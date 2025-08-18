Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Європейці спробують захисти Зеленського від Трампа, а Путін задоволено спостерігає. Акценти світових ЗМІ 18 серпня
Огляд

Європейці спробують захисти Зеленського від Трампа, а Путін задоволено спостерігає. Акценти світових ЗМІ 18 серпня

Юрій Мартинович
18 серпня, 2025 понедiлок
11:16
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – безпрецедентна зустріч у Вашингтоні, де вирішуватимуть майбутнє України, тому Зеленському і європейським лідерам доведеться або вирвати Трампа з обіймів Путіна, або продовжувати боротьбу без США, оскільки Кремль не погоджується на прийнятні компроміси, а президент Сполучених Штатів хоче швидкого миру

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 18 серпня.

Ставки надзвичайно високі: кризова зустріч союзників 

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, фото: Getty Images

 

На перших шпальтах провідних світових медіа сьогоднішня термінова зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом до якої, після тет-а-тет розмови, долучаться лідери європейських країн. Очікується, що Трамп детальніше розповість про результати суботньої зустрічі з Путіним на Алясці та буде тиснути, щоб Зеленський погодився на досягнуті умови. 

"Те, що стільки глав держав подорожують через Атлантику без попередження на те, що по суті є кризовою зустріччю воєнного часу, видається безпрецедентним у сучасну епоху, підкреслюючи надзвичайно високі ставки. Європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп може спробувати тиснути на Зеленського, щоб той погодився на запропоновані умови", - кажуть у BBC.

А Der Spiegel відзначають, що український президент хоче уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті. Тому він хоче, щоб провідні європейські політики допомогли йому "вивільнити американського президента з обіймів Путіна".

У Bloomberg кажуть, що європейських союзників України охоплює занепокоєння, оскільки вони мають мало можливостей для протидії вимогам Трампа і скептично ставляться до того, що Путін справді хоче миру. 

"Ще одним викликом є сам Трамп: він хоче швидкої мирної угоди, але не дав чіткого пояснення щодо того, як її досягти. …. Ставки неймовірно високі. Росія продовжує повільно, але стабільно просуватися на сході України, і Європі може бути важко заповнити прогалину в озброєнні та боєприпасах тепер, коли Трамп скоротив підтримку США", - додають у виданні. 

На думку AP, майбутнє України дійсно "може залежати від поспішно скликаної зустрічі".  

"Європейці сподіваються уникнути будь-яких фіаско, подібних до лютневої зустрічі Зеленського в Овальному кабінеті , де Трамп розкритикував його за недостатню вдячність за американську військову допомогу. Ця зустріч також є випробуванням відносин Америки з її найближчими союзниками після того, як Європейський Союз і Велика Британія прийняли підвищення тарифів Трампом частково тому, що вони хотіли його підтримки щодо України", - наголошують у виданні. 

У CNN написали, що "після перемоги Путіна на Алясці" Зеленський вирушає до Вашингтона "на день переговорів з високими ставками". У видання відзначають, що оскільки президент України прямує до Вашингтона в супроводі європейських лідерів в центрі уваги будуть "вимоги Путіна, а можливо, і Трампа, вивести українські війська зі стратегічно важливих територій Донбасу, які були анексовані Росією, але ще не завойовані".

"Зрештою, це може стати червоною лінією, яку ні Україна, ні Європа не бажають переступати, і їхні лідери, ймовірно, будуть рішуче чинити опір у Вашингтоні цим територіальним вимогам. Але, відмовившись від швидкої угоди, яку підтримує Трамп, можливо, навіть від думок про Нобелівську премію миру, яка знаходиться в його руках, Україна та Європа ризикують звинуватити Білий дім, а не Кремль, у справжній перешкоді на шляху до миру", - відзначають у CNN.

Американські журналісти додають, що сам факт обговорення значної територіальної поступки, з погляду Кремля, є ще однією важливою перемогою.  

"Поки Україна та її західні прихильники торгуються щодо того, скільки ще Донбасу має здати Київ, територія, яку Росія вже захопила грубою силою, майже не згадується", - пишуть у CNN. 

У The New York Post написали, що Росія завдала удару по Харкову, загинуло кілька осіб, включаючи дитину, напередодні зустрічі Зеленського з Білим домом.

"Адміністрація Трампа попередила, що і Росії, і Україні потрібно буде "щось отримати" з мирної угоди, щоб вона спрацювала. Однак Зеленський пообіцяв, що Київ не втратить землі, які російські війська ще не окупували. Очікується, що переговори у Вашингтоні будуть зосереджені на довгостроковій угоді щодо припинення конфлікту, а не на припиненні вогню", - відзначають у виданні. 

Україні пропонують безпекову угоду подібну до НАТО в обмін на…

Україна НАТО

фото: gettyimages

 

У The Washington Post пишуть, що за словами спеціального посланця США Стіва Віткоффа, Сполучені Штати, у разі досягнення угоди, готові долучитися до "надійних гарантій безпеки" України.  

"США готові надати гарантії безпеки за статтею 5, але не від НАТО – безпосередньо від Сполучених Штатів та інших європейських країн", - сказав Віткофф.

Згідно зі статтею 5 договору НАТО, якщо на країну-члена буде здійснено напад, кожен член альянсу "розглядатиме цей акт насильства як збройний напад на всіх членів і вживатиме заходів, які вважатиме за необхідне". 

За словами Віткоффа, США сподіваються, що цього тижня відбудеться тристороння зустріч за участю Трампа, Путіна та Зеленського. Однак один із чиновників адміністрації Трампа застеріг, що Білий дім не обов'язково очікує такого результату. 

"Розробка точного впровадження гарантій безпеки, ймовірно, буде тривалим процесом, що може дозволити Путіну продовжувати свою війну, поки деталі остаточно узгоджуються", - додають у The Washington Post. 

Financial Times у статті"Місія Овального кабінету Зеленського: залицятися до Трампа та забезпечити майбутнє України" пише, що президент України готовий піти на "прийнятний компроміс" уздовж нинішньої лінії фронту. Це виданню сказав високопоставлений український чиновник, близький до Зеленського.

Раніше Reuters написав про "нариси пропозиції Путіна щодо припинення війни в Україні", які, можливо пропонуватиме Трамп Зеленському.

Згідно з запропонованою російською угодою, Київ повністю виведе війська зі східної Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання Росії заморозити лінії фронту в південних областях Херсонській та Запорізькій, повідомили джерела. Але Україна вже відмовилася від будь-якого відступу з українських земель.

За словами джерел, Росія була б готова повернути невеликі ділянки українських земель, які вона окупувала на півночі Сумської та північному сході Харківської областей.

Джерела видання сказали, що лідер Росії також прагне – щонайменше – формального визнання суверенітету Росії над Кримом, який Москва анексувала в України у 2014 році. Путін також очікуватиме скасування принаймні частини санкцій проти Росії.  Україні також буде заборонено вступати до військового альянсу НАТО, хоча Путін, схоже, відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки. 

Крім цього, за словами джерел, Росія також вимагатиме офіційного статусу російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти.

У будь-якому разі, як відзначають у The Times, конкретно зараз "м'яч на боці Зеленського, але він у безвихідному становищі". Та як наголошують у The New York Times, головне не забувати, хто є агресором, бо "все, що потрібно зробити Росії, це повернутися додому" і війна закінчиться. 

Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці

Теги:
Статті
Новини
Світ
Україна
Росія
ЄС
політика
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Донеччина
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Росія - США
оборона та безпека
Читайте також:
реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним
Автор Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
Автор Олег Манчура
14 серпня, 2025 четвер
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
Ілларіон Павлюк
Автор Анатолій Буряк
16 серпня, 2025 субота
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є дзеркальним відображенням "Пітьми": про що він
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
11:16
Ексклюзив
Не факт, що Трамп цього хотів, але він вбиває економіку РФ, - політолог Загородній
11:03
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
11:00
Аналітика
долар євро валюта обмін
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
10:59
Йоганн Вадефуль
Без підтримки Китаю війна РФ проти України була б неможлива, - глава МЗС Німеччини Вадефуль
10:48
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 серпня: скільки коштує євро й долар
10:40
Ексклюзив
Максим Буткевич
Є дві основні речі, без яких у полоні дуже важко, - звільнений з полону журналіст Буткевич
10:38
Окупанти вивозять кримських дітей у Пензу замість обіцяного табору на узбережжі півострова, - "Жовта Стрічка"
10:33
морські дрони Magura V7
Українці воюють креативно і дивують світ інноваційними рішеннями, - експерт Бадрак
10:33
імпорт електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 18 серпня
10:22
В Україні затримали 10 учасників каналу збуту важких наркотиків, які щомісяця отримували 16 млн грн від контрабанди
10:07
Ексклюзив
Трамп і Путін
Є три версії, чому Трамп не може домовитися з Путіним, - Краєв
10:00
OPINION
Напередодні переговорів Зеленський-Трамп. Логіка сторін
09:58
система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі
За ніч Сили ППО збили 88 зі 140 ворожих дронів
09:41
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Вірю у мудрість наших дипломатів, але ми маємо постійно готуватися до війни, до її продовження чи розвʼязання Росією нової, - Сирський
09:29
ядерна зброя
Закони Defence City мають працювати не для "обраних", а для сильного ОПК: виробники зброї звернулись до депутатів
09:21
Олександр Сирський
"Другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії": Сирський заявив, що РФ перекидає частини з Сумщини на Запоріжжя
09:06
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 182 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
08:58
Дональд Трамп
"Великий день у Білому домі": Трамп про заплановану зустріч із Зеленським та європейськими лідерами
08:57
Зеленський
Зеленський готовий піти на компроміс і погодитись на закінчення війни за поточною лінією фронту, - FT
08:54
Ексклюзив
ЗСУ
Схоже на повне оточення окупантів: офіцер Штик 93-ї ОМБр "Холодний Яр" про наслідки спроб ворожого прориву біля Покровська
08:34
Радослав Сікорський
"Достатньо їх дотримуватися, і війна закінчиться": Сікорський нагадав РФ про гарантії недоторканності кордонів України
08:27
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія поновила постачання танків і БТР на Запоріжжя, - Андрющенко
08:10
OPINION
Сім умов Путіна
08:10
Ексклюзив
Максим Буткевич
Полон – це мікромодель "руского міра", - Максим Буткевич
08:06
У Росії заявили, що ФСБ нібито запобігла теракту на Кримському мосту
07:49
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали військові навчання за участі 21 тис. солдатів
07:28
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Вашингтон
07:19
Петер Мадяр
Угорська опозиція вимагає від РФ утриматися від втручання в зовнішню політику
07:15
Інфографіка
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 танки, 43 артсистеми та 940 військових
06:44
президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну "практично негайно, якщо захоче"
06:42
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту впали через відсутність тиску на РФ з боку США після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
06:27
Катаріна Матернова
ЄС підтримує Україну обʼєднаною і не потерпить миру, який означатиме її капітуляцію, - Матернова
06:16
Александар Вучич
Вучич: протягом 10 днів ми затримаємо усіх учасників заворушень, але надзвичайний стан не впроваджуватиметься
05:57
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала
00:02
Президент Франції Еммануель Макрон
"Є тільки один агресор – Росія": Макрон виступив із заявою після зустрічі Коаліції охочих
2025, неділя
17 серпня
23:00
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
22:48
РФ двічі вдарила ФАБами по селу в Запорізькій області: загинув підліток, серед поранених - діти
22:41
Трамп путін
Предстоятель УПЦ США Антоній: вітати Путіна означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів та стояти глухим перед криками дітей
22:19
Грав генерала Зода у фільмах про Супермена: у віці 87 років помер актор Теренс Стемп
21:29
Марко Рубіо
Рубіо: капітуляція Росії чи капітуляція України наразі неможлива, проте імовірні українські територіальні поступки обговорюватимуться
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV