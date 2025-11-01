Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ про Україну Путін і Трамп занурюють світ у нову небезпечну ядерну еру, а війна стає відеогрою. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
Огляд

Путін і Трамп занурюють світ у нову небезпечну ядерну еру, а війна стає відеогрою. Акценти світових ЗМІ 1 листопада

Юрій Мартинович
1 листопада, 2025 субота
11:33
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – для чого Путін посилює брязкання "новою" ядерною зброєю, а також, на скільки можуть зрости тарифи на електроенергію з нового року

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ 1 листопада.

Торпеда "Посейдон" – радянська підробка для лякання Заходу 

ядерна торпеда "Посейдон"

фото: з відкритих джерел

У The Washington Post розповіли про нову російську суперторпеду "Посейдон", яка нібито вона може затопити прибережні міста. 

Нещодавно диктатор Росії Володимир Путін оголосив про успішне випробування ядерної суперторпеди "Посейдон", яку назвав такою, що неможливо перехопити, яка буцімто є потужнішою за міжконтинентальні ракети. Заява пролунала у середу під час візиту до військового шпиталю – це вже друге за тиждень повідомлення Кремля про тестування систем, здатних нести ядерний заряд.

Раніше Міноборони РФ заявило про польотні випробування крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник" (у класифікації НАТО – Skyfall). Ця новина, за даними джерел у Вашингтоні, стала безпосереднім тригером для різкої реакції президента США Дональда Трампа: він доручив Пентагону підготувати "симетричні" ядерні випробування – вперше з 1992 року.

Відомо, що "Посейдон" – це 21-метрова автономна торпеда з ядерним реактором, необмеженою дальністю та заявленою швидкістю до 100 вузлів. За планом, вона запускається зі спеціальних підводних човнів і призначена для ураження прибережної інфраструктури, зокрема військово-морських баз і портів. Путін стверджує: "Нічого подібного немає і найближчим часом не буде". Проте експерти висловлюють великі сумніви.  Павло Подвіг, аналітик російських ядерних сил сказав, що СРСР тричі моделював радіоактивні цунамі і кожного разу висновок був один – енергія розсіюється на континентальному шельфі. "Ідея абсурдна", - коротко резюмував експерт.  

"Це не революція, а реінкарнація радянських проєктів 1950-х, протестованих на Ладозі та Новій Землі", - відзначила дослідниця Ніколь Граєвська з Фонду Карнегі.

А Майкл Петерсен з Центру військово-морського аналізу США заявив, що "Посейдон" – не зброя першого удару, а психологічний інструмент другого.

"Один підводний човен з 16 балістичними ракетами руйнівніший за десяток таких апаратів", - каже він.

Тому експерти сходяться на думці, що це більше символічна зброя для залякування Заходу, який має чимало своїх великих міст на прибережжі.

У CNN відзначали, що брязкання ядерною зброєю Трампа та Путіна сигналізує про небезпечну нову еру.

"Це може бути уроком про небезпеку поєднання вільного спілкування з ядерною зброєю у дедалі нестабільнішому світі. І те, що, можливо, було задумано Кремлем як спосіб підкріпити свої аргументи щодо України, можливо, занурило нас усіх у нову, небезпечну та непередбачувану еру", - пишуть у виданні. 

Калінінград залишиться без нафти

Нафта

фото: Getty Images

Тим часом російський анклав Кенігсберг (Калінінград) відрізаний від нафти та палива РФ. Литва призупиняє транзит. Також ускладнено автомобільний транзит з Білорусі. Як відзначає Rzeczpospolita, ситуація там стає дедалі складнішою. ​​ 

У 2024 році Литовська залізниця (LTG) перевезла 371 000 тонн нафтопродуктів (майже всі продукти Лукойлу) до та з Росії, а також додатково 194 000 тонн сирої нафти Лукойлу з початку 2025 року. Сьогодні перевізник оголосив про призупинення перевезення цієї продукції, повідомляє інформаційне агентство LRT.

Раніше президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти "Лукойлу" та "Роснефти" та їхніх дочірніх компаній 22 жовтня через відмову Кремля припинити війну в Україні. Міністерство фінансів США дало Литві місяць, щоб припинити операції з цими компаніями. 

Однак у світовому масштабі санкції США проти двох найбільших російських нафтових компаній набудуть чинності 21 листопада. До того часу компанії повинні припинити співпрацю з російськими компаніями, щоб уникнути вторинних санкцій з боку США та Великої Британії.

Литовський перевізник пояснив, що жодна з його компаній "не має прямих договірних відносин" з російськими нафтовими гігантами. "Продукція "Лукойлу" транспортується транзитом з Росії до Кенігсберга експедиторами, імена яких ми не можемо розголошувати через договірні зобов’язання", – пояснили в LTG.

Транспортування російських нафтопродуктів через Європейський Союз було заборонено у грудні 2022 року (за винятком трубопровідних перевезень). Однак для Литви було зроблено виняток, дозволивши транспортування товарів першої необхідності залізницею з Росії до російського анклаву в ЄС – Кенігсберзької області . Анклав межує лише з Литвою та Польщею.

Українські військові отримують бали за свої успіхи як у відеоіграх

дрон

оператор БПЛА, фото: Dronarium Academy

У The New York Times написали статтю про те, як Україна "гейміфікує війну", коли бійці отримують 40 балів за знищення танка, а 12 за вбивство солдата. Команди дронів змагаються, щоб зайти на табло, яке винагороджує підрозділи за успішні атаки. Українські чиновники кажуть, що змагання допомагають підтримувати мотивацію солдатів.

"Це жорстока гра – людські життя перетворюються на очки", - сказав 33-річний Стан, командир безпілотника українського полку безпілотних систем, відомого як "Ахіллес". 

Український уряд запустив такі змагання у серпні 2024 року як бета-версію. Команди дронів змагаються за бали, щоб купувати українське спорядження – від дронів спостереження до потужних бойових – у внутрішньому магазині Brave1 Market (запущений у квітні, розширений у серпні). Більше балів, відповідно, краща техніка, що спрямовує ресурси найефективнішим підрозділам. 

Тобто це цифрова альтернатива медалям: перемоги одразу конвертуються у військові потреби. 

Відео ударів надсилають до Києва, де експерти оцінюють за таймкодами та руйнуваннями, пояснив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Чиновники наполягають, що такі змагання мотивують війська після трьох з половиною років війни, зменшуючи стрес від постійного спостереження за насильством.

Тарифи на світло можуть зрости на майже 15%

світло

фото: pixabay.

Як відзначає Reuters, Національна комісія з регулювання енергетики України запропонувала підвищити тарифи на передачу електроенергії на 14,6% з 2026 року, повідомила в п’ятницю київська консалтингова компанія ExPro.

Аналітики заявили, що запропоноване підвищення має на меті покрити технологічні витрати оператора енергомережі "Укренерго".

Однак місцеві виробники раніше заявляли, що українські тарифи на енергоносії вже надмірно високі, попереджаючи, що подальше зростання вартості передачі може підірвати конкурентоспроможність українського експорту.

Очікується, що нові тарифи будуть затверджені у листопаді.

Читайте також: У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада

Теги:
Статті
Новини
Росія
Литва
ядерна зброя
Війна з Росією
США
ядерна небезпека
ядерна бомба
Росія - США
Енергетика
оборона та безпека
Читайте також:
підземне сховище газу
Автор Віталій Бесараб
29 жовтня, 2025 середа
Ризик, що Україна залишиться без тепла під час опалювального сезону, найменший, - нардеп Кучеренко
Анатолій Храпчинський
Автор Оксана Ліховід
29 жовтня, 2025 середа
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
Путін в Кремлі
Автор Євген Козярін
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
Київ
+9.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.67
    Купівля 41.67
    Продаж 42.15
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 листопада
11:13
Ексклюзив
Протидронні спроможності країн ЄС - флагманський проєкт: Кубілюс про ініціативу "Стіна з дронів"
10:54
Литва прапор
Литва та Росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінграда
10:45
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ентузіазм росіян до мобілізації вже почав зменшуватись, - Фейгін
10:41
Оновлено
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, є поранені
10:25
Марк Карні
Карні вибачився перед Трампом за телевізійну рекламу проти тарифів
10:01
OPINION
Індія готова обходити санкції Трампа
09:41
ГУР вивело з ладу нафтопровід у Московській області РФ
09:38
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад
09:28
Ексклюзив
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729
09:09
На початку 2026 року розпочне діяльність Український фонд культурної спадщини, — Мінкульт
09:03
Фільми про Білий дім
Білий дім обмежив доступ журналістів до низки кабінетів
08:19
Огляд
Карта бойових дій за 25-31 жовтня
Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
08:14
Оновлено
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 157 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Оновлено
Покровськ
У Покровську ГУР проводить десантну операцію, якою керує Буданов, – ЗМІ
08:01
OPINION
США — Китай: нам не можна бути тільки статистами
07:54
Огляд
відстрочка
У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада
07:37
Ford, форд
Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі
07:26
Огляд
Бандера і виноград, життя після перемоги та ШІ в кам’яному віці – 5 книг про історію повсякдення
07:14
дрон
Аеропорт Берліна призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника
06:43
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 900 військових, 9 артсистем і 6 танків
06:36
Джон Реткліфф
Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico
00:20
Болгарія
Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"
2025, п'ятниця
31 жовтня
23:40
фейк, фейки
Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
23:15
Оновлено
Трамп
Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели
22:55
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури
22:42
Ексклюзив
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького
22:14
Роман Насіров
Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці
21:44
Ексклюзив
шахед
Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс
21:31
Володимир Кудрицький з родиною
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
21:12
Ексклюзив
Цифри вас вразять: авіаексперт Романенко про збільшення ворожих ударів балістикою по Україні у жовтні
21:08
Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року
20:49
На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок
20:35
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори
20:34
свічка
Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
20:23
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині 11 людей засудили до довічного ув'язнення через масштабну пожежу
20:04
генератор, блекаут
Укренерго пом'якшило графіки відключень світла на 1 листопада
20:02
OPINION
Саміт Трамп — Сі: тактичне перемир'я
20:00
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" приймає "Динамо", розклад і результати матчів 11-го туру
19:45
Windows 11
Оновлення Windows 11 спричинило збій у "Диспетчері завдань": програма дублюється та перевантажує систему
19:32
Tomahawk
Пентагон підтримав передачу ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення залишається за Трампом, – CNN
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV