Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ про Україну Трамп заявив, що "практично вирішив" що робити з "Томагавками", а шлях України до ЄС ускладнюється. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня
Огляд

Трамп заявив, що "практично вирішив" що робити з "Томагавками", а шлях України до ЄС ускладнюється. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня

Володимир Федорович
7 жовтня, 2025 вiвторок
12:40
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – президент США заявив, що хоче знати плани України на "Томагавки", перед їхньою передачею, а вступ країни до ЄС ускладнюється

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 жовтня.

Трамп готовий передати Україні "Томагавки", але є нюанс

Як повідомило видання The Guardian, президент США Дональд Трамп заявив, що "приблизно прийняв рішення" щодо постачання ракет дальньої дії.

Зокрема очільник Америки зазначив, що перед тим, як погодитися на постачання ракет "Томагавк", він хотів би дізнатися, що Україна планує з ними робити, оскільки не хоче ескалації війни Росії проти України. 

Дональд Трамп

Дональд Трамп, фото: gettyimages

 

"Прийняв певне рішення – пояснив Трамп у відповідь на питання журналістів у понеділок в Білому домі – Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними роблять. Я б поставив кілька запитань. Я не прагну ескалації цієї війни".

У матеріалі додали, що президент України Володимир Зеленський попросив США продати ракети "Томагавк" європейським країнам, які б передали їх Україні.

Окрім того, там вказали, що ракетні снаряди цього типу мають дальність польоту 2500 км (1550 миль), що ставить Москву в зону досяжності арсеналу України, якщо Київ отримає їх.

Шлях України до ЄС буде важким, "з угорською перешкодою чи без неї"

Високопоставлені чиновники Європейського Союзу, які відвідали Україну, передали Києву суворе повідомлення про те, що для забезпечення членства потрібно зробити ще багато чого, а вони тим часом працюють над подоланням опору Угорщини щодо вступу України, пише видання Reuters.

Для вступу у ЄС Україна потребує згоди 27 його членів, однак Будапешт блокує її перехід до наступного етапу переговорів про вступ, посилаючись на занепокоєння, зокрема щодо мовних прав етнічних угорців.

Попри це, позиція Угорщини викликала розчарування в інших державах Союзу, і комісар ЄС з питань розширення Марта Кос минулого тижня провела в Україні серію зустрічей на високому рівні, розмовляючи з угорською меншиною на заході країни, щоб спробувати пом'якшити напруженість.

Також там додали, що для багатьох українців перспектива членства в ЄС є променем надії на квітуче майбутнє, через понад три десятиліття після здобуття незалежності від Радянського Союзу. У 2014 році проросійського президента Януковича усунули від влади в результаті масових протестів після спроби відвернути Київ від прагнення до членства в ЄС, а війна Росії в Україні зробила вступ до Європи ще більш привабливим для прозахідних українців.

Проте у матеріалі наголосили, що спроба Києва влітку обмежити незалежність ключових наглядових органів викликала занепокоєння багатьох європейських урядів і привернула увагу до викликів у сфері реформ, що стоять перед Україною, яка повинна привести своє законодавство у відповідність до стандартів ЄС.

" (ЄС – ред.) не може прийняти нову державу-члена, яка насправді не дотримується принципів верховенства права на 100%", – заявила комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю Reuters в Україні.

єврокомісарка з питань розширення Марта Кос

єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, фото: gettyimages

 

Та європейські чиновники все ще заявляють, що якщо Україна продовжить реформи і повністю дотримуватиметься норм верховенства права, вони знайдуть спосіб обійти опір угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана і забезпечити прогрес України на шляху до вступу в ЄС.

Зокрема прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, країна якого до кінця грудня головує в ЄС, заявив в четвер у Копенгагені, що Україна та ЄС можуть продовжувати працювати над реформами, щоб допомогти Києву підготуватися до членства.

"Я не дозволю жодній країні, і тим більше Віктору Орбану, приймати рішення щодо майбутнього всієї Європи", – вказав посадовець.

