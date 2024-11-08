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Огляд

Київ намагається побачити справжній план Трампа щодо України та як новообраний президент США має підштовхнути Європу до самостійності. Акценти світових ЗМІ 8 листопада

Ірина Запотічна
8 листопада, 2024 п'ятниця
10:00
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – стратегія України щодо залучення новообраного президента США та чи скористаються лідери Європи моментом, аби стати самостійнішими

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 8 листопада.

Трамп перевірить європейську солідарність щодо України

Дональд Трамп

Світ продовжує говорити про перемогу Трампа на виборах і те, як це вплине на Україну зокрема. Так журналісти The New York Times зазначають, що напередодні перемоги Трампа вже були зроблені спроби забезпечити подальшу підтримку України, продовження членства в НАТО та підготувати відповідь на випадок, якщо новообраний президент виконає свою погрозу застосувати всеохоплюючі тарифи на товари, що імпортуються до Сполучених Штатів.

Європейців чекає попереду довгий шлях. Друге президентство Трампа може послужити каталізатором для Європи, щоб зміцнитися перед обличчям більш ненадійної Америки. Але далеко не ясно, чи готовий континент скористатися цим моментом.

Основні питання, які зараз важливі, – це економіка, безпека та демократія. Так існує занепокоєння щодо того, що президентство Трампа означатиме для України, зокрема, війна, на якій Трамп наполягає, що вона може закінчитися дуже швидко, а також періодичні погрози Трампа вивести Сполучені Штати з НАТО.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, знає Трампа з часів його першого терміну, і сам Трамп високо оцінив його.  Рютте сказав європейцям, що вони повинні витрачати більше у власних інтересах, незалежно від того, хто є американським президентом.

Трансатлантичний координатор уряду Німеччини Міхаель Лінк сказав, що переобрання Трампа означає, що і Європейський Союз, і європейський стовп НАТО повинні бути зміцнені та уникати розколів.

"Ми не можемо просто пасивно чекати, що зробить Трамп або що зробить Путін. Європейці мають чітко дати зрозуміти, чого ми очікуємо від США, що вони повинні виконувати свої зобов’язання перед НАТО, і якщо вони від’єднаються від України, зрештою це допоможе лише Китаю. Якщо Росія переможе в Україні, то Китай теж переможе", – сказав він німецькому радіо. 

Нова стратегія України щодо залучення новообраного президента США, ймовірно, підкреслить, що вона може багато запропонувати в обмін на допомогу

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, Фото: Офіс президента

У POLITICO своєю чергою пишуть, що для президента України Володимира Зеленського відповідь на перемогу Трампа була "лестощами". Там також додають: київські еліти та політики продовжують розшифровувати, як Україні, яка раніше апелювала до демократичних цінностей і верховенства права, щоб заручитися підтримкою у війні з Москвою, тепер слід поводитися з людиною, яка дотримується більш жорсткого підходу до політики.

Зеленський усвідомлює, що нова адміністрація Трампа, швидше за все, займе більш прагматичний підхід до України. Тому нібито "план перемоги", який був публічно опублікований минулого місяця, має на меті довести США та іншим партнерам, що допомога Україні — це не благодійність, а вулиця з двостороннім рухом, заявив на брифінгу в четвер речник МЗС України Георгій Тихий.  

Останні два пункти стосуються того, що Україна пропонує натомість: використання своїх природних ресурсів і її загартовані в боях війська для безпеки Європи після війни.

"Ми вважаємо, що забезпечення чесного та справедливого миру для України відповідає інтересам Америки. Ця війна набагато масштабніша, ніж просто Україна. Підтримка України – це не благодійність, це дуже вигідна інвестиція в безпеку наших партнерів", – сказав Тихий.

Він також визнав - було припущення, що коли Захід припинить допомогу Україні, це змусить Київ шукати миру за будь-яку ціну. За його словами, скорочення допомоги лише розширить війну та посилить звірства Росії, що згодом змусить союзників України відновити допомогу.

Теги:
Статті
Новини
Світ
Україна
Європа
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
вибори у США
США
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