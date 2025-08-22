КНДР повертає частину військ з фронту, а Трамп "летить наосліп" у своїй політиці. Акценти світових ЗМІ 22 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 серпня.

Нереалістичні вимоги Росії та тактична помилка в переговорах

Зеленський, Путін, Трамп, фото: колаж

У Reuters написали ексклюзив про "вимоги Путіна" для досягнення мирної угоди, які повідомили виданню три джерела, знайомі з думкою Кремля на вищому рівні.

"У своїй новій пропозиції російський президент дотримується вимоги про повне виведення військ України з частин Донбасу, які вона все ще контролює. Однак, натомість Москва зупинить нинішні лінії фронту в Запоріжжі та Херсоні. Москва також готова передати невеликі частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей України, які вона контролює, в рамках можливої ​​угоди. Путін також дотримується своїх попередніх вимог щодо відмови України від своїх амбіцій щодо НАТО та юридично зобов'язуючого військового альянсу на чолі зі США про те, що той не розширюватиметься далі на схід, а також щодо обмежень для української армії й угоди про те, що жодні західні війська не будуть розгорнуті на території України як частина миротворчих сил", - пишуть у виданні.

Однак президент України Володимир Зеленський неодноразово відкидав ідею виведення військ з міжнародно визнаних українських земель як частину угоди та заявляв, що промисловий регіон Донбасу слугує фортецею, що стримує просування Росії вглиб України.

"Відкритість до "миру" на умовах, категорично неприйнятних для іншої сторони, може бути радше демонстрацією для Трампа, ніж ознакою справжньої готовності до компромісу, – сказав політолог Семюел Чарап, голова відділу політики Росії та Євразії в RAND. – Єдиний спосіб перевірити цю пропозицію – розпочати серйозний процес на робочому рівні для узгодження цих деталей".

Головний дипломат ЄС Кая Каллас в інтерв'ю BBC заявила, що запропоновані територіальні поступки з боку України – це пастка Путіна.

А у Politico напасли, що присутня "велика тактична помилка" в переговорах між Росією та Україною. Про це виданню сказав досвідчений дипломат Річард Хаас, чия кар'єра включала переговори щодо конфліктів на Кіпрі, Близькому Сході та в Південній Азії.

"Я вважаю, що це велика тактична помилка – виключати припинення вогню та одразу переходити до остаточного статусу питань, тому що це, найімовірніше, затягне війну та ускладнить, якщо не унеможливить, успіх", – вважає він.

Він стверджує, що пріоритетом має бути припинення бойових дій, оскільки ширші розбіжності, що підживлюють битви, мають бути вирішені пізніше.

"Українці, здається, розуміють це, але головне – змусити Росію погодитися. Це може вимагати від Трампа посилення тиску на Москву", - зауважує Хаас і додав, що особисті стосунки Трампа з Путіним можуть взагалі не мати великого значення для досягнення миру.

У Der Spiegel промовисто назвали статтю: "Путін хоче продати нам повітря".

"Протягом десятиліть американські президенти покладалися на досвід фахівців із зовнішньої політики, які допомагали їм вести складні переговори у конфліктах з високими ставками по всьому світу. Президент Трамп обрав інший підхід до таких експертів: він їх звільнив. Зараз, коли Трамп намагається вести, мабуть, найскладніші переговори свого президентства, він робить це після того, як позбувся значної частини інфраструктури, призначеної для інформування його про Путіна та для запобігання маневрування чи навіть обману Сполучених Штатів", - пишуть у New York Times, відзначаючи, що Трамп "летить наосліп".

CNN прямо каже, що через тиждень після того, як Трамп привітався з Путіним, мирні зусилля в Україні нікуди не ведуть.

"Політичні меседжі навряд чи бувають чіткішими, ніж російські ракети, що впали на американську виробничу фірму в ніч на середу на заході України, за сотні миль від передової війни, кінця якої не видно. Ця атака, що є частиною найінтенсивніших російських ударів безпілотників та ракет по Україні за понад місяць, перервала жорстку дипломатію Москви, яка гальмує мирні зусилля президента Дональда Трампа. Минув тиждень відтоді, як Трамп аплодував Путіну на червоній доріжці на Алясці. Президент США влаштував видовища та державницькі фотосесії з європейськими лідерами, а Білий дім проголосив про приголомшливі прориви. Але основні реалії війни майже не змінилися", - констатують у виданні.

Про атаку росіян на американський завод в Мукачево також написали в New York Post та Fox News, виданнях, які регулярно читає та дивиться президента Трамп.

Чому КНДР частково вивели свої війська з РФ

Кім Чен Ин на концерті-пам'яті за загиблими солдатами, фото: північнокорейське державне ЗМІ

У The Guardian написали про те, як Кім Чен Ин привітав північнокорейських військ, які воюють проти України, на церемонії повернення солдатів. Власне, що солдатів, які повернулися з Росії, вшанували концертом, а родичі загиблих у бою військовослужбовців були серед присутніх на бенкеті.

New York Post пов’язує цю подію з мирними переговорами, кажучи, що "високопоставлені офіцери Північної Кореї раптово вивели війська з Росії".

"Згідно з новим звітом, понад десяток високопоставлених військових офіцерів Північної Кореї повертаються додому з Росії, що свідчить про те, що внесок Пхеньяна у війну в Україні може відійти на другий план під час мирних переговорів, що тривають", - пишуть у виданні.

Повернення генералів, ймовірно, є сигналом того, що Росія впевнена, що зможе утримати Курськ і відбити будь-яку контратаку України, уникаючи при цьому питань про участь Пхеньяна у війні, заявив Wall Street Journal Майкл Медден, експерт з питань Північної Кореї з аналітичного центру Stimson Center.

У CNN кажуть, що Кім та його режим замовчують повідомлення про те, що північнокорейські солдати, відправлені воювати з українцями, зазнали важких втрат. Тому це робить церемонію цього тижня "рідкісним визнанням того, наскільки руйнівним був цей вплив".

Читайте також: Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США