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Огляд

Європа очікує на дипломатію Трампа та не слухає останні вказівки Байдена. Акценти світових ЗМІ 19 листопада

Юрій Мартинович
19 листопада, 2024 вiвторок
11:17
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як у світі сприймають останні вказівки президента США Джо Байдена, який готується поступитися місцем Дональду Трампу, та які прогнози дають експерти Україні на ці два місяці перехідного етапу

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 19 листопада.

Європейські лідери дивляться вже не на останні дії Байдена, а на риторику новообраного Трампа

Cаміт G7, 13 червня 2024 року, Італія

Cаміт G7, 13 червня 2024 року, Італія, Фото: Getty images

 

Міжнародні медіа продовжують обговорювати значення зміни підходу Білого дому щодо надання дозволу Україні на ракетні удари американською зброєю по військових цілях на території РФ. 

У Bloomberg вважають, що рішення Джо Байдена дозволити Україні вражати цілі всередині Росії не змогло сприяти ширшій підтримці Києва союзниками, що свідчить про ослаблення впливу президента, що йде у відставку. Адже канцлер Німеччини Олаф Шольц після цього прямо сказав, що не змінюватиме свою позицію і не надаватиме Україні німецькі далекобійні ракети TAURUS, а представники Франції та Великої Британії були стриманими і не дали прямої відповіді, якою є їхня політика щодо використання ракет Storm Shadow. 

"Проблема для європейських лідерів, які намагаються відкалібрувати свою підтримку Україні, полягає в тому, що політика США різко зміниться, щойно Трамп вступить на посаду в січні. Хоча багато республіканців у Конгресі пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, Трамп і його нова команда чітко дали зрозуміти, що хочуть припинення конфлікту", - констатують у Bloomberg.

Радника США з національної безпеки Джейка Саллівана в інтерв’ю PBS News Hour у понеділок запитали, що б змінилося, якби США раніше надали Україні дозвіл на використання зброї далекого радіусу по цілях у РФ. 

"Ми вважаємо, що немає жодної системи зброї, яка має вирішальне значення в цій битві. Йдеться про живу силу, і, на наш погляд, Україні потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії з погляду кількості сил, які вона має на передовій", — сказав Салліван, тобто прямо натякаючи, що проблема не у зброї, а в мобілізації українців.

Тим часом президент Джо Байден, як пишуть у The Washington Post, в останній раз закликає інші країни допомогти Україні під час своєї участі на сесії Групи 20, що проходить в Бразилії.

"Війна в Україні була головною темою для Байдена після вторгнення Росії в лютому 2022 року, і її результат може стати одним із визначальних спадків його зовнішньої політики. Спочатку Байдену вдалося згуртувати більшу частину світу на підтримку України, але Києву ставало все важче, оскільки підтримка впала в США та й в усьому світі. Незабаром багато зусиль Байдена в цьому конфлікті можуть бути скасовані Трампом", - відзначають у виданні.

У Politico пишуть, що Франція та Велика Британія передали Києву свої крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, але наразі Лондон не отримав від США дозволу на їх використання для ударів на цілі в Росії, тоді як Париж залишається невизначеним щодо того, що можуть зробити українці.

"Хоча європейські крилаті ракети виробляє виробник ракет MBDA, США контролюють деякі технології компанії, тому має право голосу в їх використанні", - кажуть у Politico.

У The Guardian пишуть, що союзники новообраного президента США звинувачують Байдена в спробі розпалити Третю світову війну через цей дозвіл. Адже військово-політичні наслідки дозволу Києву використовувати ракети Atacms по території РФ залишаються невизначеними.

"Українцям потрібно переконати майбутню адміністрацію США, що вони все ще варті підтримки", — каже Метью Севілл з аналітичного центру Royal United Services Institute про те, що українці мають два місяці для того, щоб як на дипломатичному, так і на військовому фронтах показати Дональду Трампу, що Україна може завдати поразки Росії, перш ніж сідати за стіл переговорів. 

Читайте також: Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо

З приходом Трампа союзники України в хаосі, бо не знають, чого очікувати

НАТО, Трамп

У CNN пишуть, що союзники України "в хаосі, бо наближається дипломатія Трампа". Там відзначають, що через тисячу днів після початку війни в Україні було зроблено крок до мирних переговорів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, вперше за майже два роки ізоляції Кремля лідерами НАТО.

Цей дзвінок став несподіванкою для президента України Володимира Зеленського, який напередодні отримав дозвіл на використання ракети ATACM для обстрілів Росії. Зеленський назвав дзвінок "відкриттям ящика Пандори" та повідомив, що Путіну важливо послабити свою ізоляцію. Однак Шольц вважав своїм обов’язком поговорити з Путіним на тлі повернення Дональда Трампа, який обіцяв завершити війну.

"Рішення США дозволити атаки на територію Росії, на думку аналітиків, є відображенням зростання напруги у війні, за умови можливості мирних переговорів", - кажуть у CNN.

Також у виданні відзначають, що дипломат, знайомий з настроями в штаб-квартирі НАТО, описав невизначеність в Альянсі щодо того, як поведеться Трамп, назвавши наступні кілька місяців критичними на полі бою в Україні.

Цю невизначеність повторив високопоставлений чиновник української розвідки, який сказав CNN: "Зараз робити прогнози дуже небезпечно. Сподіваємось на краще".

Більшість аналітиків припускають, що будь-яка угода передбачатиме приблизне заморожування лінії фронту, коли Москва та Київ дадуть або отримають гарантії безпеки, щоб запобігти повторному розгортанню конфлікту. Представник міністерства оборони Франції сказав: "Дискусії навколо майбутнього України розгорнулися" після обрання Трампа, в основі яких лежать гарантії безпеки для України.

"На які поступки піде Росія?" – запитав чиновник. "Росія зберігає всі захоплені території? І якщо ми заморозимо статус-кво, чи справді війна закінчиться? Чи може бути мир? Або ми побачимо нові диверсії?"

Інший західний чиновник сказав CNN, що нещодавня угода G7 про позику Україні в розмірі 50 мільярдів доларів на основі прибутків від заморожених російських активів "означає, що по суті Україна буде фінансово забезпечена протягом усього 2025 року".

А в The New York Times написали, що Росія втратила більше солдатів у цій війні, ніж будь-яка промислово розвинена країна в конфлікті після Другої світової війни, однак Міноборони РФ має ще в запасі близько 30 млн придатних чоловіків, натомість Україна – в десять разів менше.            

"Те, що визначає справжню здатність війська воювати, — це його незамінні, безповоротні або постійні втрати — солдати, які загинули або отримали настільки серйозні поранення, що ніколи більше не побачать бою. Росія та Україна відносять таку статистику до державної таємниці. Україна особливо ретельно стежить за своїми жертвами, обмежуючи можливість журналістів висвітлювати цю тему, приховуючи інформацію від союзників і припиняючи публікацію демографічних даних", - відзначають у The New York Times.

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Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
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