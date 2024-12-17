Україні потрібно додатково 12-15 систем ППО, крім обіцяних на саміті НАТО у Вашингтоні, – Зеленський

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський наголосив на масованих ракетних ударах по українській енергетичній інфраструктурі та нагадав, що минулої п'ятниці, 13 грудня, Росія застосувала 94 ракети та майже 200 ударних дронів.

Президент зазначив, що саме тому Україні потрібна достатня кількість систем ППО і повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Ми пам'ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам пообіцяли значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано", – сказав Зеленський.

Він додав, що крім обіцяних на саміті, Україні потрібно додатково 12–15 систем ППО, аби повністю захистити країну від російських ракетних ударів.

Зеленський також нагадав, що Росія вже залучила північнокорейські війська до бойових дій та зазначив, що кількість солдатів КНДР може зрости.

"Ми повинні захистити наших людей. Маємо зробити все можливе, щоб знищити здатність Росії вести війну з якомога більшої дистанції. Для цього нам потрібно більше дронів, сучасної артилерії та далекобійних ракет", – сказав президент.