"Потрібно зібратися з силами": прем'єр Норвегії Стьоре закликав союзників надати Україні більше систем ППО

Про це він сказав на панельній дискусії в рамках саміту Joint Expeditionary Force (JEF) у Таллінні, передає Інтерфакс-Україна.

"Потенційно існує більше засобів ППО, і нам просто потрібно зібратися з силами, щоб це відбулося. Тож більше конкретної координації між європейцями", - заявив Стьоре.

На його думку, ЄС має зберігати єдність "і зробити її конкретною".

Політик зазначив, що Норвегія збільшує свої зусилля і наступного року надасть Україні підтримку в розмірі 3 млрд євро.

"І це правильно. Скандинавські країни та країни Балтії є провідними донорами після Сполучених Штатів. І ми маємо бути такими й за якістю, і за кількістю", - додав він.

Стьоре зауважив, що наразі всі чекають на прихід нової адміністрації США, "але це не означає, що ми в Європі маємо просто сидіти й чекати".

"Я гадаю, що ми також маємо подумати про те, як нам позиціювати себе, як нам краще координувати свої дії", - сказав очільник уряду Норвегії.