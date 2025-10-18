Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ про Україну Трамп передумав надавати Україні "томагавки" після розмови з Путіним, а Європа обіцяє посилити тиск на Росію, аби примусити її до миру. Акценти світових ЗМІ 18 жовтня
Огляд

Трамп передумав надавати Україні "томагавки" після розмови з Путіним, а Європа обіцяє посилити тиск на Росію, аби примусити її до миру. Акценти світових ЗМІ 18 жовтня

Зіновія Воронович
18 жовтня, 2025 субота
12:51
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 18 жовтня зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трапом у Білому домі, на якій президент США так і не погодився передати Україні ракети Tomahawk та реакція на це лідерів Європи

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 18 жовтня

Відмовившись від пропозиції щодо Tomahawk, Трамп знову поступається Путіну

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа стала топтемою більшості світових ЗМІ. Попри те, що президент США прямо не відмовив президенту України у постанні крилатих ракет, він заявив, що США не хочуть віддавати ці ракети, бо їм вони теж можуть знадобитись, а також про те, що передача Tomahawk може призвести до ескалації.

"Сумнівний тон Трампа щодо крилатих ракет відбувся після несподіваної телефонної розмови з Володимиром Путіним у четвер, під час якої російський лідер заявив Трампу, що постачання "Томагавків" зашкодить відносинам між США та Росією", – пише The Guardian.  

Також видання зауважує, що позиція Дональда Трампа щодо постачання зброї Україні кілька разів змінювалася з моменту його повернення на посаду в січні, часто після переговорів з Путіним або європейськими прихильниками України.

У The New York Times вважають, що Відмовившись від пропозиції щодо Томагавка, Трамп знову поступається Путіну.

Між коментарями Трампа у вівторок щодо передачі Україні ракет далекого радіуса дії та розчаруванням Зеленського у п'ятницю стався ключовий момент: тривала телефонна розмова між  Трампом та президентом Росії Володимиром В. Путіним, який, схоже, відмовив американського президента від цієї ідеї. Це був останній приклад того, як пан Трамп змінив свою позицію після особистої розмови з Путіним. Він визнавав у минулому, що відчував себе обманутим російським президентом. Але його розчарування Путіним часто швидко зникає", – повідомляє  NT.

Трамп і Зеленський

зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського, 17 жовтня 2025 року, фото: Getty Images

Як пише NT, ухилення Дональда Трампа від відправки ракет "Томагавк"  Україні лише підвищило ставки щодо запропонованого саміту з паном Путіним в Угорщині. Держсекретар Марко Рубіо також планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"Підбадьорений досягненням мирної угоди на Близькому Сході, яку він допоміг укласти минулого тижня, Трамп прагне розвивати дипломатичний імпульс. Згадуючи свою двогодинну телефонну розмову в четвер з Путіним, з яким він тепер планує зустрітися в Будапешті через кілька тижнів, Трамп знову натякнув, що російський лідер готовий покласти край війні", – пише Politico. 

При цьому "мирний план" Трампа полягає у тому, що Україна та Росія "повинні зупинитись там, де вони є", тобто йдеться про певні територіальні поступки України. 

У ЄС обіцяють посилити тиск на Росію

Після зустрічі з Трампом, відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського з європейськими лідерами. Як повідомляє Deutsche Welle, під час цієї розмови канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та інші європейські лідери пообіцяли посилити підтримку України, щоб "спонукати Росію до серйозних переговорів". Зокрема, планується посилити тиск на РФ за допомогою санкцій та задіяти заморожені російські державні активи. 

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив, що наступного тижня будуть обговорені конкретні кроки для посилення підтримки України та посилення тиску на РФ. "Мав розмову з Зеленським та європейськими лідерами після зустрічі з президентом Трампом. На наступному тижні на #EUCO ми обговоримо конкретні кроки для посилення нашої підтримки та посилення тиску на Росію у прагненні до миру", – написав він у соцмережі Х.

За Словами Антоніу Кошта, що спільною метою залишається справедливий та тривалий мир для України, а військова, фінансова та дипломатична підтримка, а також гарантії безпеки, є важливими для його досягнення. "Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими партнерами для досягнення цієї мети", – наголосив він.

