Європейці спробують захисти Зеленського від Трампа, а Путін задоволено спостерігає. Акценти світових ЗМІ 18 серпня

Ставки надзвичайно високі: кризова зустріч союзників

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, фото: Getty Images

На перших шпальтах провідних світових медіа сьогоднішня термінова зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом до якої, після тет-а-тет розмови, долучаться лідери європейських країн. Очікується, що Трамп детальніше розповість про результати суботньої зустрічі з Путіним на Алясці та буде тиснути, щоб Зеленський погодився на досягнуті умови.

"Те, що стільки глав держав подорожують через Атлантику без попередження на те, що по суті є кризовою зустріччю воєнного часу, видається безпрецедентним у сучасну епоху, підкреслюючи надзвичайно високі ставки. Європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп може спробувати тиснути на Зеленського, щоб той погодився на запропоновані умови", - кажуть у BBC.

А Der Spiegel відзначають, що український президент хоче уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті. Тому він хоче, щоб провідні європейські політики допомогли йому "вивільнити американського президента з обіймів Путіна".

У Bloomberg кажуть, що європейських союзників України охоплює занепокоєння, оскільки вони мають мало можливостей для протидії вимогам Трампа і скептично ставляться до того, що Путін справді хоче миру.

"Ще одним викликом є сам Трамп: він хоче швидкої мирної угоди, але не дав чіткого пояснення щодо того, як її досягти. …. Ставки неймовірно високі. Росія продовжує повільно, але стабільно просуватися на сході України, і Європі може бути важко заповнити прогалину в озброєнні та боєприпасах тепер, коли Трамп скоротив підтримку США", - додають у виданні.

На думку AP, майбутнє України дійсно "може залежати від поспішно скликаної зустрічі".

"Європейці сподіваються уникнути будь-яких фіаско, подібних до лютневої зустрічі Зеленського в Овальному кабінеті , де Трамп розкритикував його за недостатню вдячність за американську військову допомогу. Ця зустріч також є випробуванням відносин Америки з її найближчими союзниками після того, як Європейський Союз і Велика Британія прийняли підвищення тарифів Трампом частково тому, що вони хотіли його підтримки щодо України", - наголошують у виданні.

У CNN написали, що "після перемоги Путіна на Алясці" Зеленський вирушає до Вашингтона "на день переговорів з високими ставками". У видання відзначають, що оскільки президент України прямує до Вашингтона в супроводі європейських лідерів в центрі уваги будуть "вимоги Путіна, а можливо, і Трампа, вивести українські війська зі стратегічно важливих територій Донбасу, які були анексовані Росією, але ще не завойовані".

"Зрештою, це може стати червоною лінією, яку ні Україна, ні Європа не бажають переступати, і їхні лідери, ймовірно, будуть рішуче чинити опір у Вашингтоні цим територіальним вимогам. Але, відмовившись від швидкої угоди, яку підтримує Трамп, можливо, навіть від думок про Нобелівську премію миру, яка знаходиться в його руках, Україна та Європа ризикують звинуватити Білий дім, а не Кремль, у справжній перешкоді на шляху до миру", - відзначають у CNN.

Американські журналісти додають, що сам факт обговорення значної територіальної поступки, з погляду Кремля, є ще однією важливою перемогою.

"Поки Україна та її західні прихильники торгуються щодо того, скільки ще Донбасу має здати Київ, територія, яку Росія вже захопила грубою силою, майже не згадується", - пишуть у CNN.

У The New York Post написали, що Росія завдала удару по Харкову, загинуло кілька осіб, включаючи дитину, напередодні зустрічі Зеленського з Білим домом.

"Адміністрація Трампа попередила, що і Росії, і Україні потрібно буде "щось отримати" з мирної угоди, щоб вона спрацювала. Однак Зеленський пообіцяв, що Київ не втратить землі, які російські війська ще не окупували. Очікується, що переговори у Вашингтоні будуть зосереджені на довгостроковій угоді щодо припинення конфлікту, а не на припиненні вогню", - відзначають у виданні.

Україні пропонують безпекову угоду подібну до НАТО в обмін на…

фото: gettyimages

У The Washington Post пишуть, що за словами спеціального посланця США Стіва Віткоффа, Сполучені Штати, у разі досягнення угоди, готові долучитися до "надійних гарантій безпеки" України.

"США готові надати гарантії безпеки за статтею 5, але не від НАТО – безпосередньо від Сполучених Штатів та інших європейських країн", - сказав Віткофф.

Згідно зі статтею 5 договору НАТО, якщо на країну-члена буде здійснено напад, кожен член альянсу "розглядатиме цей акт насильства як збройний напад на всіх членів і вживатиме заходів, які вважатиме за необхідне".

За словами Віткоффа, США сподіваються, що цього тижня відбудеться тристороння зустріч за участю Трампа, Путіна та Зеленського. Однак один із чиновників адміністрації Трампа застеріг, що Білий дім не обов'язково очікує такого результату.

"Розробка точного впровадження гарантій безпеки, ймовірно, буде тривалим процесом, що може дозволити Путіну продовжувати свою війну, поки деталі остаточно узгоджуються", - додають у The Washington Post.

Financial Times у статті"Місія Овального кабінету Зеленського: залицятися до Трампа та забезпечити майбутнє України" пише, що президент України готовий піти на "прийнятний компроміс" уздовж нинішньої лінії фронту. Це виданню сказав високопоставлений український чиновник, близький до Зеленського.

Раніше Reuters написав про "нариси пропозиції Путіна щодо припинення війни в Україні", які, можливо пропонуватиме Трамп Зеленському.

Згідно з запропонованою російською угодою, Київ повністю виведе війська зі східної Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання Росії заморозити лінії фронту в південних областях Херсонській та Запорізькій, повідомили джерела. Але Україна вже відмовилася від будь-якого відступу з українських земель.

За словами джерел, Росія була б готова повернути невеликі ділянки українських земель, які вона окупувала на півночі Сумської та північному сході Харківської областей.

Джерела видання сказали, що лідер Росії також прагне – щонайменше – формального визнання суверенітету Росії над Кримом, який Москва анексувала в України у 2014 році. Путін також очікуватиме скасування принаймні частини санкцій проти Росії. Україні також буде заборонено вступати до військового альянсу НАТО, хоча Путін, схоже, відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки.

Крім цього, за словами джерел, Росія також вимагатиме офіційного статусу російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти.

У будь-якому разі, як відзначають у The Times, конкретно зараз "м'яч на боці Зеленського, але він у безвихідному становищі". Та як наголошують у The New York Times, головне не забувати, хто є агресором, бо "все, що потрібно зробити Росії, це повернутися додому" і війна закінчиться.

