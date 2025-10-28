Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ про Україну Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
Огляд

Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня

Андріана Стахів
28 жовтня, 2025 вiвторок
11:49
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань плани Угорщини щодо створення антиукраїнського блоку разом із Чехією та Словаччиною, а також тестування у Росії другої версії літака MC-21 з вітчизняними компонентами

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ вранці 28 жовтня.

Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною

Віктор Орбан

Віктор Орбан, фото: GettyImages

Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС альянс, скептично налаштований до України, повідомляє Politico із посиланням на головного політичного радника прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За його словами, Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, зокрема перед самітом.

Хоча до створення міцного політичного альянсу ще далеко, його формування може значно перешкодити зусиллям ЄС з фінансової та військової підтримки України.

"Я думаю, що це станеться – і буде все більш і більш помітним, – сказав політичний директор прем'єра Балаж Орбан, коли його запитали про можливість створення скептично налаштованого до України альянсу, який почне діяти як блок у Європейській раді. – Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір".

Щодо міграційної політики він мав на увазі так звану групу "Вишеградська четвірка", до якої входили Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща, в той час, коли після 2015 року у Варшаві при владі була євроскептична партія "Право і справедливість". Група V4 просувала просімейну політику, а також сильні зовнішні кордони для ЄС і виступала проти будь-якого обов'язкового переселення мігрантів між країнами-членами.

Альянс Вишеградської четвірки розпався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Польща виступала за жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина зайняла протилежну позицію.

Як відзначає Politico, новий Вишеградський альянс складатиметься з трьох, а не чотирьох членів. Нинішній прем'єр-міністр Польщі, правоцентрист Дональд Туск, є рішучим прихильником України і навряд чи увійде в будь-який альянс з Орбаном.

Однак Фіцо і Бабіш поділяють точку зору угорського лідера щодо України, закликаючи до діалогу з Москвою, а не до економічного тиску. Бабіш піддався критиці за своє публічне скептичне ставлення до подальшої європейської допомоги Києву, а нинішній міністр закордонних справ Чехії в інтерв'ю виданню попередив, що Бабіш буде діяти як "маріонетка" Орбана за столом Європейської ради.

Проте реформування будь-якої версії Вишеградського альянсу може зайняти деякий час. Хоча Фіцо був переобраний прем'єр-міністром Словаччини у 2023 році, він не пішов на офіційне союзництво з угорським лідером у конкретних сферах політики. А Бабіш ще не сформував уряд після недавньої перемоги його партії на виборах.

Угорщина прагне до політичних союзів у Брюсселі не тільки в рамках Європейської ради, заявив Балаж Орбан. Партія угорського прем'єр-міністра "Фідес", яка входить до ультраправої групи "Патріоти за Європу", може розширити свої партнерські відносини в Європейському парламенті, зазначив він, назвавши потенційними союзниками праву групу "Європейські консерватори та реформісти", ультраправу групу "Європа суверенних націй" та "деякі ліві групи".

Основні партії, такі як правоцентристська Європейська народна партія, рано чи пізно можуть виступити проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, зруйнувавши центристську більшість, яка підтримала її переобрання, вважає радник.

Угорський прем'єр-міністр, який перебуває при владі вже 15 років, наступного року зіткнеться з боротьбою за переобрання. За даними опитування Poplitico, партія лідера опозиції Петера Мадяра наразі є більш популярною, ніж партія Орбана.

На запитання про майбутню виборчу кампанію помічник відповів, що вона буде "важкою, як завжди", звинувативши Брюссель у тому, що він назвав "організованими, скоординованими зусиллями з метою усунення угорського уряду", які включали "політичну підтримку опозиції".

Європейська комісія заявляє, що заходи щодо утримання коштів для Угорщини випливають з порушення Будапештом законодавства ЄС, а не з політичної програми.

На запитання, чи Будапешт продовжує підтримувати комісара з питань охорони здоров'я Угорщини Олівера Варгелі, якого, за повідомленнями ЗМІ, звинувачують у вербуванні шпигунів в інституціях ЄС, коли він працював дипломатом ЄС, Орбан відповів, що комісар "виконує чудову роботу".

Росія тестує другу версію літака MC-21

Иркут МС-21 ближньо-середньомагістральний пасажирський літак

фото: wikipedia.org

Росія випустила другий прототип свого середньомагістрального пасажирського літака MC-21, побудованого з вітчизняних компонентів, оскільки санкції на іноземні компоненти гальмують виробництво, а високі процентні ставки стримують інвестиції, пише Reuters.

Боротьба з цими перешкодами показала, що російська авіаційна промисловість змогла до серпня поставити лише один з 15 літаків, запланованих на цей рік.

MC-21 вилетів з Іркутського авіаційного заводу, що належить компанії "Яковлєв", яка входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації частини Ростеху.

Російське міністерство додало, що під час польоту були випробувані нові російські бортові системи та турбореактивні двигуни PD-14, на відміну від попередніх прототипів, в яких поєднувалися російські та іноземні компоненти.
MC-21, який вміщує близько 175 пасажирів у двокласному салоні, є ключовим елементом планів щодо заміни літаків західних виробників Airbus і Boeing, які російські авіакомпанії не можуть обслуговувати через санкції, введені після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Версія MC-21 з імпортними деталями була легшою за першу, яка мала обмежену дальність польоту і витрату палива, що змушувало авіакомпанії бути обережними, повідомляло Reuters у серпні російське авіаційне джерело.

