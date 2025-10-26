Санкції не дадуть результату, а Путін хвалиться новою ракетою з ядерною боєголовкою. Акценти світових ЗМІ 26 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 жовтня.

Росіяни продовжують вбивати українців

У CNN написали, що вдруге протягом 24 годин сталися смертоносні російські авіаудари по висоткам Києва. У виданні наголошують, що це сталося після того, як президент Володимир Зеленський знову закликав до збільшення поставок Україні протиракетної оборони Patriot.

Внаслідок авіаударів загинуло щонайменше троє людей та десятки отримали поранення.

"Україні потрібен постійний потік озброєння від союзників для захисту від російських ракетних атак та дронів – часто кількох сотень за одну ніч. Повторні смертельні атаки підкреслили недоліки протиповітряної оборони України", - відзначають у CNN.

У BBC додають, що ці удари відбулися після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із Володимиром Путіним лише за умови, якщо буде знати, що "ми збираємося укласти угоду", через кілька днів після того, як плани щодо зустрічі двох лідерів у Будапешті провалилися.

У виданні відзначають, що зараз продовжуються переговори посадовців адміністрації Трампа із кремлівським перемовником Кирилом Дмитрієвим, зокрема, із спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом.

У Путіна нова ракета з ядерною боєголовкою

Путін на штабній нараді у Курській області РФ (березень 2025 року), фото: пресслужба Кремля

Тимчасом Росія випробувала нову крилату ракету "Буревісник" з ядерним двигуном. Про це пише Reuters. Путін похвалився, що ця ракета "може обійти будь-яку систему оборони", тому росіяни будуть збільшувати кількість і розгортання цієї зброї.

Головнокомандувач Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов повідомив Путіну, що ракета подолала 14 000 км і перебувала в повітрі близько 15 годин, коли її випробували 21 жовтня.

Росія стверджує, що ракета 9М730 "Буревісник", яку НАТО назвало SSC-X-9 "Скайфолл", є "унікальною" та "непереможною" для сучасних та майбутніх систем протиракетної оборони, маючи майже необмежену дальність та непередбачувану траєкторію польоту.

Путін сказав, що деякі російські фахівці колись казали йому, що створення цієї зброї навряд чи колись буде можливим, але тепер, за його словами, її "вирішальні випробування" завершено.

У Reuters відзначають, що Росія та Сполучені Штати разом мають близько 87% світового арсеналу ядерної зброї, а цього достатньо, щоб знищити світ багато разів. За даними Федерації американських вчених (FAS), Росія має 5459 ядерних боєголовок, а Сполучені Штати – 5177.

Санкції не дадуть результату, потрібні "Томагавки"

фото: Getty Images

А у The New York Times відзначають, що санкції Трампа проти Росії зміщують динаміку війни на енергетичний фронт.

"Далеко від значною мірою глухого кута на полі бою, Росія та Україна ведуть запеклу паралельну війну за енергетичні активи одна одної, яка може зробити більше, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів, ніж будь-який шквал міжнародної дипломатії", - кажуть у виданні.

Вони додають, що останніми днями США та Європа посилили санкції проти російської нафтової промисловості, ключової для Кремля. Україна об’єднує міжнародні зусилля проти російської енергетики та завдає ударів дронами по нафтопереробних заводах. Росія атакує українську енергоінфраструктуру, прагнучи паралізувати країну перед зимою. Обидві сторони використовують енергетичні атаки як стратегічний важіль у тривалому конфлікті, який не вдається врегулювати.

Тим часом найбільший виробник газу в Центральній Азії нарощує видобуток, пише Rzeczpospolita. Цього року він досягне 80 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газ в основному експортуватиметься – до Китаю, а також до ЄС. А російський "Газпром" продасть за кордон менше 60 мільярдів кубічних метрів цього року.

У The Washington Post поговорили з відомим російським опозиціонером Михайлом Ходорковським, який каже, що США та Європі потрібно більше говорити про "Томагавки" і менше про санкції у стосунках з Путіним.

"Я думаю, що коли Трамп починав з позиції хорошого поліцейського, це був хороший підхід, але, будучи хорошим поліцейським, він мав би показати й іншу сторону. Томагавки були серйозною загрозою, тоді як санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" занадто слабкі", - каже бізнесмен-політик.

Він наполягає, що ключ до взаємодії з Росією полягає в розумінні Путіна та його першорядної ролі в країні, пояснюючи, що російський лідер є головним рушієм війни – на відміну від еліт навколо нього чи генералів – і має параноїдальний світогляд. Тому єдиний спосіб чинити тиск на Путіна – це погрожувати силою, сказав Ходорковський.

"Ви насправді маєте справу з бандитом. Психологічно ця людина звикла жити у світі, де немає верховенства права, немає закону, – каже Ходорковський, маючи на увазі минуле Путіна в російських розвідувальних службах. – Він працював у всіх цих організаціях, де єдиною мовою було застосування сили. Тож не можна просто підійти і сказати їм: "Я зроблю вам справді вигідну пропозицію".

Ходорковський заявив, що погроза надіслати "Томагавки" була настільки ефективною, оскільки така зброя, дальність якої могла б легко досягти Москви, потенційно становить пряму загрозу для самого Путіна. Ходорковський зазначив, що Ізраїль знищив керівництво своїх ворогів такими ракетами. Він також сказав, що розмови Трампа про крилаті ракети стали такими ефективними через те, що Путін сприйняв це особисто.

"Вам потрібно створити для нього психологічні проблеми. Нехай він… розпорошує свої сили. Це проблема будь-якого тоталітарного чи авторитарного режиму: все зав’язано на одній людині. Якщо одна людина починає втомлюватися та робити помилки, вся система руйнується", – сказав Ходорковський.

