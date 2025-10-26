Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ про Україну Санкції не дадуть результату, а Путін хвалиться новою ракетою з ядерною боєголовкою. Акценти світових ЗМІ 26 жовтня
Огляд

Санкції не дадуть результату, а Путін хвалиться новою ракетою з ядерною боєголовкою. Акценти світових ЗМІ 26 жовтня

Юрій Мартинович
26 жовтня, 2025 неділя
11:46
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних медіа – яка стратегія є найкращою, щоб змусити Кремль пристати до умов Трампа щодо завершення війни в Україні, а також про нову "унікальну" ракету росіян

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 жовтня.

Росіяни продовжують вбивати українців 

У CNN написали, що вдруге протягом 24 годин сталися смертоносні російські авіаудари по висоткам Києва. У виданні наголошують, що це сталося після того, як президент Володимир Зеленський знову закликав до збільшення поставок Україні протиракетної оборони Patriot.

Внаслідок авіаударів загинуло щонайменше троє людей та десятки отримали поранення.

"Україні потрібен постійний потік озброєння від союзників для захисту від російських ракетних атак та дронів – часто кількох сотень за одну ніч. Повторні смертельні атаки підкреслили недоліки протиповітряної оборони України", - відзначають у CNN.

У BBC додають, що ці удари відбулися після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Путіним лише за умови, якщо буде знати, що "ми збираємося укласти угоду", через кілька днів після того, як плани щодо зустрічі двох лідерів у Будапешті провалилися.

У виданні відзначають, що зараз продовжуються переговори посадовців адміністрації Трампа із кремлівським перемовником Кирилом Дмитрієвим, зокрема, із спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом.

У Путіна нова ракета з ядерною боєголовкою

Путін на штабній нараді у Курській області РФ (березень 2025 року)

Путін на штабній нараді у Курській області РФ (березень 2025 року), фото: пресслужба Кремля

 

Тимчасом Росія випробувала нову крилату ракету "Буревісник" з ядерним двигуном. Про це пише Reuters. Путін похвалився, що ця ракета "може обійти будь-яку систему оборони", тому росіяни будуть збільшувати кількість і розгортання цієї зброї. 

Головнокомандувач Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов повідомив Путіну, що ракета подолала 14 000 км і перебувала в повітрі близько 15 годин, коли її випробували 21 жовтня.

Росія стверджує, що ракета 9М730 "Буревісник", яку НАТО назвало SSC-X-9 "Скайфолл", є "унікальною" та "непереможною" для сучасних та майбутніх систем протиракетної оборони, маючи майже необмежену дальність та непередбачувану траєкторію польоту.

Путін сказав, що деякі російські фахівці колись казали йому, що створення цієї зброї навряд чи колись буде можливим, але тепер, за його словами, її "вирішальні випробування" завершено.

У Reuters відзначають, що Росія та Сполучені Штати разом мають близько 87% світового арсеналу ядерної зброї, а цього достатньо, щоб знищити світ багато разів. За даними Федерації американських вчених (FAS), Росія має 5459 ядерних боєголовок, а Сполучені Штати – 5177.

Санкції не дадуть результату, потрібні "Томагавки"

санкції

фото: Getty Images

 

А у The New York Times відзначають, що санкції Трампа проти Росії зміщують динаміку війни на енергетичний фронт.

"Далеко від значною мірою глухого кута на полі бою, Росія та Україна ведуть запеклу паралельну війну за енергетичні активи одна одної, яка може зробити більше, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів, ніж будь-який шквал міжнародної дипломатії", - кажуть у виданні.

Вони додають, що останніми днями США та Європа посилили санкції проти російської нафтової промисловості, ключової для Кремля. Україна об’єднує міжнародні зусилля проти російської енергетики та завдає ударів дронами по нафтопереробних заводах. Росія атакує українську енергоінфраструктуру, прагнучи паралізувати країну перед зимою. Обидві сторони використовують енергетичні атаки як стратегічний важіль у тривалому конфлікті, який не вдається врегулювати.

Тим часом найбільший виробник газу в Центральній Азії нарощує видобуток, пише Rzeczpospolita. Цього року він досягне 80 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газ в основному експортуватиметься – до Китаю, а також до ЄС. А російський "Газпром" продасть за кордон менше 60 мільярдів кубічних метрів цього року.

У The Washington Post поговорили з відомим російським опозиціонером Михайлом Ходорковським, який каже, що США та Європі потрібно більше говорити про "Томагавки" і менше про санкції у стосунках з Путіним.

"Я думаю, що коли Трамп починав з позиції хорошого поліцейського, це був хороший підхід, але, будучи хорошим поліцейським, він мав би показати й іншу сторону. Томагавки були серйозною загрозою, тоді як санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" занадто слабкі", - каже бізнесмен-політик. 

Він наполягає, що ключ до взаємодії з Росією полягає в розумінні Путіна та його першорядної ролі в країні, пояснюючи, що російський лідер є головним рушієм війни – на відміну від еліт навколо нього чи генералів – і має параноїдальний світогляд. Тому єдиний спосіб чинити тиск на Путіна – це погрожувати силою, сказав Ходорковський.

"Ви насправді маєте справу з бандитом. Психологічно ця людина звикла жити у світі, де немає верховенства права, немає закону, – каже Ходорковський, маючи на увазі минуле Путіна в російських розвідувальних службах. – Він працював у всіх цих організаціях, де єдиною мовою було застосування сили. Тож не можна просто підійти і сказати їм: "Я зроблю вам справді вигідну пропозицію".

Ходорковський заявив, що погроза надіслати "Томагавки" була настільки ефективною, оскільки така зброя, дальність якої могла б легко досягти Москви, потенційно становить пряму загрозу для самого Путіна. Ходорковський зазначив, що Ізраїль знищив керівництво своїх ворогів такими ракетами. Він також сказав, що розмови Трампа про крилаті ракети стали такими ефективними через те, що Путін сприйняв це особисто.

"Вам потрібно створити для нього психологічні проблеми. Нехай він… розпорошує свої сили. Це проблема будь-якого тоталітарного чи авторитарного режиму: все зав’язано на одній людині. Якщо одна людина починає втомлюватися та робити помилки, вся система руйнується", – сказав Ходорковський.

Читайте також: Путін не наважиться на будь-яку ескалацію за кількох умов, - голова Берлінської конференції з безпеки Вольскі

Теги:
Статті
Новини
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
ядерна бомба
Росія - США
оборона та безпека
Читайте також:
Вчені COVID-19
Автор Марія Науменко
25 жовтня, 2025 субота
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий
пенсія
Автор Марія Науменко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
26 жовтня
12:59
Ексклюзив
Статуя Свободи у США
Більшість американців, які занурені в російську культуру - зараз на боці України, - історикиня Шор
12:45
Оновлено
художній музей Лувр
У Франції затримали 2 з 4 учасників пограбування Лувру, коли ті тікали до Африки: як їх вирахували
12:26
Ексклюзив
ядерна зброя росії
З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко
12:25
Інтерв’ю
Марсі Шор
"Мова — це маленька зброя, яка накопичується поступово. І мова Трампа схожа на мову Третього рейху", - Марсі Шор
12:14
Дональд Трамп
Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через канадську антитарифну телерекламу
12:13
Путін похизувався завершенням випробувань ядерної ракети "Буревісник", здатної долати відстань в 14 тис. км
12:00
OPINION
Звідки в Україні радянські "куми"
11:47
Ексклюзив
Покровськ
Ворог перевдягається в цивільний одяг, щоб підійти впритул й атакувати наші позиції в Покровську, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
11:10
Оновлено
Наслідки обстрілу росіянами Деснянського району Києва
РФ атакувала Україну дронами: у Києві 3 людини загинуло, у Чернігові БПЛА влучив по підприємству
10:46
ППО ЗСУ
За ніч ППО знешкодила 90 зі 101 БПЛА
10:18
Сербія
Сербія заявила про готовність прийняти мирні переговори між Україною та РФ
10:02
OPINION
Ми катастрофічно не усвідомлюємо тяглості війни
09:57
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні 1200 БПЛА, більш ніж 1360 КАБів та понад 50 ракет, - Зеленський
09:14
Дональд Трамп
Трамп планує створити "Золотий флот" для протидії Китаю, - WSJ
08:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбувся 181 бій: найгарячіше на Покровському напрямку
08:07
Партизани "Атеш" завдали удару по логістиці окупантів у Криму
08:02
OPINION
"Тріада" Дмітрієва неприйнятна для України
07:30
Огляд
Від київських мрій до створення в США перших вертольотів: 53 роки тому не стало Ігоря Сікорського
07:26
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 4 танки, 18 бронемашин та 900 військових
01:38
Кетрін Конноллі
Президенткою Ірландії обрано ліву пацифістку Кетрін Конноллі, яка проти членства у НАТО та засуджує збільшення оборонних бюджетів в ЄС
00:53
опалення
Взимку температура в квартирах буде +5, +10, ворог сподівається "зламати" нас щоб були підтримані його вимоги, - Сергій Флеш
00:14
Дональд Трамп
Трамп дав ХАМАСу 48 годин, щоб почати повертати тіла загиблих ізраїльських заручників
2025, субота
25 жовтня
23:43
Кирило Дмитрієв
Спецпосланець Путіна Дмитрієв заявив у Вашингтоні про "російське населення" в Україні
23:41
Ексклюзив
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
22:37
Трамп і Путін
"Я не збираюсь марнувати час": Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений, що укладе угоду
22:03
Кирило Буданов
По яких двох напрямках Україна б'є вглиб Росії: пояснення від Буданова
21:37
Соціальні мережі, месенджери
Єврокомісія виявила порушення Digital Services Act з боку TikTok, Facebook та Instagram
21:16
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"ЛНЗ" переміг "Металіст 1925" й очолив турнірну таблицю, "Полісся" рознесло "Оболонь", "Карпати" не впоралися з "Рухом": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
21:09
Ексклюзив
Віталій Портников
"Існує можливість припинення вогню найближчим часом": Портников назвав ключовий фактор, який може вплинути на Путіна
20:54
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром
20:50
годинник
Україна вночі 26 жовтня переходить на зимовий час
20:44
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Австрійський суд розгляне питання щодо видачі Україні ексгенерала СБУ Наумова
20:21
Дрон-перехоплювач OCTOPUS на Даунінґ-стріт, 10 у Лондоні (24.10.2025)
Умєров: спершу ми експериментально випустимо 1 000 дронів-перехоплювачів OCTOPUS
20:08
OPINION
"Гади", Кузьмінський і всі-всі-всі...
19:44
Netflix закрив студію, яка створила мобільну гру "Squid Game: Unleashed"
19:42
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Росія не зможе влаштувати повний блекаут в Україні, - Портников
19:00
Навчання
Росія подвоїть кількість "радників із виховання" в школах та коледжах до 60 тисяч
18:58
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Головна мета Росії - енергетичний колапс в Україні на початку січня і далі запуск ІПСО, - експерт Омельченко
18:55
На Полтавщині виявили закопаний плід дитини
18:16
Російський безпілотник "Молнія" в якості дрона-матки для FPV
Харків атакували FPV-дрони, запущені з дрона-матки "Молнія": які наслідки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV