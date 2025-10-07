Трамп заявив, що "практично вирішив" що робити з "Томагавками", а шлях України до ЄС ускладнюється. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 жовтня.

Трамп готовий передати Україні "Томагавки", але є нюанс

Як повідомило видання The Guardian, президент США Дональд Трамп заявив, що "приблизно прийняв рішення" щодо постачання ракет дальньої дії.

Зокрема очільник Америки зазначив, що перед тим, як погодитися на постачання ракет "Томагавк", він хотів би дізнатися, що Україна планує з ними робити, оскільки не хоче ескалації війни Росії проти України.

Дональд Трамп, фото: gettyimages

"Прийняв певне рішення – пояснив Трамп у відповідь на питання журналістів у понеділок в Білому домі – Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними роблять. Я б поставив кілька запитань. Я не прагну ескалації цієї війни".

У матеріалі додали, що президент України Володимир Зеленський попросив США продати ракети "Томагавк" європейським країнам, які б передали їх Україні.

Окрім того, там вказали, що ракетні снаряди цього типу мають дальність польоту 2500 км (1550 миль), що ставить Москву в зону досяжності арсеналу України, якщо Київ отримає їх.

Шлях України до ЄС буде важким, "з угорською перешкодою чи без неї"

Високопоставлені чиновники Європейського Союзу, які відвідали Україну, передали Києву суворе повідомлення про те, що для забезпечення членства потрібно зробити ще багато чого, а вони тим часом працюють над подоланням опору Угорщини щодо вступу України, пише видання Reuters .

Для вступу у ЄС Україна потребує згоди 27 його членів, однак Будапешт блокує її перехід до наступного етапу переговорів про вступ, посилаючись на занепокоєння, зокрема щодо мовних прав етнічних угорців.

Попри це, позиція Угорщини викликала розчарування в інших державах Союзу, і комісар ЄС з питань розширення Марта Кос минулого тижня провела в Україні серію зустрічей на високому рівні, розмовляючи з угорською меншиною на заході країни, щоб спробувати пом'якшити напруженість.

Також там додали, що для багатьох українців перспектива членства в ЄС є променем надії на квітуче майбутнє, через понад три десятиліття після здобуття незалежності від Радянського Союзу. У 2014 році проросійського президента Януковича усунули від влади в результаті масових протестів після спроби відвернути Київ від прагнення до членства в ЄС, а війна Росії в Україні зробила вступ до Європи ще більш привабливим для прозахідних українців.

Проте у матеріалі наголосили, що спроба Києва влітку обмежити незалежність ключових наглядових органів викликала занепокоєння багатьох європейських урядів і привернула увагу до викликів у сфері реформ, що стоять перед Україною, яка повинна привести своє законодавство у відповідність до стандартів ЄС.

" (ЄС – ред.) не може прийняти нову державу-члена, яка насправді не дотримується принципів верховенства права на 100%", – заявила комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю Reuters в Україні.

єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, фото: gettyimages

Та європейські чиновники все ще заявляють, що якщо Україна продовжить реформи і повністю дотримуватиметься норм верховенства права, вони знайдуть спосіб обійти опір угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана і забезпечити прогрес України на шляху до вступу в ЄС.

Зокрема прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, країна якого до кінця грудня головує в ЄС, заявив в четвер у Копенгагені, що Україна та ЄС можуть продовжувати працювати над реформами, щоб допомогти Києву підготуватися до членства.

"Я не дозволю жодній країні, і тим більше Віктору Орбану, приймати рішення щодо майбутнього всієї Європи", – вказав посадовець.