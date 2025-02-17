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Європейці готуються відповідати за свою безпеку, а США починають переговори з Кремлем. Акценти світових ЗМІ 17 лютого

Юрій Мартинович
17 лютого, 2025 понедiлок
10:40
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – ще не встигла світова спільнота відійти від зливи заяв та напруження стосунків між США та Європою, що виникли після Мюнхенської конференції з безпеки, як увага тепер прикута до Паризького саміту та переговорів в Саудівській Аравії

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Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 17 лютого.

Європа готується відновити свою військову міць 

Як відзначають CNN, європейські лідери збираються у Франції на надзвичайний саміт, головна тема якого – Україна. Це ініціювали після того, як адміністрація Трампа оголосила про початок переговорів з Росією про припинення війни без європейської присутності на них.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер назвав зустріч у Парижі такою, що випадає "раз на покоління", важливим моментом для національної безпеки після заяв Вашингтона, що викликали занепокоєння щодо можливого усунення України та Європи від мирних переговорів.

Останніми днями Дональд Трамп і його команда змінили позицію США щодо війни в Україні, послабивши єдність із союзниками по НАТО. Коментарі про швидке завершення війни, яке може передбачати поступки Росії, стурбували Європу. Держсекретар США Марко Рубіо та інші чиновники вирушають до Саудівської Аравії для попередніх переговорів. Саудівці виступлять посередниками. Україна заявила, що не братиме участі, хоча представник Трампа Кіт Келлог днями  відвідає Київ.

Тож на зустрічі з Макроном будуть лідери Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Данії, голови ЄС та генсек НАТО. У Daily Telegraph Стармер заявив, що готовий розмістити британські війська в Україні для виконання мирної угоди.

У The Washington Post пишуть, що лідери Європи намагатимуться досягти консенсусу щодо планів підтримки України післявоєнною допомогою та гарантіями безпеки, включаючи можливе розгортання європейських військ. Вони також обговорять, як захистити інтереси європейської оборони, оскільки команда Трампа чітко дає зрозуміти, що трансатлантичні відносини змінюються. "Консультації" будуть зосереджені щодо України та "викликах безпеки в Європі", повідомили в офісі Макрона в неділю.

Однак міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що зустріч не слід "драматизувати", адже європейські чиновники регулярно зустрічаються, щоб обговорити плани щодо України.

У Reuters назвали свою статтю про саміт у Парижі – "Шоковані європейці наздоганяють після кроків Трампа щодо України". У Bloomberg кажуть, що зараз європейські чиновники працюють над великим новим пакетом для збільшення витрат на оборону та підтримки Києва. Однак ці плани будуть оголошені лише після виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути розпалу суперечок перед голосуванням.

У виданні стверджують, що Європа прагне відродити військову міць континенту після майже 80 років, протягом яких вони фактично передавали велику частину своєї безпеки США.

У The Guardian додають, що міністр оборони США попередив міністрів оборони НАТО в Брюсселі про те, що захист Європи більше не є стратегічним пріоритетом Вашингтона, і підняв перспективу виведення військ США. Хоча Дональд Трамп поки що прямо не погрожував скоротити ядерні сили США в Європі, але президента Макрон вже почав і дискусію про загальноєвропейський ядерний щит. 

Перша зустріч делегації США та Росії у Саудівській Аравії 

Марко Рубіо і Дональд Трамп

Марко Рубіо і Дональд Трамп, Фото: gettyimages

 

У The New York Times пишуть, що зустріч високопосадовців США з Росією, хоч і буде попередньою, де вони вислухають позицію Кремля, але стане сигналом про початок прискореного графіка угоди про мир, яку так інтенсивно просуває президент Трамп. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найближчі тижні та дні визначать, чи серйозно Путін налаштований на укладення миру.

У Reuters кажуть, що саудити, які також беруть участь у переговорах з Вашингтоном щодо майбутнього сектора Гази, зіграли певну роль у перших контактах між адміністрацією Трампа та Кремлем, допомагаючи забезпечити обмін ув’язненими минулого тижня.

"Ці переговори стануть одними з перших особистих дискусій на високому рівні за багато років між російськими та американськими офіційними особами та мають передувати зустрічі між президентами США та Росії", - пишуть у виданні.

Про те, що переговори відбудуться у вівторок, 18 лютого, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, повідомило російське видання "Коммерсант". Те саме відзначають у виданні Axios.  Вони припускають, що від США буде держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Вітков. Хто конкретно приїде від РФ – наразі невідомо, але, ймовірно, російську делегацію очолить  голова МЗС Сергій Лавров.

Тим часом президент України Володимир Зеленський відвідав Об’єднані Арабські Емірати ввечері в неділю, оскільки, як пишуть у в APзростає імпульс для потенційних мирних переговорів, які припинять війну Москви проти країни. Раніше в Офісі президента України повідомляли, що візит Зеленського не пов'язаний з переговорами США та Росії. Офіційна причина прибуття – "повернення з полону ще більшої кількості наших людей", адже саме завдяки посередництву Саудівської Аравії вдалося досягнути багато попередніх домовленостей про обмін полоненими. 

Читайте також: Угодою про ресурси Трамп визнав, що незалежна Україна відповідає інтересам США, - експерт Фрід

 

 

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Європа
Саудівська Аравія
Війна з Росією
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