Читайте також: Міста тонуть, а впливові політики заперечують зміни: чому кліматичний скептицизм небезпечний. Пояснюємо

Теги:
Статті
Новини
Україна
ЄС
Європа
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
Читайте також:
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Автор Марина Клюєва
5 жовтня, 2025 неділя
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Автор Євген Козярін
6 жовтня, 2025 понедiлок
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
Трамп на даху
Автор Дмитро Марценишин
7 жовтня, 2025 вiвторок
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.02
    Продаж 48.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
13:38
MH17
Верховний суд США відмовив Сбербанку РФ у касації в справі щодо збиття рейсу MH17
13:10
Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених зі США за відкриття в галузі квантової механіки
12:48
Сили оборони звільнили Січневе
Сили оборони звільнили Січневе на Дніпровщині
12:47
Судовий вирок
У Харкові суд виніс вирок працівнику ТЦК, який побив учителя під час перевірки документів
12:22
Аналітика
танк ЗСУ
Як посилити українську "оборонку" в руслі світових трендів
12:09
росія ракети
РФ планує провокації в Європі у рамках підготовки до можливої війни з НАТО, - ISW
12:04
OPINION
Василь Пехньо
Чому я не вірю в те, що Трамп надасть ракети Tomahawk Україні
12:03
Дональд Трамп
Трамп заявив, що засуджений за повʼязані з проституцією злочини Шон Diddy Комбз просив його про помилування
11:48
безпілотник, дрон
Українські прикордонники зупинили масований штурм росіян на Вовчанському напрямку
11:41
Партнерський матеріал
Аптека Подорожник
Найбільше досягнення — люди. Як "Подорожник" інвестує у розвиток співробітників
11:37
Ексклюзив
Петро Андрющенко
У Донецьку вже почали відкрито говорити, що ненавидять росіян, - Андрющенко
11:32
Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко
У Білорусі почалися "заняття з мобілізаційної готовності"
11:15
"Вони вирішили, що я зрадив": автор "Іди туди, де страшно" Ловлесс приїхав до України і прокоментував скасування візиту влітку
11:04
Ексклюзив
Олексій Арестович
"Арестович не має можливості взагалі кудись балотуватися": Чаленко про інтерв’ю ексрадника ОП
11:02
Енергетика, споживання електроенергії
На Чернігівщині через наслідки обстрілів РФ діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 7 жовтня
10:35
Оновлено
Атака РФ в ніч на 7 жовтня: в Херсоні є загиблий, в Харкові, Сумах, на Полтавщині та Чернігівщині — влучання
10:10
Фрідріх Мерц
Мерц розповів, чому між ним і Орбаном сталася суперечка на саміті лідерів ЄС у Копенгагені
10:08
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС шукає способи залишитися в Газі, щоб зберегти вплив, - політичний оглядач Поліщук
10:00
OPINION
Програючи в Україні, Путін відіграється на Європі
09:59
Фрідріх Мерц
"Путін прагне перевернути політичний порядок Європи": Мерц пояснив, чому Німеччині вигідна підтримка України
09:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
09:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок
09:14
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 88 зі 152 ворожих безпілотників
08:50
шенгенська віза шенген
ЄС обмежить пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні: FT пише, що Угорщина зняла вето
08:30
Інтерв’ю
воїн З АК Сіджик
"Бахмут був моїм особистим переломним моментом": воїн 3 армійського корпусу Сіджик
08:20
Оновлено
За добу на фронті відбулось 193 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Ексклюзив
Ангела Меркель
Виправдовується за гріхи: журналіст Хотин про заяви Меркель щодо причин початку війни в Україні
08:05
OPINION
Зброя Росії: як зупинити потік компонентів від партнерів України
07:43
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна - Іспанія: де та коли дивитися матч молодіжної збірної у 1/8 фіналу ЧС-2025
07:15
втрати окупантів
За добу війни в України РФ втратила 3 танки, 29 артсистем і 1020 військових
06:34
Сенат США
Шатдаун триває: сенат США знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду
06:15
OPINION
Боротьба за святині. Хто тримає українські лаври й чому держава досі не спромоглася їх повернути
06:03
Віктор Орбан
Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС
00:53
москва, кремль
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО, - Кубілюс
00:07
Трамп на даху
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні
2025, понедiлок
6 жовтня
23:23
Дмитро Медведєв
Медведєв висміяв Макрона через відставку уряду та згадав про 1814 рік
22:48
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон доручив премʼєру Франції Лекорню, який подав у відставку, провести останні переговори для виходу з кризи
22:40
Ангела Меркель
Меркель назвала Польщу та країни Балтії опосередковано винними у повномасштабній агресії РФ проти України
22:29
Пресреліз
BookForum-2025
Яким був Львівський BookForum 2025: підсумки
22:14
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен звинуватила РФ у порушенні Гельсінських домовленостей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV