Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ вранці 28 жовтня.

Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною

Віктор Орбан, фото: GettyImages

Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС альянс, скептично налаштований до України, повідомляє Politico із посиланням на головного політичного радника прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За його словами, Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, зокрема перед самітом.

Хоча до створення міцного політичного альянсу ще далеко, його формування може значно перешкодити зусиллям ЄС з фінансової та військової підтримки України.

"Я думаю, що це станеться – і буде все більш і більш помітним, – сказав політичний директор прем'єра Балаж Орбан, коли його запитали про можливість створення скептично налаштованого до України альянсу, який почне діяти як блок у Європейській раді. – Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір".

Щодо міграційної політики він мав на увазі так звану групу "Вишеградська четвірка", до якої входили Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща, в той час, коли після 2015 року у Варшаві при владі була євроскептична партія "Право і справедливість". Група V4 просувала просімейну політику, а також сильні зовнішні кордони для ЄС і виступала проти будь-якого обов'язкового переселення мігрантів між країнами-членами.

Альянс Вишеградської четвірки розпався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Польща виступала за жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина зайняла протилежну позицію.

Як відзначає Politico, новий Вишеградський альянс складатиметься з трьох, а не чотирьох членів. Нинішній прем'єр-міністр Польщі, правоцентрист Дональд Туск, є рішучим прихильником України і навряд чи увійде в будь-який альянс з Орбаном.

Однак Фіцо і Бабіш поділяють точку зору угорського лідера щодо України, закликаючи до діалогу з Москвою, а не до економічного тиску. Бабіш піддався критиці за своє публічне скептичне ставлення до подальшої європейської допомоги Києву, а нинішній міністр закордонних справ Чехії в інтерв'ю виданню попередив, що Бабіш буде діяти як "маріонетка" Орбана за столом Європейської ради.

Проте реформування будь-якої версії Вишеградського альянсу може зайняти деякий час. Хоча Фіцо був переобраний прем'єр-міністром Словаччини у 2023 році, він не пішов на офіційне союзництво з угорським лідером у конкретних сферах політики. А Бабіш ще не сформував уряд після недавньої перемоги його партії на виборах.

Угорщина прагне до політичних союзів у Брюсселі не тільки в рамках Європейської ради, заявив Балаж Орбан. Партія угорського прем'єр-міністра "Фідес", яка входить до ультраправої групи "Патріоти за Європу", може розширити свої партнерські відносини в Європейському парламенті, зазначив він, назвавши потенційними союзниками праву групу "Європейські консерватори та реформісти", ультраправу групу "Європа суверенних націй" та "деякі ліві групи".

Основні партії, такі як правоцентристська Європейська народна партія, рано чи пізно можуть виступити проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, зруйнувавши центристську більшість, яка підтримала її переобрання, вважає радник.

Угорський прем'єр-міністр, який перебуває при владі вже 15 років, наступного року зіткнеться з боротьбою за переобрання. За даними опитування Poplitico, партія лідера опозиції Петера Мадяра наразі є більш популярною, ніж партія Орбана.

На запитання про майбутню виборчу кампанію помічник відповів, що вона буде "важкою, як завжди", звинувативши Брюссель у тому, що він назвав "організованими, скоординованими зусиллями з метою усунення угорського уряду", які включали "політичну підтримку опозиції".

Європейська комісія заявляє, що заходи щодо утримання коштів для Угорщини випливають з порушення Будапештом законодавства ЄС, а не з політичної програми.

На запитання, чи Будапешт продовжує підтримувати комісара з питань охорони здоров'я Угорщини Олівера Варгелі, якого, за повідомленнями ЗМІ, звинувачують у вербуванні шпигунів в інституціях ЄС, коли він працював дипломатом ЄС, Орбан відповів, що комісар "виконує чудову роботу".

Росія тестує другу версію літака MC-21

фото: wikipedia.org

Росія випустила другий прототип свого середньомагістрального пасажирського літака MC-21, побудованого з вітчизняних компонентів, оскільки санкції на іноземні компоненти гальмують виробництво, а високі процентні ставки стримують інвестиції, пише Reuters.

Боротьба з цими перешкодами показала, що російська авіаційна промисловість змогла до серпня поставити лише один з 15 літаків, запланованих на цей рік.

MC-21 вилетів з Іркутського авіаційного заводу, що належить компанії "Яковлєв", яка входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації – частини Ростеху.

Російське міністерство додало, що під час польоту були випробувані нові російські бортові системи та турбореактивні двигуни PD-14, на відміну від попередніх прототипів, в яких поєднувалися російські та іноземні компоненти.

MC-21, який вміщує близько 175 пасажирів у двокласному салоні, є ключовим елементом планів щодо заміни літаків західних виробників Airbus і Boeing, які російські авіакомпанії не можуть обслуговувати через санкції, введені після вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Версія MC-21 з імпортними деталями була легшою за першу, яка мала обмежену дальність польоту і витрату палива, що змушувало авіакомпанії бути обережними, повідомляло Reuters у серпні російське авіаційне джерело.

Терміни постачання неодноразово змінювалися з того часу, як компанія "Ростех", яка контролює виробництво літаків Superjet-100, Туполєв Ту-214, пасажирських літаків Ільюшин і нового Яковлєв MC-21, повідомила Reuters, що Росія буде виробляти власні пасажирські літаки.

Перші поставки MC-21 очікуються наприкінці 2026 року, а Ростех планує збільшити виробництво до 36 літаків на рік до 2030 року.