Терміни постачання неодноразово змінювалися з того часу, як компанія "Ростех", яка контролює виробництво літаків Superjet-100, Туполєв Ту-214, пасажирських літаків Ільюшин і нового Яковлєв MC-21, повідомила Reuters, що Росія буде виробляти власні пасажирські літаки.

Перші поставки MC-21 очікуються наприкінці 2026 року, а Ростех планує збільшити виробництво до 36 літаків на рік до 2030 року.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
політика
Словаччина
Чехія
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
Читайте також:
Автор Андрій Іллєнко
27 жовтня, 2025 понедiлок
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
Попасна
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
Гаррі Поттер
Автор Марина Клюєва
26 жовтня, 2025 неділя
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
Київ
+10.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.86
    Купівля 41.86
    Продаж 42.31
  • EUR
    Купівля 48.73
    Продаж 49.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
13:00
осінь дощ
"Вогко, хмарно, часом прояснення": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 29 жовтня
12:55
удар по видобутку газу
Росія всьоме за місяць завдала удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині
12:26
PR
Теплові насоси
Теплові насоси для дому: як обрати розумне тепло з інверторною технологією
12:18
мобілізація рф солдати орки
Держдума РФ прийняла закон про призов протягом усього року
12:04
OPINION
Китай і закінчення війни
11:54
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький
ДБР затримало екскерівника Укренерго Кудрицького
11:44
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, - дипломат Веселовський
11:42
Ексклюзив
санкції проти РФ
Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин
11:38
Очільник МЗС Нідерландів прибув до України
11:17
опалення
"В Україні відсьогодні розпочинається опалювальний сезон": Зеленський оприлюднив прогнози щодо його проходження
11:15
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Це не так легко": експерт Корольчук про припущення, що РФ намагається розділити українську енергосистему на правий та лівий берег
11:11
Аналітика
Бурєвєстнік
Чому російський "Бурєвєстнік" – це потужний блеф, але гидка та нестрашна зброя
11:06
Зеленський
"Не політичний крок": Зеленський запевнив, що СБУ і прикордонники надали достатньо доказів російського громадянства Труханова
10:42
Ексклюзив
Авторка тексту схопила цей нерв і емоцію, що додала живості в обговоренні диктанту національної єдності, - В'ятрович
10:39
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
"Це не про те, що хтось хоче воювати": Зеленський пояснив свої слова щодо готовності України вести війну з РФ ще 2-3 роки
10:36
Бійці підрозділу ГУР "Примари" уразили дві РЛС та пускову установку ворожого ЗРК на Донбасі
10:32
Володимир Зеленський
"Здатні сідати навіть на трасі та застосовувати усі наявні в нас ракети": Зеленський назвав переваги шведських винищувачів Gripen
10:27
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У кількох регіонах України діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 28 жовтня
10:03
OPINION
"Буревестник" і кокошники. Все — для росіян
09:59
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
У Криму до дефіциту пального додалися проблеми зі звʼязком
09:31
пацієнт
Атака на Київ 22 жовтня: жінка, яка перебувала у важкому стані, померла у лікарні, кількість жертв зросла до 3
09:23
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 26 з 38 ворожих дронів
09:21
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
09:08
Ексклюзив
Віктор Шлінчак
Шлінчак: розмови про мир - це спроба Росії підірвати підтримку України
08:59
США Японія
США та Японія підписали угоду щодо рідкісноземельних матеріалів
08:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
На Харківському напрямку ситуація динамічна, - "Хартія"
08:20
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 218 боїв, 79 - на Покровському напрямку
08:00
OPINION
То що буде з гривнею?
07:56
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 28 жовтня: у Чернігові — влучання по критичній інфраструктуру, в Новгороді-Сіверському горіла база відпочинку, постраждала жінка
07:46
україна німеччина
"Ця зима має вирішальне значення": глава МЗС Німеччини закликав союзників підтримати енергосистему України
07:41
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
07:11
Лише близько 30% мешканців окупованих Донеччини та Луганщини мають роботу, - ЦНС
06:53
За добу війни в Україні РФ втратила 6 танків, 28 бронемашин та 1060 військових
06:31
Угорщина - ЄС
Угорщина формує альянс із Чехією та Словаччиною, щоб послабити підтримку України в ЄС, - Politico
00:49
У Сумах стартує опалювальний сезон: для забезпечення повного теплопостачання потрібно 3-5 діб
00:29
TikTok
PlayCity заблокувало 33 TikTok-акаунти через незаконну рекламу азартних ігор
00:00
Кір Стармер
Стармер вважає, що "перспективи для України покращуються" після санкцій США проти російської нафти
2025, понедiлок
27 жовтня
23:33
ЛУКОЙЛ
"Лукойл" оголосив намір продати свої міжнародні активи після санкцій США
22:58
На фото: Бріжит Макрон
У Франції триває судовий процес проти 10 людей у справі про онлайн-цькування першої леді Бріджит Макрон
22:33
Валентин Манько
"Звичайна карта Google Map, показав як є": очільник штурмових військ ЗСУ Манько каже, що опубліковані ним фото з мапами не підпадають під гриф "таємно"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV