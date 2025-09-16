Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ про Україну Польща просить НАТО закрити небо над Україною, а Росія надає виробництву дронів найвищого пріоритету. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
Огляд

Польща просить НАТО закрити небо над Україною, а Росія надає виробництву дронів найвищого пріоритету. Акценти світових ЗМІ 16 вересня

Володимир Федорович
16 вересня, 2025 вiвторок
11:10
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – керівник МЗС Польщі просить НАТО закрити небо над Україною, а РФ робить виробництво дронів своїм головним пріоритетом

Зміст

Про це й не тільки писати світові станом на ранок ЗМІ 16 червня. 

Польща просить закрити небо над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни НАТО встановити безполітну зону над Україною, пише Washington Post. Метою цього є необхідність захистити Європу від російських ударів на тлі вторгнення безпілотника в Польщу минулого тижня, що змусило очолюваний США альянс підняти в повітря винищувачі.

Подібні думки очільник МЗС озвучив німецькому виданню Frankfurter Allgemeiner, додавши, що ця ідея була висунута рік тому адміністрацією Байдена, але її не може реалізувати лише Польща, а потрібна підтримка інших європейських союзників.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський, фото: gettyimages

 

«Ми, як НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення Польща не може прийняти самостійно, воно може бути прийняте тільки разом з її союзниками. Захист нашого населення, наприклад, від падіння уламків, був би, звичайно, кращим, якби ми могли боротися з дронами та іншими літаючими об’єктами за межами нашої національної території", – заявив Сікорський. 

Також у виданні додали, що Сполучені Штати та їхні основні союзники по НАТО, включаючи Велику Британію, раніше відхиляли прохання України про встановлення безполітної зони через високий ризик прямого бойового зіткнення з російськими літаками, і немає жодних ознак того, що президент Дональд Трамп розглядає такий крок, особливо без згоди Росії на припинення вогню.

Поруч із тим, під час нещодавніх обговорень з європейськими союзниками щодо надання Україні гарантій безпеки після війни Трамп був категоричний у тому, що американські війська не будуть відправлені в Україну.

У WP нагадали, що у середу винищувачі та засоби ППО НАТО збили російські безпілотники, які вдерлися в повітряний простір Польщі, коли Росія бомбардувала цілі в Україні.

Цей інцидент викликав серйозні питання щодо готовності альянсу протистояти відносно дешевим, високоманевровним, але руйнівним безпілотним літальним апаратам, які змінили обличчя сучасної війни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Російські дрони заполонили небо

Як пишуть оглядачі New York Times, дії Москви шокували світ, коли вона три роки тому запустила по Україні 43 самознищувальні дрони з Ірану. Проте цього місяця за одну ніч Росія відправила через кордон понад 800 вибухових БПЛА і приманок.

У виданні припускають, що таке різке збільшення є результатом значного зростання виробництва в Росії одноразових безпілотників, яким диктатор Володимир Путін надає пріоритет і які зараз збираються на двох основних заводах в країні. Ба більше, Кремль також домігся значного збільшення виробництва менших тактичних безпілотників, які Росія використовує на передовій, залучивши до цього процесу регіональні уряди, заводи й навіть учнів середніх шкіл.

"Стрімке зростання поставок з Росії в поєднанні з новими технологіями та тактиками створило колосальний виклик для України, яка на початку війни мала перевагу в безпілотній війні, яку Москва поступово нівелювала", – пишуть у NYT. 

Там додають, що Росія використовує ударні дрони разом із ракетами та приманками, щоб перевантажити системи протиповітряної оборони та організувати масові атаки на об'єкти з виробництва зброї, енергетичну інфраструктуру та міста України.

Попри це, у ЗМІ визнали, що Київ досяг значних успіхів у проведенні ударів дронами вглиб Росії, а в неділю завдав удару по великому нафтопереробному заводу поблизу Санкт-Петербурга. Однак вказали, що російські атаки є масштабнішими та більш витонченими, і українські військові намагаються адаптувати свою тактику, щоб захиститися від них.

Правоохоронці обстежили уламки збитих БПЛА на Рівненщині

Також там наголошують, що останні два епізоди, коли російські дрони потрапили на території країн НАТО, продемонстрували, з якими труднощами західний альянс зіткнеться, захищаючись від нападів, які зараз здатна організувати Москва. У майбутньому окремі російські атаки можуть залучати тисячі безпілотників.

"Війна досягла чергового переломного моменту в тому, як використовуються безпілотники, як на передовій, так і в ударних операціях, що проводяться Росією та Україною", – прокоментував ситуацію старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман. 

Оглядачі також зазначили, що Росія стверджує, що її односторонні ударні дрони націлені на об'єкти, пов'язані з війною. Однак у виданні підкреслили, вони також вражають лікарні, школи, житлові будинки та парки, де граються діти, вбиваючи багатьох українців.

Читайте також: Що зможе "Східний вартовий" і чи наважиться НАТО бути собою?

