Весною Орбана може замінити Мадяр, а ракети "Томагавки" – важіль тиску на Путіна. Акценти світових ЗМІ 13 жовтня
Огляд

Весною Орбана може замінити Мадяр, а ракети "Томагавки" – важіль тиску на Путіна. Акценти світових ЗМІ 13 жовтня

Юрій Мартинович
13 жовтня, 2025 понедiлок
09:46
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – чому Дональд Трамп схильний дати Україні ракети "Томагавки", а також про сильного політичного суперника, який з’явився в проросійського прем’єра Віктора Орбана

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 13 жовтня.

Трамп може торгувати "Томагавками" для припинення війни в Україні

Tomahawk

фото: en.wikipedia.org

 

Чимало провідних медіа написали про розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським щодо відправлення ракет "Томагавк" Україні. У BBC відзначили, що президент США розглядає можливість відправки Україні крилатих ракет далекого радіуса дії "Томагавк", заявивши, що це забезпечить "новий крок агресії" у війні з Росією.

Коли в ефірі Air Force One Трампа запитали, чи відправить він "Томагавки" в Україну, він відповів: "Побачимо... Можливо".

"Це сталося після другої телефонної розмови на вихідних між Трампом та Зеленським, які наполягали на посиленні військового потенціалу для здійснення контратак проти Росії. Москва раніше застерігала Вашингтон від постачання Києву ракет далекого радіуса дії, заявивши, що це спричинить серйозну ескалацію конфлікту та загострить американо-російські відносини", - додають у BBC.

Натомість у Politico зауважили, що Трамп може обговорити з Путіним відправку "Томагавків" в Україну для припинення війни. 

"Якщо чесно, мені, можливо, доведеться поговорити з Росією про "Томагавки". Чи хочуть вони, щоб "Томагавки" летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю", – сказав Трамп. "Я думаю, що, справедливості заради, я міг би поговорити з Росією про це. Я сказав це президенту Зеленському, тому що "Томагавки" – це новий крок агресії. Ви це розумієте. Так, я можу сказати йому, що якщо війну не буде врегульовано, ми цілком можемо. Я думаю, що доречно це питання порушити. Я хочу, щоб війна була врегульована".

У Politico додають, що ці коментарі президента є його "найрішучішою на сьогодні заявою щодо можливості продажу ракет "Томагавк" країнам НАТО, які потім постачатимуть їх Україні". Раніше Трамп заявляв, що хоче знати, що Україна планує робити з ракетами "Томагавк", оскільки не хоче ескалації війни між Росією та Україною. 

Володимир Зеленський виданню Fox News сказав, що ракети "Томагавк" можуть допомогти припинити війну, і обіцяє використовувати їх лише по військових цілях РФ.

У Bloomberg кажуть, що Трамп може використати продаж "Томагавків" як важіль тиску на Путіна, щоб припинити війну. 

"Заяви Трампа свідчать про його відкритість до розширення асортименту озброєння, що постачається Україні, але також про те, що він, як і раніше, зосереджений на припиненні вогню", - додають у виданні.

У Reuters написали, що пакети "Томагавк" мають дальність польоту 2500 км, чого достатньо, щоб вразити глибокі території Росії, включаючи Москву.

А у Rzeczpospolita відзначили, що Трамп не виключає можливості продажу більшої кількості американської зброї Україні, але наголошує, що Сполучені Штати повинні зберегти достатньо зброї для захисту своєї території.

В Орбана з’явився серйозний суперник 

Петер Мадяр

Петер Мадяр, фото: gettyimages

 

У The New York Times написали лонгрід про те, що "пропагандистська держава" Віктора Орбана починає показувати тріщини. Мовляв, угорський лідер закріпив владу, зберігши контроль над ЗМІ, але тепер помітною стає межа цих зусиль через зростання впливу опозиції. 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який перебуває при владі з 2010 року (з перервою у 2002–2010 роках), давно є прикладом для правих політиків у США та Європі завдяки своїм неодноразовим електоральним перемогам та жорсткій політиці щодо міграції й прогресивних соціальних рухів. Орбан, спираючись на потужну пропагандистську машину, протягом чотирьох виборчих циклів успішно перемагав як лівих, так і правих опонентів. Його партія "Фідес" використовувала медіа, щоб дискредитувати суперників, звинувачуючи їх у корупції, зраді чи моральних вадах. Наприклад, ультраправого політика Габора Вону знищили кампанією, що натякала на його гомосексуальність.    

Однак зараз Орбан стикається з найсерйознішим викликом за свою політичну кар’єру – Петером Мадяром, колишнім союзником, який очолив опозиційний рух і партію "Тиса". Мадяр, який раніше був лояльним до "Фідес", став мішенню агресивної кампанії у підконтрольних Орбану ЗМІ. Його звинувачують у сімейному насильстві, шахрайстві та моральній розпусті, називаючи "зрадником" і "сексуальним шкідником". Сам Мадяр називає ці атаки "цунамі брехні". Проте, на подив багатьох, ця кампанія не досягає мети. Опитування громадської думки (за винятком тих, що проводить провладні інститути) показують, що партія Мадяра "Тиса" випереджає "Фідес" напередодні виборів, запланованих на весну. 

Проблеми Орбана посилилися через економічні труднощі: висока інфляція, падіння народжуваності та економічний спад підірвали його імідж непереможного лідера. Мадяр, зі свого боку, перейшов у наступ, викриваючи корупцію в оточенні прем’єр-міністра. Він зокрема звернув увагу на так званий "Версаль Орбана" – розкішний маєток, пов’язаний із родиною прем’єра, та статки Іштвана Тіборча, зятя Орбана, чиї бізнес-успіхи викликають підозри. Ці звинувачення резонують із суспільством, яке дедалі більше незадоволене контрастом між пропагандистськими обіцянками "світлого майбутнього" та реальними проблемами.

Натомість у New York Post написали про чеські вибори, які стали також доленосними і для України. Адже на парламентських виборах у Чехії громадяни "вирішували не лише майбутнє своєї країни, але й долю підтримки України", наголошують у виданні.

У New York Post додають, що Чехія, попри свій невеликий розмір, відіграє ключову роль у протистоянні Заходу з Росією, надаючи Україні боєприпаси та притулок сотням тисяч біженців. Зміна політики Праги могла б підірвати цю підтримку.

Перемогу здобула партія ANO на чолі з мільярдером Андреєм Бабішем, якого критикують як популіста, що може послабити підтримку України. Бабіш, який називає себе чеським націоналістом і порівнює себе з Трампом, обіцяв зниження податків і тарифів, реагуючи на невдоволення чехів через інфляцію та витрати на Україну. Проте його партія не отримала більшості, здобувши 80 зі 200 місць, і тепер залежить від коаліції з правими партіями, такими як антиєвропейська СДПН та "Автомобілісти за себе".

Попри передвиборчу риторику, Бабіш навряд чи різко змінить політику щодо України через економічні вигоди для чеських збройових заводів і суспільну підтримку українців, кажуть у New York Post. І доадють, що ці вибори показали розчарування чехів у традиційних політиках, які не змогли вирішити економічні проблеми. Перемога Бабіша відображає глобальну тенденцію: виборці підтримують тих, хто, здається, чує їхні проблеми, а не ідеологію.

Читайте також: "Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо

