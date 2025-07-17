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Огляд

Путін не видається враженим від ультиматуму США, а санкції Трампа для РФ може відчути весь світ. Акценти світових ЗМІ 17 липня

Володимир Федорович
17 липня, 2025 четвер
11:30
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань –  потенційні наслідки від санкцій Трампа на країни, які торгують з РФ, та реакція Росії на ультиматум президент США щодо припинення вогню

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 17 липня. 

План Трампа відрізати російські нафтові фонди може підвищити ціни для всіх

Президент США Дональд Трамп знову намагається припинити війну в Україні, однак, як підкреслюють у CNN, не шляхом наступу на Росію, а шляхом удару по країнах, які купують її нафту. Мовиться про двох її основних партнерів – Індію та Китай. 

За словами Трампа, США можуть накласти на ці країни економічні санкції, якщо Росія не погодиться укласти мир протягом 50 днів.

"Це може похитнути не лише два найбільші азійські ринки, але й увесь світ, оскільки Індія та Китай намагатимуться збільшити поставки та знайти інші джерела нафти, щоб уникнути потенційно високих американських тарифів чи інших санкцій", – заявили у виданні. 

Там покликаються на дані Міжнародного енергетичного агентства, яке підрахувало, що минулого року Росія заробила близько 192 мільярдів доларів від продажу нафти. Відтак у CNN припускають, що припинення цих поставок може бути ефективним, але й дорогим рішенням, і не лише для Москви. Ціни на нафту можуть різко зрости в усьому світі, якщо раптово зникнуть понад 7 мільйонів барелів нафти, що експортуються Росією на день.

Нафтові ринки поки що не надто відреагували на погрози Трампа, здебільшого через невизначеність щодо того, чи виконає Трамп свої обіцянки, і якщо так, то як саме. Така ж ситуація і з Китаєм, який у вівторок також виглядав незворушним. Представник МЗС країни заявив журналістам, що "примус" не покладе край конфлікту в Україні. Індія ж поки що не коментує ситуацію.

Враховуючи це, у CNN вказують, що використання високих тарифів, щоб зупинити країни, які купують російську нафту, було б тупим інструментом – і хоча вони могли б значно скоротити фінансування війни Росії, вони також могли б спричинити ще більше хаосу в решті світу.

Російські офіційні особи не продемонстрували жодних ознак того, що Москва збирається змінити курс під тиском Трампа

Видання The New York Times, яке нещодавно втрапило у скандал через репортаж з Курщини у кольорах російських наративів, повідомляє, що РФ, не виглядає збентеженою новим ультиматумом щодо 50 днів від президента Трампа. Оглядач NYT Пол Зонне вважає, що путінський режим розраховує на виживання й опір будь-яким санкціям, а відтак продовжить переслідувати свої військові цілі в Україні, попри тиск ззовні.

Окрім того, він покликається на "російських коментаторів" (російські медіа, телеграм-канали, тому подібне – ред.), які поставили під сумнів, чи справді Трамп змінив курс і повністю відданий підтримці України.

Цитує журналіст і прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, який у вівторок назвав висловлювання пана Трампа "дуже серйозними" і такими, що занепокоять його шефа-диктатора, однак додав, що Москві потрібен час, аби проаналізувати цю позицію. Вже у середу речник висловив сподівання, що Сполучені Штати все ще чинять тиск на Україну з метою продовження мирних переговорів. Натомість Україна і багато західних аналітиків кажуть, що Росія намагається затягнути Трампа в тенета, проводячи переговори без реальної готовності укласти угоду.

Трамп і Путін

Трамп і Путін, фото: gettyimages

Оглядач з незрозумілих причин аналізує коментаторів на російському державному телебаченні, які висловили сумнів щодо планів Трампа. Зокрема останні заявили, що зброя, яку він обіцяє, навряд чи змінить реальність на полі бою.

"Деякі з них також припустили, що Трамп не зможе покарати покупців російської нафти без різкого підвищення світових цін на нафту, що завдасть шкоди США та їхнім західним союзникам", – зауважив оглядач New York Times з посилання на російське державне телебачення. Те ж російське державне телебачення, де Штати чи ще не щотижня "стирають у ядерний попіл", а над 47 президентом глузують через його непослідовність й піддатливість. 

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Україна
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
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пропаганда
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