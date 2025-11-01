Путін і Трамп занурюють світ у нову небезпечну ядерну еру, а війна стає відеогрою. Акценти світових ЗМІ 1 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ 1 листопада.

Торпеда "Посейдон" – радянська підробка для лякання Заходу

фото: з відкритих джерел

У The Washington Post розповіли про нову російську суперторпеду "Посейдон", яка нібито вона може затопити прибережні міста.

Нещодавно диктатор Росії Володимир Путін оголосив про успішне випробування ядерної суперторпеди "Посейдон", яку назвав такою, що неможливо перехопити, яка буцімто є потужнішою за міжконтинентальні ракети. Заява пролунала у середу під час візиту до військового шпиталю – це вже друге за тиждень повідомлення Кремля про тестування систем, здатних нести ядерний заряд.

Раніше Міноборони РФ заявило про польотні випробування крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник" (у класифікації НАТО – Skyfall). Ця новина, за даними джерел у Вашингтоні, стала безпосереднім тригером для різкої реакції президента США Дональда Трампа: він доручив Пентагону підготувати "симетричні" ядерні випробування – вперше з 1992 року.

Відомо, що "Посейдон" – це 21-метрова автономна торпеда з ядерним реактором, необмеженою дальністю та заявленою швидкістю до 100 вузлів. За планом, вона запускається зі спеціальних підводних човнів і призначена для ураження прибережної інфраструктури, зокрема військово-морських баз і портів. Путін стверджує: "Нічого подібного немає і найближчим часом не буде". Проте експерти висловлюють великі сумніви. Павло Подвіг, аналітик російських ядерних сил сказав, що СРСР тричі моделював радіоактивні цунамі і кожного разу висновок був один – енергія розсіюється на континентальному шельфі. "Ідея абсурдна", - коротко резюмував експерт.

"Це не революція, а реінкарнація радянських проєктів 1950-х, протестованих на Ладозі та Новій Землі", - відзначила дослідниця Ніколь Граєвська з Фонду Карнегі.

А Майкл Петерсен з Центру військово-морського аналізу США заявив, що "Посейдон" – не зброя першого удару, а психологічний інструмент другого.

"Один підводний човен з 16 балістичними ракетами руйнівніший за десяток таких апаратів", - каже він.

Тому експерти сходяться на думці, що це більше символічна зброя для залякування Заходу, який має чимало своїх великих міст на прибережжі.

У CNN відзначали, що брязкання ядерною зброєю Трампа та Путіна сигналізує про небезпечну нову еру.

"Це може бути уроком про небезпеку поєднання вільного спілкування з ядерною зброєю у дедалі нестабільнішому світі. І те, що, можливо, було задумано Кремлем як спосіб підкріпити свої аргументи щодо України, можливо, занурило нас усіх у нову, небезпечну та непередбачувану еру", - пишуть у виданні.

Калінінград залишиться без нафти

фото: Getty Images

Тим часом російський анклав Кенігсберг (Калінінград) відрізаний від нафти та палива РФ. Литва призупиняє транзит. Також ускладнено автомобільний транзит з Білорусі. Як відзначає Rzeczpospolita, ситуація там стає дедалі складнішою. ​​

У 2024 році Литовська залізниця (LTG) перевезла 371 000 тонн нафтопродуктів (майже всі продукти Лукойлу) до та з Росії, а також додатково 194 000 тонн сирої нафти Лукойлу з початку 2025 року. Сьогодні перевізник оголосив про призупинення перевезення цієї продукції, повідомляє інформаційне агентство LRT.

Раніше президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти "Лукойлу" та "Роснефти" та їхніх дочірніх компаній 22 жовтня через відмову Кремля припинити війну в Україні. Міністерство фінансів США дало Литві місяць, щоб припинити операції з цими компаніями.

Однак у світовому масштабі санкції США проти двох найбільших російських нафтових компаній набудуть чинності 21 листопада. До того часу компанії повинні припинити співпрацю з російськими компаніями, щоб уникнути вторинних санкцій з боку США та Великої Британії.

Литовський перевізник пояснив, що жодна з його компаній "не має прямих договірних відносин" з російськими нафтовими гігантами. "Продукція "Лукойлу" транспортується транзитом з Росії до Кенігсберга експедиторами, імена яких ми не можемо розголошувати через договірні зобов’язання", – пояснили в LTG.

Транспортування російських нафтопродуктів через Європейський Союз було заборонено у грудні 2022 року (за винятком трубопровідних перевезень). Однак для Литви було зроблено виняток, дозволивши транспортування товарів першої необхідності залізницею з Росії до російського анклаву в ЄС – Кенігсберзької області . Анклав межує лише з Литвою та Польщею.

Українські військові отримують бали за свої успіхи як у відеоіграх

оператор БПЛА, фото: Dronarium Academy

У The New York Times написали статтю про те, як Україна "гейміфікує війну", коли бійці отримують 40 балів за знищення танка, а 12 за вбивство солдата. Команди дронів змагаються, щоб зайти на табло, яке винагороджує підрозділи за успішні атаки. Українські чиновники кажуть, що змагання допомагають підтримувати мотивацію солдатів.

"Це жорстока гра – людські життя перетворюються на очки", - сказав 33-річний Стан, командир безпілотника українського полку безпілотних систем, відомого як "Ахіллес".

Український уряд запустив такі змагання у серпні 2024 року як бета-версію. Команди дронів змагаються за бали, щоб купувати українське спорядження – від дронів спостереження до потужних бойових – у внутрішньому магазині Brave1 Market (запущений у квітні, розширений у серпні). Більше балів, відповідно, краща техніка, що спрямовує ресурси найефективнішим підрозділам.

Тобто це цифрова альтернатива медалям: перемоги одразу конвертуються у військові потреби.

Відео ударів надсилають до Києва, де експерти оцінюють за таймкодами та руйнуваннями, пояснив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Чиновники наполягають, що такі змагання мотивують війська після трьох з половиною років війни, зменшуючи стрес від постійного спостереження за насильством.

Тарифи на світло можуть зрости на майже 15%

фото: pixabay.

Як відзначає Reuters, Національна комісія з регулювання енергетики України запропонувала підвищити тарифи на передачу електроенергії на 14,6% з 2026 року, повідомила в п’ятницю київська консалтингова компанія ExPro.

Аналітики заявили, що запропоноване підвищення має на меті покрити технологічні витрати оператора енергомережі "Укренерго".

Однак місцеві виробники раніше заявляли, що українські тарифи на енергоносії вже надмірно високі, попереджаючи, що подальше зростання вартості передачі може підірвати конкурентоспроможність українського експорту.

Очікується, що нові тарифи будуть затверджені у листопаді.

Читайте також: У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада