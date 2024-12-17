"Потрібно зібратися з силами": прем'єр Норвегії Стьоре закликав союзників надати Україні більше систем ППО
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре закликав союзників продовжувати підтримку України, зокрема надати їй більше систем протиповітряної оборони
Про це він сказав на панельній дискусії в рамках саміту Joint Expeditionary Force (JEF) у Таллінні, передає Інтерфакс-Україна.
"Потенційно існує більше засобів ППО, і нам просто потрібно зібратися з силами, щоб це відбулося. Тож більше конкретної координації між європейцями", - заявив Стьоре.
На його думку, ЄС має зберігати єдність "і зробити її конкретною".
Політик зазначив, що Норвегія збільшує свої зусилля і наступного року надасть Україні підтримку в розмірі 3 млрд євро.
"І це правильно. Скандинавські країни та країни Балтії є провідними донорами після Сполучених Штатів. І ми маємо бути такими й за якістю, і за кількістю", - додав він.
Стьоре зауважив, що наразі всі чекають на прихід нової адміністрації США, "але це не означає, що ми в Європі маємо просто сидіти й чекати".
"Я гадаю, що ми також маємо подумати про те, як нам позиціювати себе, як нам краще координувати свої дії", - сказав очільник уряду Норвегії.
- 17 грудня президент Володимир Зеленський сказав, що Україні потрібно додатково 12-15 систем ППО, крім обіцяних на саміті НАТО у Вашингтоні.
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