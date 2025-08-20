Путін затягуватиме переговори нескінченно, а у Європи не вистачає військ для України. Акценти світових ЗМІ 20 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 серпня.

Світові медіа продовжують обговорювати наслідки зустрічі Трампа з Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні, а саме, чого слід очікувати далі?

Бути чи не бути зустрічі Зеленського та Путіна

Володимир Зеленський та Володимир Путін на фоні Ватикану, фото: ChatGPT

Як відзначає New York Times, президент заявив, що Володимир Путін погодився зустрітися з Володимиром Зеленським, але лідер РФ досі не підтвердив цієї згоди.

"Попри всю надзвичайну видовищність переговорів президента Трампа з президентом Росії минулого тижня та з президентом України в понеділок у супроводі європейських лідерів, найімовірнішим результатом наразі є подальші зустрічі", - резюмують у виданні.

Путін раніше заявляв, що проведе зустріч з Зеленським лише після того, як будуть узгоджені всі деталі мирного договору, і немає жодних ознак того, що це змінилося, наголошують у New York Times.

"Путін має репутацію людини, яка повільно реагує на будь-які кризи, сподіваючись, що обставини складуться для нього сприятливіше. Серед військових аналітиків існує консенсус щодо того, що Путін виступає за продовження бойових дій, оскільки відчуває, що перемагає на полі бою, і це дасть йому перевагу в майбутніх переговорах, навіть якщо вигоди будуть незначними та супроводжуватимуться величезними втратами життя", - пишуть американські журналісти.

Навіть деякі російські аналітики очікують, що Кремль запропонує провести щонайменше ще один раунд переговорів у Стамбулі, щоб опрацювати можливий формат зустрічі Путіна та Зеленського.

"Кожен із цих етапів може затягуватися нескінченно дипломатичними та бюрократичними переговорами, навіть під тиском Америки", – написав Андрій Нікулін, російський політичний коментатор.

Тому у Der Spiegel пишуть, що Путін не зустрінеться із Зеленським найближчим часом. А Трамп просто не до кінця розуміє суті конфлікту, адже у кремлівського керівника інші плани, кажуть у виданні.

У The Washington Post наголошують, що Москва та Київ досі мають різні погляди на умови завершення війни.

"Україна та Росія залишаються у глухому куті щодо ключових питань, включаючи питання припинення вогню на тлі триваючих переговорів, вимог Росії від України щодо поступки території та гарантій безпеки для післявоєнної України", - пишуть у виданні.

У CNN відзначили, що Україна хоче "припинення вогню", а Путін і тепер Трамп хочуть "мирної угоди".

"Трамп прийняв деякі тези Москви, поставивши під сумнів "необхідність" припинення вогню, якщо можна досягти ширшої мирної угоди. Але експерти з міжнародного права стверджують, що будь-яка угода, яка змусить Україну відмовитися від своєї землі, щоб зупинити вбивства свого народу Росією, буде абсолютно незаконною згідно зі Статутом ООН, ключовою міжнародною угодою. Хоча часто вважається, що це по суті одне й те саме, з погляду міжнародного права, між мирною угодою та припиненням вогню існує велика різниця", - підкреслюють у виданні.

Під час перемир'я ворогуючі сторони погоджуються припинити бойові дії, при цьому кожна сторона зберігає територію під своїм військовим контролем. Але є розуміння, що пауза тимчасова – зазвичай для того, щоб надати можливість для переговорів, надання гуманітарної допомоги або евакуації цивільного населення.

"Припинення вогню може бути коротким – як Різдвяне перемир'я 1914 року, яке тривало кілька днів – або ж воно може розтягнутися на десятиліття. Припинення вогню між Кіпром і Туреччиною, а також між Індією та Пакистаном діє вже десятиліттями, і жодного постійного мирного врегулювання не видно. Чого хоче Путін – а тепер, очевидно, і Трамп – це постійної мирної угоди", - пишуть у CNN.

У Politico кажуть, що Білий дім розглядає тепер Будапешт для мирних переговорів із Зеленським та Путіним. У виданні стверджують, що секретна служба США готується до саміту в центральноєвропейській країні на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який підтримує близькі стосунки з президентом Дональдом Трампом. Хоча Секретна служба часто перевіряє різні місця, і остаточне місце проведення може змінитися, Будапешт стає першим вибором для Білого дому, сказали джерела Politico.

У Bloomberg стверджують, що після дзвінка Путіну Трамп зателефонував Орбану, щоб обговорити, чому прем'єр-міністр Угорщини блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу. Під час розмови з Трампом Угорщина також висловила зацікавленість у проведенні наступного раунду переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним та Зеленським, кажуть у виданні.

"Угода "земля в обмін на мир" – це неправильна основа для завершення цього конфлікту, і Трампу слід бути обережним щодо цієї пастки. Путін стверджує, що хоче усунути "корінні причини" війни, але його справжня мета в – завоювання та репоглинання всієї України Росією. Борючись за своє виживання, українці заслужили право прокладати власний шлях: повна інтеграція в Європейський Союз та майбутнє, вільне від російської агресії", – нагадують у New York Post.

Європа не може сама захистити Україну

фото: gettyimages

У Reuters написали, що військові планувальники США та НАТО "починають розробляти варіанти гарантій безпеки України".

"Пентагон проводить навчання з планування підтримки, яку Вашингтон може запропонувати, окрім надання зброї. Але американським та європейським планувальникам знадобиться час, щоб визначити, що буде як військово доцільним, так і прийнятним для Кремля. Одним із варіантів було направлення європейських військ до України, але з передачею США відповідальності за їх командування та управління, повідомили Reuters два джерела, знайомі з цим питанням. Джерела додали, що війська не будуть під прапором НАТО, а діятимуть під прапорами своїх країн", - відзначають у виданні.

Трамп публічно виключив можливість розгортання американських військ в Україні. Однак в інтерв'ю програмі Fox News він припустив, що Вашингтон міг би надати Україні повітряну підтримку.

Така повітряна підтримка США може здійснюватися різними способами, включаючи надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та забезпечення дотримання безпольотної зони за допомогою американських винищувачів, пишуть у Reuters.

У Bloomberg відзначають, що Європа поспішає скористатися підтримкою Трампа щодо плану розміщення військ в Україні. Вони додають, що пакет гарантій безпеки для України набуде конкретнішої форми вже цього тижня.

Європейські чиновники обговорюють план направлення британських та французьких військ до України в рамках мирної угоди, і близько 10 країн готові теж направити сили.

"Ці сили підтримуватиме багатонаціональна група, що складається переважно з європейських військ, до складу якої Велика Британія та Франція готові направити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту, повідомили джерела. Подальша частина плану передбачає так званий американський бекстоп, який би сприяв обміну розвідувальними даними, спостереженню за кордонами, озброєнню та, можливо, протиповітряній обороні. Європейські чиновники очікують, що США як мінімум продовжуватимуть надавати розвідувальні дані та військове обладнання через європейських партнерів", - пишуть у виданні.

Натомість у New York Post кажуть, що Європа не готова взяти на себе захист України. Адже для контролю величезної демілітаризованої зони, у разі досягнення мирної угоди, потрібно 150 тис. європейських солдатів.

"І навіть якби вони хотіли, європейські лідери не мають військ, необхідних для надання Києву справжніх гарантій", - констатують у виданні.

Читайте також: Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США