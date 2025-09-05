Іноземні війська і ракети великої дальності для України від Коаліції охочих, Путін зосередив 100 тис. військових на сході України для нового масштабного наступу. Акценти світових ЗМІ 5 вересня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 вересня

Союзні війська в Україні "на землі, на морі і в повітрі"

У Франції європейські лідери заявили, що 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки. Сполучені Штати поки не такі рішучі. Про це у своїй статті пише Bloomberg.

Європейські лідери продовжили роботу над обіцянками надати Україні гарантії безпеки в разі припинення вогню, навіть незважаючи на те, що конкретні зобов'язання президента США Дональда Трампа залишаються неясними. За словами президента Франції Макрона, якою буде підтримка США цих заходів остаточно визначать найближчими днями, хоча Білий дім не прокоментував цю інформацію.

Союзні війська можуть бути присутніми в Україні "на землі, на морі або в повітрі" в рамках угоди. Водночас французький лідер наголосив, що ці сили не хочуть і не мають на меті вести будь-яку війну проти Росії.

Оглядачі New York Рost пишуть, що сили будуть направлені "туди, де це необхідно, щоб допомогти зберегти мир між Україною і Росією в рамках пакету гарантій безпеки". Президент Трамп заявив, що не буде відправляти американських військових в Україну, але раніше висловлював готовність надати повітряну підтримку. Європейці, крім іншого також висловили зацікавленість у наданні Україні додаткової зброї великої дальності для обстрілу Росії.

"Прем'єр-міністр [Кір Стармер] ... привітав заяви партнерів з Коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення оборонних запасів країни", – йдеться в заяві британського уряду.

Американські чиновники повідомили своїм європейським колегам, що Вашингтон може надати додаткові засоби протиповітряної оборони, включаючи допомогу у створенні безполітної зони, а також розвідувальні, спостережні засоби, заявили чотири чиновники, які висловилися на умовах анонімності, інформує The Washington Post.

Москва відхиляє західні гарантії безпеки для України і продовжує вбивати

Росія такі гарантії безпеки від європейців не сприймає і заявляє, що теж хоче "гарантій". Кремль заявляє, що перед тим, як припинити військові дії, він повинен отримати власні "гарантії безпеки". У The New York Times описали, як вони виглядають.

Те, що російський президент Володимир Путін називає захистом, суттєво обмежить суверенітет України, зробить її вразливою до повторної російської атаки і, на думку багатьох її прихильників, фактично перетворить її на державу-сателіта Москви. Ця напруга навколо "гарантій безпеки" – та різні способи тлумачення цього терміна Кремлем і Заходом – підкреслює фундаментальну складність укладення будь-якої мирної угоди, що покладе край російській інвазії, йдеться в матеріалі.

За даними російських державних ЗМІ, пише BBC, Кремль відхилив будь-які пропозиції, за якими іноземні війська будуть розміщені в Україні. Росіяни продовжують вбивати, як українців, так і представників інших держав на території України. Зокрема тих, хто перебуває тут з гуманітарною місією. Так, 4 вересня внаслідок атаки загинуло двоє данських представників у справах біженців.

"Є 2 загиблих в результаті удару Росії по данській групі з розмінування, повідомляє український чиновник. Данська рада з питань біженців повідомила, що одна з її команд постраждала в результаті ракетного удару і що вона проводить розслідування", – йдеться у статті The New York Times.

"Сьогодні росіяни націлилися на працівників гуманітарної місії з розмінування", – цитувало видання В'ячеслава Чауса, очільника Чернігівської області. Чаус зазначив, що працівники були представниками Данської ради з питань біженців – організації, яка підтримує зусилля з розмінування по всій Україні.

Аби продовжити свій кривавий терор, Росія зосередила 100 тис. військових у ключовому українському регіоні Донецька, що викликало побоювання щодо масштабного наступу. Про це у своїй публікації пишуть журналісти видання New York Post.

"Президент Росії Володимир Путін зосередив 100 тис. військових на лінії фронту на сході України, що викликає побоювання, що тиран готовий розпочати новий масштабний наступ".

У статті йдеться, що Москва передислокувала солдатів в район Покровська, ключового транспортного вузла України в Донецькій області, який Росія намагалася завоювати протягом останніх 18 місяців. Союзники Києва тепер побоюються, що останні дії навколо міста, є частиною стратегії Путіна, спрямованої на те, щоб до кінця року здійснити великий наступ з метою завоювання решти опорних пунктів у цьому районі та реалізувати свою амбіцію захопити весь Донбас", – повідомляє Bloomberg.