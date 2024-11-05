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Україну чекає важка зима та як Росія намагалась вплинути на вибори у Молдові. Акценти світових ЗМІ 5 листопада

Ірина Запотічна
5 листопада, 2024 вiвторок
10:36
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – розмови про дефіцит електроенергії взимку в Україні та спроби Путіна втрутитися у президентські вибори в Молдові

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 5 листопада. 

Експерти прогнозують, що взимку люди залишатимуться без електрики більшу частину дня

блекаут, вимкнення світла

У POLITICO пишуть, що українці змагаються з часом, щоб відновити, захистити та розвинути енергетичну систему, яка втратила половину своїх потужностей з виробництва електроенергії. Зокрема, сильні повітряні атаки Росії призвели до того, що Україна здебільшого залежить від ядерної інфраструктури, яка залишається незахищеною від ракетних ударів. І не вистачає часу, щоб це виправити.

Директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики Олександр Харченко говорить, що згідно з прогнозами - люди залишатимуться без електрики більшу частину дня. 

"Додайте до цього різке похолодання та руйнівні удари по атомній енергосистемі, і Україна може зіткнутися з відключеннями світла на 20 годин на добу", - коментує він.

Журналісти пишуть, що кожна зима під час війни досі була складною для України, але наступний сезон настане після багатьох місяців російських авіаударів по енергетичній інфраструктурі країни.

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України Геннадія Рябцева, лише наприкінці серпня Москва випустила понад 200 ракет і безпілотників по енергетичних об’єктах країни, що скоротило потужності виробництва електроенергії в Україні більш ніж на 9 гігават. 

Минулого місяця Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням про допомогу, побоюючись, що Росія незабаром піде на її атомну інфраструктуру. Президент країни Володимир Зеленський попередив в ООН, що такі атаки можуть призвести до "ядерної катастрофи".

Ще одним непередбачуваним фактором є сама погода. За словами керівника служби ЄС зі зміни клімату Copernicus Карло Буонтемпо, досі немає "чіткого сигналу", який би вказував на те, наскільки холодними будуть найближчі місяці в країні. Однак, він зазначив - різке похолодання є "імовірним".

У найгіршому випадку — температура впаде нижче мінус 10 градусів за Цельсієм і Москва пошкодить українські атомні станції — країна може зіткнутися з відключенням електроенергії до 20 годин на добу, сказав Харченко.

Остання спроба Путіна щодо втручання у вибори провалилася. Навряд чи це завадить йому спробувати знову

Мая Санду

Мая Санду з невеликим відривом виграла другий президентський термін у недільному другому турі виборів, обійшовши колишнього прокурора Александра Стояноглу. За даними Центральної виборчої комісії Молдови, після 100% підрахунку голосів Санду набрала 55% від загальної кількості, пише CNN.

Віцеспікер верхньої палати російського парламенту Костянтин Косачов своєю чергою поскаржився на "ганебну організацію" виборів у дописі в Telegram у понеділок, стверджуючи, що можливість голосувати за кордоном була надана тим, хто підтримував одного кандидата (мається на увазі Молдова). Зокрема, було надано більше можливостей голосувати діаспорі в європейських країнах, яка зазвичай віддає перевагу Санду, ніж громадянам Молдови в Росії, які, можливо, віддавали перевагу її супернику, який обіцяв дружніші зв’язки з Москвою).

Крім того, з російського боку були звинувачення, що нібито Молдова активно фальсифікувала голосування діаспори, що виявилося вирішальним у перемозі Санду.

Росія вже має невелику військову присутність у Придністров'ї, невизнаній сепаратистській республіці в Молдові, яка межує з Україною. Географічно цей регіон є потенційним плацдармом для нападів Росії на Україну. Але занепокоєння Молдови полягає в тому, що російські наміри виходять за межі України.

Новини в Росії вже підкреслюють той факт, що Санду здобула перемогу завдяки безпрецедентній явці великої кількості емігрантів у Молдові — понад 80% яких проголосували за неї.

Крім того, журналісти наголошують - Молдова дивиться на Україну зі зростаючою тривогою. Росія наразі просувається на сході, що головнокомандувач Збройних сил України назвав "одним з найпотужніших російських наступальних операцій з початку війни". Напади на Одесу і українські дунайські порти вже наблизили війну занадто близько для Кишинева.

Так у ніч з понеділка на вівторок, коли Молдова підраховувала останні голоси, румунські винищувачі злетіли менш ніж за 40 миль від південного кордону Молдови після того, як російські безпілотники наблизилися до її повітряного простору. 

"Якщо перемога Росії перетвориться з тактичної на стратегічну, Молдова зіткнеться з набагато більшою загрозою, ніж втручання у вибори", - підсумували у виданні.

Теги:
Статті
Новини
Світ
Молдова
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Мая Санду
Енергетика
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