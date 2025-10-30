Нова зброя Путіна – це "літаючий Чорнобиль", а американці оголяють східний фланг НАТО. Акценти світових ЗМІ 30 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ вранці 30 жовтня.

"Буревісник" Путіна – це "літаючий Чорнобиль"

У New York Post написали, що нова ядерна ракета Путіна, швидше за все, стане катастрофічним "літаючим Чорнобилем" для Росії.

У виданні зазначають, що останні погрози російського лідера Володимира Путіна про те, що Москва готується розгорнути свою нову "непереможну" крилату ракету з ядерним двигуном, викликали докір з боку президента Трампа та нагадування про власну ядерну могутність Америки.

Але експерти кажуть, що ракета "Буревісник" може стати для Росії катастрофічним "літаючим Чорнобилем", тому це доводить, що Путін насправді "нервує через можливість надання Україні крилатих ракет "Томагавк" від США".

Зокрема, Джордж Баррос з вашингтонського Інституту вивчення війни назвав недільну заяву Путіна формою залякування з боку Кремля, який боїться, що США можуть дати Києву більше зброї, зокрема, нові ракети.

"Ми бачили, як Путін демонстративно презентував ракету та деталі випробувального польоту, але ця презентація стосувалася не ракети, її метою було викликати емоції та страхи", – сказав Баррос про погрозу Москви.

Він додав, що Кремль хоче, щоб Захід не підтримував Україну через страх перед цією "непереможною" зброєю.

Джеффрі Льюїс, експерт з питань нерозповсюдження ядерної зброї в Міддлберійському коледжі, описав "Буревісника" як "крихітний літаючий Чорнобиль".

Експерти також відзначають, що логіка взаємного гарантованого знищення, яка забезпечувала світу безпеку під час Холодної війни, все ще застосовуватиметься, тому не має значення, наскільки розвиненою ставатиме зброя масового знищення.

Америка скорочує війська у Східній Європі

Тим часом американські війська виводять частину військ зі Східної Європи. Як повідомляє CNN, США виводять частину військ з Румунії, оскільки Пентагон працює над тим, щоб переключити свою увагу з Європи на оборону країни та Латинську Америку, заявили в середу американські та європейські офіційні особи.

За даними армії США в Європі та Африці, США відправляють додому до Кентуккі бойову групу 2-ї піхотної бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії та не замінюватимуть підрозділ після його запланованої ротації зі Східної Європи. Передислокація відбувається на тлі зростання загроз з боку Росії на східному фланзі країн НАТО останніми тижнями, включаючи численні вторгнення дронів у повітряний простір Польщі та неодноразові порушення повітряного простору Литви, відзначають у виданні.

Однак американська армія заявила, що скорочення чисельності військ є частиною "навмисного процесу забезпечення збалансованої структури військових сил" міністра оборони Піта Хегсета.

"Це не виведення американських військ з Європи і не сигнал зменшення зобов’язань перед НАТО та статтею 5", – йдеться у пресрелізі армії. – Швидше, це позитивний знак посилення європейських можливостей та відповідальності. Наші союзники по НАТО відповідають заклику президента Трампа взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи. Це коригування структури сил не змінить безпекову обстановку в Європі".

Однак виведення частини військ викликало рідкісну для Республіканської партії негативну реакцію на рішення Пентагону. Сенатор-республіканець Роджер Вікер та представник-республіканець Майк Роджерс у спільній заяві заявили, що цей крок "посилає неправильний сигнал Росії саме в той момент, коли президент Трамп чинить тиск, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення міцного миру в Україні".

У The Washington Post відзначають, що це перше оголошення про плани адміністрації Трампа скоротити чисельність військ у Європі, де США забезпечували безпеку з часів Другої світової війни.

Станом на квітень у Румунії було розгорнуто понад 1700 американських військовослужбовців . Офіційні особи не уточнили, скільки саме їх буде виведено. Міністерство заявило, що близько 1000 американських військовослужбовців залишаться та продовжуватимуть "являти собою гарантію відданості США регіональній безпеці".

Зазначається, що європейські держави, включаючи Францію та Велику Британію, намагалися переконати Вашингтон, що будь-які плани щодо відведення військ повинні передбачати обговорення та дати час для заповнення прогалин.

Російська армія все більше проникає у Покровськ

У Reuters написали експлейнер про те, що Росія готується захопити стратегічно важливе українське місто Покровськ. У виданні пояснюють, що Покровськ – це автомобільний та залізничний вузол у східній Донецькій області України, де до війни проживало близько 60 000 осіб. Місто розташоване на ключовій дорозі, якою користувалися українські військові.

Також єдина в Україні шахта, яка видобуває коксівне вугілля, що використовується в колись величезній сталеливарній промисловості, розташована приблизно за 10 км на захід від Покровська. Український сталеливарний виробник "Метінвест" заявив у січні, що призупинив там видобуток корисних копалин.

"Росія хоче захопити весь Донбас, який включає Луганську та Донецьку області. Україна все ще контролює близько 10% Донбасу – площу близько 5000 квадратних км у західній частині Донецька. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Донбас тепер юридично є частиною Росії, але Київ і Захід відкидають захоплення території Москвою як незаконне захоплення земель. Захоплення Покровська, який російські ЗМІ називають "воротами до Донецька", та Костянтинівки на північному сході від нього, яку російські війська також намагаються захопити, дасть Москві платформу для просування на північ до двох найбільших міст Донецька, що залишилися під контролем України – Краматорська та Слов'янська", - додають у Reuters.

Журналісти відзначають, що Росія вже понад рік погрожує захопити Покровськ, але замість смертельних лобових атак, які вона найвідоміше застосувала в Бахмуті, російські військові застосували іншу тактику. Мова йде про військовий маневр "кліща", щоб майже повністю оточити Покровськ та загрожувати українським лініям постачання, а тоді невеликими підрозділами та безпілотниками порушити логістику та посіяти хаос у тилу.

"По суті, тактика Росії створила з міста те, що російські військові блогери назвали сірою зоною невизначеності, де жодна зі сторін не мала контролю, але яку було надзвичайно важко – і дорого – захищати", - пишуть у виданні.

У The New York Times пишуть, що московські війська проникли до Покровська після місяців атак на місто.

"Вуличні бої вирують у Покровську, куди російські солдати увійшли після майже річного штурму міста. Цей прорив підкреслює кропіткі темпи військового просування Москви, але якщо Росія врешті-решт візьме повний контроль над Покровськом, вона отримає стратегічно важливий плацдарм на сході України", - наголошують у виданні.

Як сказав Богдан Януш, заступник командира батальйону 79-ї десантно-штурмової бригади України, ці маленькі групи, якими росіяни атакують місто, вони "схожі на голки".

"Один укол не дуже болить, але коли їх багато, це перетворюється на сеанс акупунктури з дуже сумними наслідками. Вони переслідують логістику, виявляють наших військовослужбовців і відкривають по них вогонь", - сказав він.

Українські військові також кажуть, що росіяни також скористалися присутністю цивільних осіб у Покровську (за даними місцевої влади, там перебуває понад 1000 осіб), одягнувши цивільний одяг, щоб приховати свою присутність.

