лояльних і довірених соратників Путіна, після початку війни втратив вплив на користь інших чиновників, зокрема тих, хто займав більш жорстку або опортуністичну позицію щодо війни.

До того ж у WP стверджують, відхід Козакова підкреслив застереження Заходу, що агресивна антизахідна позиція Путіна і його рішучість змусити Україну капітулювати навряд чи пом'якшаться.

Про незгоду заступника керівника апарату Кремля з вторгненням говорив і "ліберальний" колишній головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедіктов, який казав, що Козак був єдиним російським чиновником, який виступив проти війни за кілька днів до вторгнення на розширеному засіданні Ради безпеки Росії 21 лютого 2022 року. Виступ Козакова нібито тоді був вилучений з офіційної стенограми та телевізійного запису. 

До слова, сам Козаков є уродженцем села Бандурове Голованівського району (раніше Гайворонського) Кіровоградської області.

Читайте також: Президент розповів, що Росія готує ще дві наступальні кампанії: експерт пояснив, до чого готується армія окупантів протягом наступних пів року

Теги:
Статті
Новини
Росія
Польща
Володимир Путін
Європа
Війна з Росією
США
Економіка
санкції ЄС проти Росії
Авіація
Київ
