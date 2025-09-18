Президент розповів, що Росія готує ще дві наступальні кампанії: експерт пояснив, до чого готується армія окупантів протягом наступних півроку 

У інтерв’ю для американського телеканалу Sky News президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує ще дві масштабні наступальні кампанії

Еспресо поспілкувалося зі співзасновником та виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитром Жмайлом, який пояснив, про які наступи йдеться, та чого слід очікувати від російської армії.

Основна ставка Росії – зимова наступальна кампанія

Важливий аспект, про який розповів військовий експерт – це провальна літна кампанія російських військ. За її результатами РФ не домоглась результатів, співмірних з втратами, які понесла.

"Вони не почали й не завершили битву за жодне велике місто. Десь підсунулися по Куп'янську, намагаються шастати, користуючись тим, що в нас мало піхотних підрозділів і дуже часто їх просто ганяють дронами як тарганів і намагаються дістати, викурити із тих нір, куди вони лізуть", – зазначив експерт.

фото: Генштаб ЗСУ

Саме у зв’язку з цим Росія зробить основну ставку на зимову наступальну кампанію, завершивши масштабне перегрупування військ, якого не було ще з часу оборони Київщини.

"Тобто більш бойові частини, які розкидані по Сумському напрямку, північчю Харківщини, про що говорив президент, Куп’янщині та Покровському напрямку, стануть на Покровський напрямок, якщо його умовно об’єднати із Добропільським. Свої найбільш професійні сили вони зосередять саме там – це сумнозвісна 55 бригада морської піхоти, яка воювала на Курщині, потім на Сумщині, а також 76 дивізія ВДВ, чиї спецпризначенці зайшли в район Покровська як ДРГ. Замість в область Сум, де нам вдалось дати відсіч, заведуть мотострілецькі полки, які зазвичай є піхотними", – додав Дмитро Жмайло.

Таким чином протягом зими окупанти намагатимуться добитися прориву – закрити Покровсько-Мирноградську агломерацію, або спробувати просунутися на Добропіллі, аби не штурмувати Костянтинівку, перерізаючи трасу Слов'янськ-Краматорськ-Дружківка.

Експерт додав, російсько-американські перемовини вчергове зайшли в глухий кут, а відтак Кремлю необхідно здобути та продемонструвати фактичне просування та здобутки на полі бою.

"Президент чітко сказав, що Україна не буде торгувати територіями, а тим більше міняти її. Тому Путіну дали час на літо, аби прогнути Київ сильною позицією та здобути щось. Однак не вдалось, тому тепер все вказує на те, що Кремль матиме час для просування і взимку, аби кожна зі сторін вийшла на переговори з новими позиціями та в нових реаліях", – пояснив він.

Підготовка до складної зими

Окрім того, переходячи до зимового наступу, Росія здійснюватиме регулярні обстріли енергоінфраструктури, чинячи тиск на Україну: "Вони щоденно штампують 175 Шахедів та Гербер щодоби й готують накопичення, аби організовувати запуски по тисячі дронів".

фото: pixabay.

Детальніше про готовність української енергетики до опалювального сезону та російських обстрілів Еспресо розповідало у матеріалі: " Тотальних блекаутів не буде: енергетики готові до відновлення електропостачання після атак РФ, але запасів газу поки недостатньо ".

Поруч із тим, експерт попередив про інший важливий нюанс – якщо РФ не отримає зовнішньої допомоги, а санкції Заходу посилять, то весняна наступальна кампанія, матиме менші масштаби.

Весняна битва за Донеччину

Співзасновник Українського центру безпеки та співпраці наголосив, що у разі вдалого збігу зовнішніх обставин російській армії доведеться ще більше зменшувати ділянку, яку намагатимуться захопити.

"Йдеться про якийсь один напрямок, чи точку, де вони захочуть отримати хоч якийсь результат", – додав експерт.

Першою чергою, як припускає Дмитро, навесні РФ зосередиться на Донеччині. І, знову ж таки, мовиться про дипломатію – показове виконання хоча б однієї із "цілей СВО", тобто повна окупація Донецької та Луганської областей.

Водночас він наголосив на тому, що наразі війна більше не російсько-українська.

"Наш фронт став війною західної демократії, яку ми репрезентуємо і яка не сильно хоче нас забезпечувати, та східної автократії, де утворилась коаліція вісі зла з КНДР, Китаєм, РФ та Іраном. От саме останні говорять про співробітництво – наголошує Дмитро Жмайло – де Китай дав технології з дронами на оптоволокні та верстати для виробництва ракет, які РФ зараз може виготовляти близько 2 тис. на рік".

Володимир Путін та Сі Цзиньпін, фото: gettyimages

Також аналітик підкреслив, що Путін ніяк не зацікавлений в мирі, а єдине, що до цього може його схилити до цього – далекобійні удари вглибину ракету. Однак і тоді у диктатора залишаться сподівання, що Європа вчергове втратить пильність та реакцію і візьме першість у перегонах озброєнь для майбутньої війни.

"Та, якщо ми наростимо потужності й станемо повноцінною частиною Західного світу, а певна кооперація вже є і зараз, як от з військово-промисловим комплексом, то це просто буде ще більш невигідно для РФ. Тоді Кремлю доведеться змістити фокус на інші напрямки – чи то тероризувати Польщу, чи нападати на країни Балтії, чи перекривати Сулавський коридор", – підсумував виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Додамо, що батальйон безпілотних систем 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу шукає підсилення, а саме операторів та інженерів. Багато людей бояться мобілізації через невизначеність, щодо того, куди та на яку посаду вони потраплять. Якщо ж ви звернетеся до бригади напряму, то безумовно потрапите туди, куди й планували.

У 28 бригаді служать професійні інструктори з бойовим досвідом, а після служби бійцям допомагають із пошуком роботи. Також можна підписати контракт "18-24", отримавши при цьому мільйон гривень.

Дізнатися більше можна за телефоном +077-666-00-12 або на сайті за посиланням .